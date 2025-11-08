  • Новость часаРабота всех пограничных пунктов остановлена на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Орбан начал снимать антироссийские санкции
    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города Парахина
    Пугачева дала напутствие молодежи
    Путин сменил замминистра обороны
    Российские военнослужащие водрузили флаги в освобожденном Волчьем
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    Глава Пентагона сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
    В Британии спрогнозировали отставку премьера Стармера
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    5 комментариев
    8 ноября 2025, 17:41 • Новости дня

    Словакия выступила против использования активов России для Украины

    Премьер Словакии Фицо отверг идею ЕС о конфискации российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия не примет участия в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, направленных на конфискацию замороженных российских активов и их использование для военных расходов Украины, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Фицо заявил, что пока он будет председателем правительства, Словакия не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах для конфискации замороженных активов ради покрытия военных расходов на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее, в конце октября, Фицо высказывался о рисках, связанных с инициативой Европейского союза. По его словам, реализация этого плана может привести к ответным действиям со стороны России, а также к нарушению международного права и судебным искам с российской стороны.

    Он добавил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной независимо от давления.

    Ранее советник венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает создание альянса с Чехией и Словакией для противодействия поддержке Украины в ЕС.

    Еврокомиссия не смогла убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    7 ноября 2025, 20:02 • Новости дня
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    Комментарии (16)
    7 ноября 2025, 23:40 • Новости дня
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-премьер и полпред президента по ДФО Юрий Трутнев рассказал, что во время одной из поездок в ДНР он оказался под обстрелом ВСУ и был вынужден применить оружие.

    По словам Трутнева, под Угледаром ему пришлось лично отстреливался из снайперской винтовки, находясь в полуразрушенном здании вместе с другими бойцами, передает ТАСС.

    «Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», – рассказал Трутнев автору проекта WarGonzo военкору Семену Пегову.

    В последствии этот дом стали называть «Домом Трутнева». Вице-премьер признался, что ему «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар».

    Напомним, город Угледар в ДНР был освобожден российскими войсками осенью 2024 года. В боях за город ВСУ потеряли до пяти бригад.

    Комментарии (12)
    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 18:14 • Новости дня
    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами

    Каллас назвала визиты россиян в Европу «привилегией»

    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Введением новых визовых ограничений для граждан России власти Европейского союза объяснили инцидентами с БПЛА и диверсиями, передает РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила: «ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС – это привилегия, а не данность».

    По ее словам, действия Евросоюза направлены на обеспечение безопасности, поскольку в последнее время отмечается рост случаев, связанных с применением беспилотников. Решение о визовых мерах принято для минимизации потенциальных угроз, связанных с гражданами России на территории ЕС.

    Напомним, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября.

    До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила Каллас на саммит ЕС–СЕЛАК 9-10 ноября в Колумбии из-за предполагаемого недостаточного представительства лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен испортила отношения с Каей Каллас из-за мужчины.

    Комментарии (55)
    8 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание главы евродипломатии Кайи Каллас, которая заявила: «Поездка в Евросоюз – это привилегия, а не данность».

    Захарова в Telegram-канале предположила, что так Каллас, вероятно, высказывается  про миллионы нелегальных мигрантов, которых «Евросоюз привилегированно кормит и поит».

    «Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», – написала дипломат.

    Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Захарова заявила об отсутствии у ЕС заинтересованности в туристах из России.


    Комментарии (4)
    8 ноября 2025, 15:55 • Новости дня
    Работа всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    Работа всех пограничных пунктов остановлена на Украине
    @ Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа всех пунктов пропуска на украинской границе прекращена из-за технических неполадок в системе таможни, сообщила украинская Погранслужба.

    Как пишет ТАСС, в украинской Погранслужбе уведомили о прекращении всех пропускных операций на государственной границе страны из-за технического сбоя в базе данных таможни. В официальном сообщении ведомства отмечается: «Временно остановлены пропускные операции на государственной границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни».

    Пограничники пояснили, что оформление граждан и транспортных средств на въезд на Украину и выезд из страны не проводится до устранения неисправностей.

    Причина сбоя на данный момент не установлена. Представители ведомства также не сообщили, когда пункты пропуска смогут возобновить нормальную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в причастности к кибератаке на словацкие государственные органы. Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое в работе государственных реестров. Украинские хакеры похитили секретный документ, принадлежащий вооруженным силам Украины.

