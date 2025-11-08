Премьер Словакии Фицо отверг идею ЕС о конфискации российских активов

Tекст: Вера Басилая

Фицо заявил, что пока он будет председателем правительства, Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах для конфискации замороженных активов ради покрытия военных расходов на Украине, передает РИА «Новости».

Ранее, в конце октября, Фицо высказывался о рисках, связанных с инициативой Европейского союза. По его словам, реализация этого плана может привести к ответным действиям со стороны России, а также к нарушению международного права и судебным искам с российской стороны.

Он добавил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной независимо от давления.

Ранее советник венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает создание альянса с Чехией и Словакией для противодействия поддержке Украины в ЕС.

Еврокомиссия не смогла убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.