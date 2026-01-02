Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.0 комментариев
Прекращено дело против получившего 15 млн рублей от Долиной умершего дроппера
Йошкар-Олинский городской суд отказался удовлетворить иск о взыскании 15 млн рублей с дроппера, которого обвиняли в причастности к афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, но который скончался до начала слушания.
«Установлено, что номер банковского счета открыт 21.06.2024 на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной в размере 5 миллионов рублей, 27.06.2024 – 10 миллионов рублей», – следует из материалов дела, передает РИА «Новости». В обоих случаях в назначении платежа значилось: «оплата услуг».
Судом установлено, что Келдыбаев умер, поэтому производство по делу в части требований к нему было прекращено. По данным агентства, иск в интересах Долиной к владельцам счетов, куда переводились деньги мошенникам, подавал первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.
Ранее суд Йошкар-Олы постановил взыскать с девятерых дропперов сумму в размере 48 млн 950 тыс. рублей в пользу Ларисы Долиной в качестве компенсации за неосновательное обогащение.
На прошлой неделе Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках.