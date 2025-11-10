  • Новость часаВ Черном море у Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера
    Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США
    Расследование подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины
    Гендиректор Би-би-си объявил об отставке после скандала с фальсификацией речи Трампа
    Путин пожелал полицейским успехов и крепкого здоровья
    Главком ВСУ объяснил удар по парадному построению украинских военных
    Небензя дал оценку решению США «держать ООН на голодном пайке»
    Трамп заявил о скором погашении долга США за счет пошлин
    Россия приостановила планы по созданию базы ВМФ в Судане
    Полиция задержала группу приезжих, напавших на машину с ребенком в Москве
    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    10 ноября 2025, 09:00 • Новости дня

    FT сообщила о провале встречи главы ЕК со Стармером на COP-30

    FT сообщила о провале встречи главы ЕК Фон дер Ляйен со Стармером на COP-30

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не провела встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером на полях 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) в Бразилии, сославшись на занятость, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с Киром Стармером на конференции COP-30 в Бразилии, ссылаясь на плотный график, сообщает ТАСС.

    Источники Financial Times отмечают, что британский премьер просил о переговорах, чтобы выразить недовольство финансовыми требованиями Евросоюза к Британии.

    По данным FT, Еврокомиссия потребовала выплаты до 6,5 млрд евро за участие в оборонных инвестициях и отдельные взносы в бюджет ЕС. Лондон не согласен с этими условиями и заявил, что готов одобрять только те соглашения, которые выгодны стране.

    В самом Евросоюзе, как отмечает FT, опасаются, что уступка по финансированию для Британии вызовет аналогичные запросы среди других государств. Крайний срок подачи заявок на участие в проекте SAFE истекает 30 ноября.

    Еврокомиссия в рамках милитаризационных инициатив предложила реализовать план SAFE на сумму 800 млрд евро до 2030 года, увязывая необходимость военных вложений с так называемой «российской угрозой», несмотря на опровержения со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил увеличить расходы на «военную мобильность» в 10 раз с 2028 года.

    Италия решила использовать кредит Евросоюза на приобретение танков немецкой компании Rheinmetall.

    Евросоюз начал переговоры с Британией и Канадой о возможном участии в европейской программе SAFE.

    7 ноября 2025, 18:14 • Новости дня
    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами

    Каллас назвала визиты россиян в Европу «привилегией»

    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Введением новых визовых ограничений для граждан России власти Европейского союза объяснили инцидентами с БПЛА и диверсиями, передает РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила: «ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС – это привилегия, а не данность».

    По ее словам, действия Евросоюза направлены на обеспечение безопасности, поскольку в последнее время отмечается рост случаев, связанных с применением беспилотников. Решение о визовых мерах принято для минимизации потенциальных угроз, связанных с гражданами России на территории ЕС.

    Напомним, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября.

    До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила Каллас на саммит ЕС–СЕЛАК 9-10 ноября в Колумбии из-за предполагаемого недостаточного представительства лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен испортила отношения с Каей Каллас из-за мужчины.

    8 ноября 2025, 15:58 • Новости дня
    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева

    Times: Норвегия может обеспечить кредит Киеву под залог своего фонда

    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева
    @ Javad Parsa/NTB/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро, в качестве залога рассматривается национальный инвестфонд, пишут британские СМИ.

    Речь идет о военном кредитовании на 100 млрд евро, его планируется обеспечить национальным суверенным фондом благосостояния Норвегии размером в 1,7 трлн евро, сообщили источники Times, передает РИА «Новости».

    По этим данным, норвежские власти уязвили предположения Дании и других стран Европы, что Норвегия, не входящая в Евросоюз, якобы «наживается на войне».

    Ранее бельгийские СМИ писали, что Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.

    Напомним, в Еврокомиссии создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. При этом в ЕК признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.

