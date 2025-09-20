Стубб: ЕС не собирается учитывать интересы России в гарантиях безопасности Киеву

Tекст: Вера Басилая

Европейские страны не планируют учитывать интересы России при создании гарантий безопасности для Украины, передает РИА «Новости» .

По словам президента Финляндии Александра Стубба, обсуждаемые гарантии вступят в силу только после подписания соглашения между Москвой и Киевом, однако у России, по его мнению, не будет права вето в вопросе их формата.

Стубб отметил, что для него не стоит вопрос согласия России, подчеркнув, что Москва вряд ли примет условия, но это, как он выразился, не имеет значения.

Кроме того, президент Финляндии указал, что суть гарантий безопасности заключается в готовности европейских стран участвовать в возможной военной эскалации на Украине.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Дональда Трампа четко обозначить позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подлинной гарантией безопасности для Украины является возвращение к основополагающим документам, обеспечившим ее независимость.

Президент России Владимир Путин отметил недопустимость обеспечения безопасности Украины за счет России.

