Финский президент Стубб заявил о непременном восстановлении диалога с Москвой

В Госдуме объяснили всплеск в Финляндии преступлений против русских

Депутат Колесник: Политика русофобии привела Финляндию к всплеску национализма

Tекст: Олег Исайченко

«Не удивительно, что в Финляндии выросло число преступлений на почве ненависти, в том числе против русских. В этом виноваты финские политики, выбравшие путь конфронтации с Россией и нагнетающие русофобию в стране», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

«Я много раз был в Финляндии и Прибалтике, и везде ощущалась эта русофобия. В 1982 году, будучи военными курсантами, мы гуляли по Таллину и на нас сбросили кирпич с крыши. К счастью, ни в кого не попали. Да, финны были более сдержаны, но холод в отношении русских чувствовался всегда», – продолжил он.

«Теперь же Хельсинки, не стесняясь, откровенно нагнетает ненависть к русским всеми способами. Это привело к тому, что финны уже мыслят антироссийскими штампами. Любой диалог с ними превращается в разговор с телевизором», – посетовал парламентарий.

Собеседник также указал на лицемерный характер финский русофобии. «Я вижу, как в Калининград регулярно прилетают бизнесмены из Финляндии и потом направляются на материковую часть России по своим делам. При этом возвращаясь домой, они продолжают нас ругать», – заметил депутат.

«Но я хочу напомнить, что Москва защищает русских в любой точке мира. К тому же в середине прошлого века на территории Финляндии действовала советская военно-морская база Порккала-Удд. У нас очень сильная историческая память, и неизвестно, к каким последствиям для Хельсинки это может привести», – резюмировал Колесник.

Ранее в Финляндии количество преступлений на почве ненависти достигло рекордного уровня, сообщает Yle со ссылкой на доклад полицейской академии. В 2024 году было зарегистрировано 1,8 тыс. инцидентов, что на 13% больше, чем в 2023 году. Из них на первом месте по распространенности стоят словесные оскорбления и угрозы, на втором – физические нападения.

Причем если не брать в расчет коренных финнов, а рассматривать гражданство или страну рождения жертв, то наиболее распространенными объектами преступлений стали граждане России, Эстонии, а также родившиеся в бывшем СССР. Исследователи указали, что причиной может быть украинский кризис.

Мотивом преступлений на почве ненависти чаще всего становится расизм. Почти 70% сообщений были связаны с инцидентами, мотив которых был связан с этнической или национальной принадлежностью жертвы. Кроме того, конфликты провоцируют сексуальная ориентация и религиозная принадлежность людей.

В прошлом месяце посольство России в Хельсинки выразило обеспокоенность уровнем русофобии в Финляндии, подчеркнув ее проявление в спортивной сфере, включая недавний инцидент на футбольном матче в Турку, который был прерван из-за оскорбительных выкриков на национальной почве в адрес игроков клуба «Яро» российского происхождения.