    9 ноября 2025, 12:40 • Видео
    У Грузии лопнуло терпение

    Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    7 ноября 2025, 12:41 • Новости дня
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести в Евросоюзе запрет на импорт российского газа, включая поставки по газопроводу «Турецкий поток».

    Мицотакис на конференции «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству», проходящей в Афинах, заявил о необходимости внедрения полного запрета на поставки российского природного газа в страны Евросоюза, передает ТАСС.

    В частности, Мицотакис подчеркнул, что ограничение должно коснуться в том числе и газопровода «Турецкий поток».

    Премьер отметил, что «США рассматривают Грецию как ворота к энергетическим потребностям Европы», выразив уверенность, что Европа должна ускорить введение этого запрета. Он заявил: «Российский природный газ не может попадать туда через заднюю дверь, через Турцию. Мы должны быть готовы с «Вертикальным коридором», который начнется в Греции и закончится на Украине».

    Мицотакис также добавил, что Греция становится ключевым пунктом приема газа, который может заместить объемы российского топлива. Сейчас природный газ поступает в Грецию через пограничный пункт Сидирокастро по болгарской системе, снабжаемой в том числе и через «Турецкий поток». Дополнительно страна получает газ из Азербайджана по Южному газовому коридору и поставки сжиженного газа морским путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обрек себя на значительный энергетический кризис. Новый мировой порядок меняет основные маршруты поставок нефти и газа.

    8 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание главы евродипломатии Кайи Каллас, которая заявила: «Поездка в Евросоюз – это привилегия, а не данность».

    Захарова в Telegram-канале предположила, что так Каллас, вероятно, высказывается  про миллионы нелегальных мигрантов, которых «Евросоюз привилегированно кормит и поит».

    «Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг. Редкого ума человек. Редчайшего, я бы сказала», – написала дипломат.

    Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Захарова заявила об отсутствии у ЕС заинтересованности в туристах из России.


    9 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Захарова нюпообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС

    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва отвергла попытки Евросоюза вынудить Россию к шагам, которые могут нанести вред ее национальным интересам после ограничений на шенгенские визы.

    Россия не станет позволять Евросоюзу спровоцировать ее на ответные действия по визовым ограничениям, наносящим урон национальным интересам, заявила в эфире ТВЦ официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что многие решения ЕС нацелены на то, чтобы подтолкнуть Россию к зеркальным или иным ответным шагам, которые способны нанести ущерб стране.

    «Вот этого они точно не дождутся, поэтому ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов», – заявила она.

    Захарова уточнила, что Москва готова отдавать предпочтение зеркальному, «гибридному» или асимметричному формату ответа, если он окажется наиболее эффективным. Она добавила, что западные страны часто намеренно используют решения по визам для проверки реакции российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова оценила высказывание Кайи Каллас о поездках россиян в Евросоюз. Еврокомиссия заявила о вступлении в силу 8 ноября новых ограничений на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России.

    Брюссель при этом сохранил возможность выдачи многократных шенгенских виз тем россиянам, чья лояльность Евросоюзу не вызывает сомнений.

    7 ноября 2025, 14:02 • Новости дня
    ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз.

    Теперь россияне могут получить только однократные въездные разрешения, что означает необходимость подавать заявления на визу при каждом путешествии в страны Евросоюза, передает ТАСС.

    «С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», – заявили в ЕК.

    Накануне ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    8 ноября 2025, 12:58 • Новости дня
    ЕК не смогла убедить Бельгию на использование российских активов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия не сумела убедить бельгийские власти на использование замороженных российских активов, сообщает бельгийская пресса в субботу.

    На встрече с делегацией Бельгии в пятницу ЕК не убедила бельгийских представителей на использование замороженных активов России, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Belga.

    Напомним, в ЕК создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. В Еврокомиссии признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.

    СМИ писали, что США поддерживают инициативу по применению замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву.

