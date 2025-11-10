FT сообщила о провале встречи главы ЕК со Стармером на COP-30

FT сообщила о провале встречи главы ЕК Фон дер Ляйен со Стармером на COP-30

Tекст: Дмитрий Зубарев

Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с Киром Стармером на конференции COP-30 в Бразилии, ссылаясь на плотный график, сообщает ТАСС.

Источники Financial Times отмечают, что британский премьер просил о переговорах, чтобы выразить недовольство финансовыми требованиями Евросоюза к Британии.

По данным FT, Еврокомиссия потребовала выплаты до 6,5 млрд евро за участие в оборонных инвестициях и отдельные взносы в бюджет ЕС. Лондон не согласен с этими условиями и заявил, что готов одобрять только те соглашения, которые выгодны стране.

В самом Евросоюзе, как отмечает FT, опасаются, что уступка по финансированию для Британии вызовет аналогичные запросы среди других государств. Крайний срок подачи заявок на участие в проекте SAFE истекает 30 ноября.

Еврокомиссия в рамках милитаризационных инициатив предложила реализовать план SAFE на сумму 800 млрд евро до 2030 года, увязывая необходимость военных вложений с так называемой «российской угрозой», несмотря на опровержения со стороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил увеличить расходы на «военную мобильность» в 10 раз с 2028 года.

Италия решила использовать кредит Евросоюза на приобретение танков немецкой компании Rheinmetall.

Евросоюз начал переговоры с Британией и Канадой о возможном участии в европейской программе SAFE.