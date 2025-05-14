Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.5 комментариев
Times сообщила о планах Франции ограничить оборонные кредиты Лондону
Париж выступил за максимально жесткие ограничения для британских компаний в будущей европейской оборонной кредитной программе.
Франция настаивает на том, чтобы Лондон получил ограниченный доступ к новой программе кредитов на развитие оборонной промышленности Евросоюза, передает РИА «Новости». По данным газеты Times, Париж предлагает ограничить участие Британии 15% от объема фонда SAFE, который составляет 150 млрд евро.
Издание отмечает, что Италия, Германия и Польша выступают против такой позиции, предлагая порог в 35%. В рамках будущего договора о безопасности, который готовится к подписанию на саммите Британии и ЕС 19 мая, обсуждается не только оборонное сотрудничество, но и вопросы о рыболовных квотах.
«Франция настаивает на том, чтобы ограничить доступ Великобритании к 85% средств фонда перевооружения», – цитирует газета дипломатический источник. При этом Париж подчеркивает, что приоритетным должно оставаться финансирование европейских компаний в интересах так называемой стратегической автономии, на которой настаивает президент Макрон.