    7 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Норвежский министр пожаловалась на возможные потери от ухода российских рыбаков

    Министр рыболовства Норвегии Несс заявила о возможных убытках от ухода рыбаков из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр рыболовства Норвегии признала возможность убытков для страны из-за ухода российских рыболовецких судов из норвежской экономической зоны на фоне сложных переговоров по квотам.

    Министр рыболовства Марианна Сивертсен Несс заявила, что Осло столкнется с убытками из-за ухода российских рыбаков из норвежской экономической зоны Баренцева моря, пишет РИА «Новости». Политик выразила опасения, что если стороны не достигнут соглашения, российские рыбаки переключатся на свою зону, где добывается более мелкая рыба, тогда как в норвежской ловят рыбу крупнее.

    «Если мы не придем к соглашению, Россия сосредоточится на своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не на норвежской, где она крупнее», – заявила Сивертсен Несс. Переговоры по распределению квот на вылов трески в Баренцевом море в этом году проходят с трудностями, подчеркнула министр.

    Тем не менее, она добавила, что Норвегия настроена продлить соглашение с Россией, действующее почти 50 лет.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Российско-норвежская комиссия по рыболовству столкнулась с серьезным кризисом при распределении квот на треску в Баренцевом море.

    В июле Осло ввел санкции в отношении рыболовных судов компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», базирующихся в Мурманске. Москва пообещала принять ответные меры в случае сохранения этих ограничений для российских компаний.

    7 ноября 2025, 16:22 • Новости дня
    Названа дата вступления в силу запрета ЕС на многократные визы россиянам

    ЕК: Запрет на многократные шенгенские визы для россиян вступит в субботу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России вступит в силу в ближайшую субботу, 8 ноября, сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

    Ламмерт сообщил на брифинге, что члены Евросоюза были официально уведомлены о решении в пятницу, передает РИА «Новости».

    «Государства-члены получают официальное уведомление на следующий день после принятия комиссией. Принятие состоялось вчера днем, поэтому сегодня они уведомлены, и это вступает в силу через день – в субботу», – пояснил представитель ЕК.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам.

    Ранее в ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам.

    7 ноября 2025, 17:15 • Новости дня
    Болгарский парламент ввел внешнее управление активами «ЛУКОЙЛа»

    В Болгарии ввели внешнее управление активами «ЛУКОЙЛа» в стране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Болгарии утвердил поправки, предусматривающие передачу всех прав по управлению болгарскими активами «ЛУКОЙЛа» назначенному государством управляющему.

    Решение о введении внешнего управления над активами компании «Лукойл» в Болгарии было утверждено парламентом страны во втором окончательном чтении, пишет ТАСС. Депутаты правящего большинства  внесли поправки в основной закон об административном регулировании экономики, связанной с нефтью и продуктами ее переработки.

    Теперь на крупнейшем НПЗ страны «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» будет создан пост особого торгового управляющего. С момента его назначения на должность текущее руководство, акционеры и владельцы предприятия теряют права по принятию решений, владению акциями и распоряжению деньгами завода.

    Особый управляющий наделяется исключительными полномочиями. Все его административные акты не подлежат обжалованию ни в административном, ни в судебном порядке. Принятые меры фактически исключают возможность влияния «ЛУКОЙЛа» на процессы внутри болгарских активов компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Болгарии преодолел вето президента Румена Радева на документ по условиям продажи активов «ЛУКОЙЛа».

    Ранее Радев опротестовал требование контроля спецслужб при продаже активов компании и вернул законопроект в парламент.

    До этого Болгария подала запрос на исключение из американских санкций в отношении «ЛУКОЙЛа».

    7 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Швейцарии подтвердили, что страна присоединится к новым правилам Евросоюза по выдаче многократных виз гражданам России, вступающим в силу с субботы.

    Швейцария будет придерживаться новых визовых ограничений, которые ввел Евросоюз для граждан России, передает РИА «Новости». В Секретариате по миграции Швейцарии (SEM) объяснили, что страна как ассоциированный член Шенгенского соглашения обязана принимать все изменения, внесенные в этот документ.

