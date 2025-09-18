ЕС начал переговоры с Британией и Канадой об участии в программе SAFE

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совет ЕС принял решение, разрешающее начать переговоры с Британией и Канадой о включении их в программу оборонных инвестиций SAFE, сообщает ТАСС.

SAFE представляет собой кредитную программу Евросоюза для финансирования оборонных закупок на сумму 150 млрд евро.

В заявлении Совета ЕС подчеркивается, что переговоры будет вести Еврокомиссия. В рамках консультаций планируется обсудить условия, на которых британские и канадские компании смогут участвовать в оборонных закупках по программе SAFE.

Также будет определен порядок допуска компаний из этих стран к тендерам и возможность их участия в совместных европейских инициативах в сфере обороны и безопасности.

