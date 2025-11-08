Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.8 комментариев
Словакия выступила против использования активов России для Украины
Премьер Словакии Фицо отверг идею ЕС о конфискации российских активов
Словакия не примет участия в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, направленных на конфискацию замороженных российских активов и их использование для военных расходов Украины, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
Фицо заявил, что пока он будет председателем правительства, Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах для конфискации замороженных активов ради покрытия военных расходов на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее, в конце октября, Фицо высказывался о рисках, связанных с инициативой Европейского союза. По его словам, реализация этого плана может привести к ответным действиям со стороны России, а также к нарушению международного права и судебным искам с российской стороны.
Он добавил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной независимо от давления.
Ранее советник венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает создание альянса с Чехией и Словакией для противодействия поддержке Украины в ЕС.
Еврокомиссия не смогла убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.