    В ведомстве уточнили: «Будучи ассоциированным членом Шенгенского соглашения, Швейцария принимает все изменения, внесенные в Шенгенское соглашение. Изменения, касающиеся выдачи многократных виз, являются таковым случаем».

    Секретариат также отметил, что акт Европейской комиссии имеет обязательную юридическую силу для Швейцарии и вступит в действие в стране одновременно с его введением в ЕС, то есть с субботы текущей недели.

    Накануне Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, решение распространяется на все страны – участники шенгенской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз введет запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России восьмого ноября. Дополнительные визовые ограничения для россиян объяснили учащением инцидентов с беспилотниками и диверсиями в Европе. Страны ЕС смогут продолжить выдачу многократных виз только тем россиянам, чья лояльность Брюсселю не вызывает сомнений.

    7 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам

    ЕК: Страны ЕС могут выдавать многократные визы лояльным россиянам

    В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза смогут продолжить выдавать многократные шенгенские визы россиянам, лояльность которых Брюсселю не вызывает сомнений, заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

    «Страны ЕС смогут выдавать многократные визы гражданам России, благонадежность и лояльность которых не вызывает сомнений, включая представителей неправительственных организаций, диссидентов, общественных деятелей», – заявил Ламмерт на встрече с журналистами, передает ТАСС.

    В заявлении ЕК отмечается, что страны Евросоюза имеют право продолжать оформлять визы близким членам семей граждан России, проживающих на территории ЕС, и сотрудникам транспортной сферы: водителям грузовиков, автобусов и машинистам поездов. В новых правилах сказано, что многократные визы будут предоставляться только четко определенным категориям граждан России, которые доказали свою благонадежность и имеют регулярную необходимость путешествовать в страны ЕС.

    Ламмерт добавил, что решение официально вступит в силу 7 ноября.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Дипломат сообщил о сохранении действующих шенгенских виз россиян.

    Комментируя запрет, спикер МИД Мария Захарова заявила о незаинтересованности ЕС в туристах из России.

    8 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Торгпредство России в Швеции атаковал дрон
    Торгпредство России в Швеции атаковал дрон
    @ t.me/rusembswe

    Tекст: Вера Басилая

    В Стокгольме на территорию российского торгового представительства вновь сбросили краску с дрона, с мая прошлого года число нападений превысило два десятка, сообщило посольство России в Швеции.

    Российское торговое представительство в Стокгольме утром 8 ноября снова подверглось атаке дрона, который сбросил краску на территорию учреждения. Инцидент подтвердило посольство России в Швеции, отметив, что подобные нападения повторяются регулярно, передает РИА «Новости».

    С мая 2024 года количество атак на посольство и торгпредство превысило 20 случаев. В сообщении посольства отмечается: «Комментарии, как говорится, излишни».

    Ранее, 7 сентября, аналогичная атака с применением дрона и краски уже фиксировалась в отношении российского посольства. По данным российских дипломатов, за последние полтора года российские представительства в Швеции более 20 раз сталкивались с подобными действиями, объектами нападений становились и территории рядом с жилыми домами и школой при посольстве.

    Для атак, по словам дипломатов, применялись опасные стеклянные емкости, способные причинить травмы. Несмотря на расследование со стороны шведской полиции, найти виновных в нападениях не удалось, расследование продолжается, но пока не приносит результатов.

    Ранее в ночь на 21 августа на здание российского торгпредства в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника.

    Временного поверенного в делах Швеции в России вызывали в МИД России после аналогичного инцидента у торгового представительства в июле.

    В Копенгагене несколько зданий российского посольства, в том числе школа, подверглись нападению с краской, но нарушителей не нашли.

    8 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Литва пригрозила заблокировать железнодорожные перевозки из Белоруссии

    Литва захотела взыскать с Белоруссии компенсацию из-за закрытия Вильнюсом границы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Литвы заявили, что могут запретить транзит белорусских грузов по железной дороге, если ситуация с застрявшими на границе фурами не разрешится, а также намерены взыскать компенсацию с Минска за закрытие границы, сообщает радио LRT.

    Советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас сообщил национальному радио LRT, что Вильнюс рассматривает возможность введения долгосрочных ограничений на перевозку белорусских железнодорожных грузов через литовскую территорию, передает ТАСС.

    «Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы», – заявил Доброволскас.

    Помимо этого, литовские власти хотят взыскать ущерб с белорусской стороны за нанесенные автоперевозчикам страны потери, возникшие по вине самих решений Вильнюса. Доброволскас призвал перевозчиков собрать данные о нанесенных им убытках, чтобы, после правовой оценки, потребовать их компенсацию с Белоруссии или ее имущества.

    Вильнюс на месяц – до 30 ноября, с возможностью продления – закрыл движение автотранспорта через границу с Белоруссией. По сведениям белорусской таможни, внутри страны скопились более 5 тыс. литовских грузовиков. Белорусские власти разрешили их выезд только через литовский участок границы, чтобы не перенаправлять нагрузку на другие маршруты. Вильнюс обратился к руководству Лидского погранотряда с просьбой вернуть литовские фуры на родину.

    Минск в свою очередь призвал Литву возобновить полноценную работу пропускных пунктов и напомнил, что инициатива по одностороннему закрытию приграничных дорог исходила исключительно от литовской стороны. В Белоруссии подчеркивают, что о принятии избирательных мер речи не идет.

    Ранее почти 700 литовских грузовиков не могут покинуть Белоруссию из-за низкой пропускной способности литовского КПП Мядининкай.

    В конце октября власти Литвы приняли решение закрыть границу с Белоруссией на месяц.

    Белоруссия отказалась пропускать в Литву фуры, застрявшие в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений.

    7 ноября 2025, 12:05 • Новости дня
    ЕС ужесточил правила выдачи многократных виз для россиян
    ЕС ужесточил правила выдачи многократных виз для россиян
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о предстоящем ужесточении правил выдачи многократных виз для граждан России будет обнародовано Евросоюзом в пятницу, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

    По данным Yle, Евросоюз решил ужесточить порядок выдачи многократных виз для граждан России, передает ТАСС.

    Ожидается, что уже в ближайшую пятницу будут официально объявлены новые визовые правила, такие данные предоставила пресс-служба МИД Финляндии.

    Финские дипломаты участвовали в обсуждении вопроса на уровне Евросоюза. Известно, что в документе предусмотрены некоторые исключения для отдельных категорий соискателей виз.

    Издание Politico заявило о планах Евросоюза сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

    Евросоюз ранее планировал ужесточить выдачу туристических виз гражданам России в рамках нового пакета санкций.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали новые ограничения Евросоюза на получение виз гражданами России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что введение новых визовых ограничений со стороны Евросоюза вполне возможно.

    Песков также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США

    Венгрия отстояла перед США свое право и дальше покупать трубопроводные нефть и газ из России. Однако Вашингтон никогда не делает «добрые» дела просто так. На какие уступки пришлось пойти венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы обеспечить свою страну недорогими российскими энергоресурсами? Подробности

    Ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины

    Украина бьет тревогу из-за остановки работы государственных ТЭС. «Сейчас ноль генерации», – уверяют в «Центрэнерго». В ряде городов страны наблюдаются серьезные перебои со светом, а в преддверии холодов остро встает вопрос отопления. При этом эксперты призывают не верить противнику на слово и указывают – России необходимо продолжать декоммунизацию украинской энергосистемы. Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    США приступили к выкачиванию денег из Средней Азии

    Президент Соединенных Штатов впервые встретился одновременно с пятью главами государств Средней Азии. Что ожидали от этой встречи, каким на самом деле оказался ее результат – и как происходящее связано с особенностями нового внешнеполитического подхода Дональда Трампа? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