    Комментарии (3)
    8 ноября 2025, 14:46 • Новости дня
    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой

    Мать Зеленского вспомнила о его играх в детстве со старой мясорубкой

    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете обсуждают интервью матери Владимира Зеленского, где она рассказала о его детских играх с советской мясорубко.

    В сети появилось архивное интервью с матерью главы киевского режима Владимира Зеленского Риммой Зеленской. В нем она рассказала, что мальчиком Зеленский особенно любил играть со старой советской мясорубкой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Военкоры обратили внимание на то, что эти слова приобрели страшную актуальность в контексте событий на Донбассе, когда Зеленский насильно бросает в «мясорубку» десятки тысяч украинцев в «котлах».

    В августе депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в том, что тот, несмотря на свои «молитвы за мир», продолжает отправлять граждан «в мясорубку».

    Ранее в МИД заявили, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине. Окончание конфликта будет означать завершение его политической жизни.

    Комментарии (6)
    8 ноября 2025, 13:33 • Новости дня
    На Украине утечку информации назвали причиной гибели своих морпеховцев
    На Украине утечку информации назвали причиной гибели своих морпеховцев
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командиру 35-го батальона морпехов ВСУ предъявили обвинение по делу об ударе, который пришелся во время построения военных на плацу для награждения в Днепропетровской области, пишут украинские СМИ.

    Госбюро расследований Украины сообщило о подозрении комбату, собравшему бойцов для награждения, после чего по ним ударили российские военные, сообщает украинская пресса.

    По этим данным, в результате удара погибло 12 военных и гражданских, ранения получили 36 военнослужащих ВСУ.

    Отмечается, что в момент удара праздновалась годовщина создания 35-го батальона морской пехоты ВСУ, планировалось торжественное награждение с кострами и факелами.

    Военные, говоря со СМИ, отметили, что в день награждения метеоусловия не позволяли использовать дроны, поэтому в случившемся подозревют утечку информации от своих.

    Ранее на Украине начали расследование в связи с гибелью военных ВСУ в Днепропетровской области на построении. В Сети публиковали видеозаписи, фиксировавшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 15:03 • Новости дня
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла последнюю возможность выбраться из окружения в Красноармейске (укр. – Покровск), заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», – заявил Кимаковский ТАСС.

    По его словам, украинские военные смогли вывести в сторону Димитрова (укр. – Мирноград) лишь небольшую группу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как удары по железнодорожной инфраструктуре приблизят освобождение Купянска и Красноармейска. До этого российская армия пресекла попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске.

    Комментарии (3)
    8 ноября 2025, 12:17 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по ВПК и энергетике Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам провели в ночь на субботу массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны России.

    ВС России использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были задействованы ударные дроны.

    Целями стали предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность Украины.

    Отмечается, что все цели достигнуты, назначенные объекты поражены.

    До этого ведомство сообщало, что с 1 по 7 ноября ВС России нанесли семь групповых ударов по ВПК Украины.

    Напомним, в ночь на субботу средства противовоздушной обороны России нейтрализовали 75 украинских беспилотников над российскими регионами.

    Днем в пятницу над страной сбили шесть украинских дронов самолетного типа.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 12:58 • Новости дня
    ЕК не смогла убедить Бельгию на использование российских активов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия не сумела убедить бельгийские власти на использование замороженных российских активов, сообщает бельгийская пресса в субботу.

    На встрече с делегацией Бельгии в пятницу ЕК не убедила бельгийских представителей на использование замороженных активов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Belga.

    Напомним, в ЕК создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. В Еврокомиссии признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.

    СМИ писали, что США поддерживают инициативу по применению замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву.

    Комментарии (3)
    7 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    СБУ заочно предъявила обвинение Собянину
    СБУ заочно предъявила обвинение Собянину
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину.

    В публикации в Telegram-канале ведомства подчеркивается, что Собянину вменяется «пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное группой лиц», передает РИА «Новости».

    Ранее СБУ заочно предъявила обвинения певцу Филиппу Киркорову из-за его выступлений в Крыму и Донбассе.

