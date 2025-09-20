Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Стубб признал отказ Европы учитывать интересы России по гарантиям Киеву
Европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не намереваясь учитывать интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Европейские страны не планируют учитывать интересы России при создании гарантий безопасности для Украины, передает РИА «Новости» .
По словам президента Финляндии Александра Стубба, обсуждаемые гарантии вступят в силу только после подписания соглашения между Москвой и Киевом, однако у России, по его мнению, не будет права вето в вопросе их формата.
Стубб отметил, что для него не стоит вопрос согласия России, подчеркнув, что Москва вряд ли примет условия, но это, как он выразился, не имеет значения.
Кроме того, президент Финляндии указал, что суть гарантий безопасности заключается в готовности европейских стран участвовать в возможной военной эскалации на Украине.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Дональда Трампа четко обозначить позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подлинной гарантией безопасности для Украины является возвращение к основополагающим документам, обеспечившим ее независимость.
Президент России Владимир Путин отметил недопустимость обеспечения безопасности Украины за счет России.