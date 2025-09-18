Захарова назвала безъядерный статус гарантией безопасности Украины

Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Захарова: Гарантией безопасности Украины является безъядерный статус
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что настоящей гарантией безопасности для Украины является возвращение к основополагающим документам, обеспечившим ее независимость.
Захарова подчеркнула, что в этих документах зафиксированы безъядерный, нейтральный и внеблоковый статус Украины, передает РИА «Новости».
«Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины. Это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность. Там прописаны безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус», – сказала дипломат в ходе брифинга.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины. По словам министра, Украина должна сохранить нейтральный и внеблоковый статус, а также оставаться безъядерным государством.