    В октябре ректор МГИМО Анатолий Торкунов был включен в розыскную базу СБУ, где ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    ВС России освободили Волчье в Днепропетровской области
    ВС России освободили Волчье в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в субботу завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны России.

    Освобождением Волчьего занимались подразделения группировки войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В пятницу группировка «Восток» освободила Успеновку в Запорожской области.

    В конце октября российская армия освободила Новоалександровку в Днепропетровской области.

    Комментарии (2)
    7 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Швейцарии подтвердили, что страна присоединится к новым правилам Евросоюза по выдаче многократных виз гражданам России, вступающим в силу с субботы.

    Швейцария будет придерживаться новых визовых ограничений, которые ввел Евросоюз для граждан России, передает РИА «Новости». В Секретариате по миграции Швейцарии (SEM) объяснили, что страна как ассоциированный член Шенгенского соглашения обязана принимать все изменения, внесенные в этот документ.

    В ведомстве уточнили: «Будучи ассоциированным членом Шенгенского соглашения, Швейцария принимает все изменения, внесенные в Шенгенское соглашение. Изменения, касающиеся выдачи многократных виз, являются таковым случаем».

    Секретариат также отметил, что акт Европейской комиссии имеет обязательную юридическую силу для Швейцарии и вступит в действие в стране одновременно с его введением в ЕС, то есть с субботы текущей недели.

    Накануне Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, решение распространяется на все страны – участники шенгенской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз введет запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России восьмого ноября. Дополнительные визовые ограничения для россиян объяснили учащением инцидентов с беспилотниками и диверсиями в Европе. Страны ЕС смогут продолжить выдачу многократных виз только тем россиянам, чья лояльность Брюсселю не вызывает сомнений.

    Комментарии (2)
    7 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Норвежский министр пожаловалась на возможные потери от ухода российских рыбаков

    Министр рыболовства Норвегии Несс заявила о возможных убытках от ухода рыбаков из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр рыболовства Норвегии признала возможность убытков для страны из-за ухода российских рыболовецких судов из норвежской экономической зоны на фоне сложных переговоров по квотам.

    Министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс заявила, что Осло столкнется с убытками из-за ухода российских рыбаков из норвежской экономической зоны Баренцева моря, пишет РИА «Новости». Политик выразила опасения, что если стороны не достигнут соглашения, российские рыбаки переключатся на свою зону, где добывается более мелкая рыба, тогда как в норвежской ловят рыбу крупнее.

    «Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее», – заявила Сивертсен Несс. Переговоры по распределению квот на вылов трески в Баренцевом море в этом году проходят с трудностями, подчеркнула министр.

    Тем не менее, она добавила, что Норвегия настроена продлить соглашение с Россией, действующее почти 50 лет.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Российско-норвежская комиссия по рыболовству столкнулась с серьезным кризисом при распределении квот на треску в Баренцевом море.

    В июле Осло ввел санкции в отношении рыболовных судов компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», базирующихся в Мурманске. Москва пообещала принять ответные меры в случае сохранения этих ограничений для российских компаний.

    Комментарии (3)
    8 ноября 2025, 15:58 • Новости дня
    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева

    Times: Норвегия может обеспечить кредит Киеву под залог своего фонда

    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева
    @ Javad Parsa/NTB/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро, в качестве залога рассматривается национальный инвестфонд, пишут британские СМИ.

    Речь идет о военном кредитовании на 100 млрд евро, его планируется обеспечить национальным суверенным фондом благосостояния Норвегии размером в 1,7 трлн евро, сообщили источники Times, передает РИА «Новости».

    По этим данным, норвежские власти уязвили предположения Дании и других стран Европы, что Норвегия, не входящая в Евросоюз, якобы «наживается на войне».

    Ранее бельгийские СМИ писали, что Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.

    Напомним, в Еврокомиссии создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. При этом в ЕК признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.

    Комментарии (5)
    Главное
    Захарова объяснила действия Зеленского его играми с мясорубкой в детстве
    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева
    На Украине утечку информации назвали причиной гибели своих морпеховцев
    Молдавия решила выйти из соглашения о безвизовом режиме для граждан СНГ
    Сербия разрешила зятю Трампа строить отель вместо разрушенного НАТО Генштаба
    Профессор Аузан сравнил ИИ в образовании с торфяным пожаром
    Итальянский коллекционер вернул России пропавшую во время войны картину

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации