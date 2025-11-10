FT сообщила о провале встречи главы ЕК со Стармером на COP-30

Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.0 комментариев
FT сообщила о провале встречи главы ЕК Фон дер Ляйен со Стармером на COP-30
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не провела встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером на полях 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) в Бразилии, сославшись на занятость, сообщила британская газета Financial Times (FT).
Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с Киром Стармером на конференции COP-30 в Бразилии, ссылаясь на плотный график, сообщает ТАСС.
Источники Financial Times отмечают, что британский премьер просил о переговорах, чтобы выразить недовольство финансовыми требованиями Евросоюза к Британии.
По данным FT, Еврокомиссия потребовала выплаты до 6,5 млрд евро за участие в оборонных инвестициях и отдельные взносы в бюджет ЕС. Лондон не согласен с этими условиями и заявил, что готов одобрять только те соглашения, которые выгодны стране.
В самом Евросоюзе, как отмечает FT, опасаются, что уступка по финансированию для Британии вызовет аналогичные запросы среди других государств. Крайний срок подачи заявок на участие в проекте SAFE истекает 30 ноября.
Еврокомиссия в рамках милитаризационных инициатив предложила реализовать план SAFE на сумму 800 млрд евро до 2030 года, увязывая необходимость военных вложений с так называемой «российской угрозой», несмотря на опровержения со стороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил увеличить расходы на «военную мобильность» в 10 раз с 2028 года.
Италия решила использовать кредит Евросоюза на приобретение танков немецкой компании Rheinmetall.
Евросоюз начал переговоры с Британией и Канадой о возможном участии в европейской программе SAFE.