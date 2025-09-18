Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
ЕС начал переговоры с Британией и Канадой об участии в программе SAFE
Совет Евросоюза разрешил начать переговоры о присоединении Британии и Канады к крупной оборонной программе SAFE, оцениваемой в 150 млрд евро.
Совет ЕС принял решение, разрешающее начать переговоры с Британией и Канадой о включении их в программу оборонных инвестиций SAFE, сообщает ТАСС.
SAFE представляет собой кредитную программу Евросоюза для финансирования оборонных закупок на сумму 150 млрд евро.
В заявлении Совета ЕС подчеркивается, что переговоры будет вести Еврокомиссия. В рамках консультаций планируется обсудить условия, на которых британские и канадские компании смогут участвовать в оборонных закупках по программе SAFE.
Также будет определен порядок допуска компаний из этих стран к тендерам и возможность их участия в совместных европейских инициативах в сфере обороны и безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния отказалась от оружейных контрактов с США из-за ограничений со стороны Евросоюза. Венгрия, Болгария и еще семь стран Евросоюза запросили кредиты на перевооружение. Франция планирует ограничить оборонные кредиты для Лондона.