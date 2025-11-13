Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Финский президент Стубб заявил о непременном восстановлении диалога с Москвой
Президент Финляндии Александер Стубб выразил надежду на возобновление контактов с Россией, отметив, что этот вопрос обсуждался с европейскими коллегами.
По словам Стубба, он уже обсуждал этот вопрос с европейскими коллегами, при этом экс-президент Финляндии Саули Ниинисте поддержал его надежды, а глава МИД страны Элина Валтонен назвала инициативы о прямом диалоге с Москвой преждевременными, пишет Yle.
Стубб подчеркнул, что любые контакты с Россией должны вестись согласованно, а цели переговоров обсуждаться совместно. Он считает, что когда-нибудь контакт с президентом России Владимиром Путиным будет восстановлен.
«В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично», – сказал он, уточнив, что не стоит воспринимать всерьез каждое высказывание российской стороны.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заявления президента Финляндии Александра Стубба по поводу будущих отношений с Россией вызывают обеспокоенность и напоминают о психологической непереносимости, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Стубб выступил с инициативой организации переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в рамках ноябрьского саммита G20 в ЮАР. Стубб признал отказ Европы учитывать интересы России по гарантиям Киеву.