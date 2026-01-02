Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.0 комментариев
Аэропорт Гагарин в Саратове возобновил прием и отправление рейсов
Росавиация: Аэропорт Гагарин в Саратове возобновил прием и отправление рейсов
Режим ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Гагарин в Саратове отменен, сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Саратова (Гагарин): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.
Ранее в пятницу Росавиация ввела ограничения на прием и отправку самолетов в Саратове. До этого были введены ограничения в аэропорту Тамбова.
В аэропортах Пензы, Саратова, Калуги и Самары сняли ограничения.