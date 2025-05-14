  • Новость часаПесков рассказал о планах Путина на 15 мая
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    Песков объяснил выбор даты переговоров России и Украины в Стамбуле
    Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле
    Ушаков рассказал о темах переговоров с Украиной в Стамбуле
    Франция предложила ограничить участие Лондона в оборонной программе ЕС
    СК установил 24 факта убийства ВСУ жителей Русского Поречного
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    5 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

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    14 мая 2025, 16:12 • Новости дня

    Times сообщила о планах Франции ограничить оборонные кредиты Лондону

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж выступил за максимально жесткие ограничения для британских компаний в будущей европейской оборонной кредитной программе.

    Франция настаивает на том, чтобы Лондон получил ограниченный доступ к новой программе кредитов на развитие оборонной промышленности Евросоюза, передает РИА «Новости». По данным газеты Times, Париж предлагает ограничить участие Британии 15% от объема фонда SAFE, который составляет 150 млрд евро.

    Издание отмечает, что Италия, Германия и Польша выступают против такой позиции, предлагая порог в 35%. В рамках будущего договора о безопасности, который готовится к подписанию на саммите Британии и ЕС 19 мая, обсуждается не только оборонное сотрудничество, но и вопросы о рыболовных квотах.

    «Франция настаивает на том, чтобы ограничить доступ Великобритании к 85% средств фонда перевооружения», – цитирует газета дипломатический источник. При этом Париж подчеркивает, что приоритетным должно оставаться финансирование европейских компаний в интересах так называемой стратегической автономии, на которой настаивает президент Макрон.

    12 мая 2025, 09:33 • Новости дня
    Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона

    Елисейский дворец назвал происками врагов видео о якобы наркотиках в купе Макрона

    Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    Елисейский дворец сослался на фейки и врагов Парижа после обсуждения в соцсетях видео, где на столе президента Франции Эммануэля Макрона заметили похожий на наркотики пакет и мини-ложечку.

    Когда европейское единство становится уязвимым, дезинформация переходит все границы, заявил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на французском и английском языках Елисейский дворец, комментируя видео Associated Press (AP) из купе европейских лидеров в поезде по дороге в Киев, на котором некоторые зрители рассмотрели пакетики, похожие на наркотики, и принадлежности для их применения.

    «Когда европейское единство уязвимо, дезинформация заходит так далеко, что даже простая салфетка выглядит как наркотик. Эти фейковые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций», – сказано в посте Елисейского дворца.

    На видео AP за столом, где сидят президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармен, под рукой Макрона разглядели не то скомканную салфетку, не то платок, не то пакет, который французский лидер спешно берет в руку и прячет в кармане. Это же делает Мерц с предметом, напоминающим маленькую ложку или палочку, неловко улыбаясь и перебирая в руках незаметный и непонятный предмет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Маргарита Симоньян обратила внимание на необычные предметы в кадре с участием лидеров Германии, Британии и Франции, а Мария Захарова прокомментировала это видео, намекнув на странные предметы на столе, и высказала ироничное замечание о происходящем. В субботу, 10 мая, в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев присоединился к обсуждению видео и допустил, что это мог быть не сахар.

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    11 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Ле Пен обвинила Макрона в подготовке Франции к войне
    Ле Пен обвинила Макрона в подготовке Франции к войне
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен увидела в действиях президента Франции Эммануэля Макрона признаки подготовки к военному конфликту и недостаток мирных инициатив.

    Президент Франции Эммануэль Макрон своей неопределенной позицией по конфликту на Украине больше напоминает лидера, готовящегося к войне, чем дипломата, заявила Марин Ле Пен во время визита в Италию, передает ТАСС. Она отметила: «Я не знаю, хочет ли Макрон мира. У меня создается впечатление, что он готовится к войне, учитывая неопределенность в его поведении. Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны».

    Ле Пен также напомнила, что Макрон уже неоднократно заявлял о наличии у него решений по Украине, однако, по ее словам, никаких результатов пока не достигнуто. В интервью итальянской газете Corriere della Sera она подвергла критике инициативу Макрона по формированию так называемой коалиции желающих, с которой он накануне посетил Киев.

    По мнению лидера «Национального объединения», Франция должна стремиться к посредничеству и поиску мирных путей урегулирования, а не участвовать в эскалации. Ле Пен сравнила подход Макрона с политикой президента США Дональда Трампа, отметив, что последний хотя бы задумывается о мире.

    Отдельно она выступила против политики Еврокомиссии, обвинив Брюссель в попытках ограничить суверенитет стран ЕС. Ле Пен считает, что Евросоюз навязывает странам блока курс на милитаризацию на фоне конфликта на Украине.

    Напомним, в субботу в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.

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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    13 мая 2025, 10:36 • Новости дня
    Брижит Бардо заявила о разочаровании действиями Эммануэля Макрона

    Брижит Бардо заявила о разочаровании французов политикой Эммануэля Макрона

    Брижит Бардо заявила о разочаровании действиями Эммануэля Макрона
    @ imago stock&people/SKATA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Легендарная французская актриса Брижит Бардо выразила разочарование президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    В первом за последние десять лет телеинтервью Брижит Бардо заявила о разочаровании действиями Эммануэля Макрона на посту президента, передает РИА «Новости». Последний раз актриса встречалась с президентом в 2018 году, после чего больше с ним не общалась – по словам Бардо, ей «нечего ему сказать».

    На вопрос журналиста, испытывает ли она разочарование, Бардо ответила утвердительно и подчеркнула: «Это не только я, есть целый батальон тех людей, кто им разочарован».

    Два года назад она направила Макрону открытое письмо, в котором назвала его «злым существом» и заявила, что если он не полезен, значит, вреден.

    Актриса добавила, что Франция сейчас находится не в лучшем состоянии.

    Она также раскритиковала Макрона за невыполненное обещание запретить потребление конины и охоту с гончими собаками во Франции. Бардо выразила поддержку Жерару Депардье, которого судят по обвинениям в домогательствах, и заявила, что не смотрит современные фильмы, потому что они «не заставляют мечтать».

    Отметим, что президент Франции выступит с обращением к народу во вторник, 13 мая.

    Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о признаках подготовки к военному конфликту и недостатке мирных инициатив со стороны Эммануэля Макрона.

    Накануне Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона.

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    13 мая 2025, 10:27 • Новости дня
    Полиция Лондона задержала подозреваемого в попытке поджечь дом Стармера
    Полиция Лондона задержала подозреваемого в попытке поджечь дом Стармера
    @ PA Images/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники Скотленд-Ярда арестовали 21-летнего мужчину после попытки поджога жилья, связанного с британским премьер-министром, в северной части Лондона.

    Задержание подозреваемого по делу о попытке поджога дома, принадлежащего премьер-министру Британии Киру Стармеру, произошло в ночь на 13 мая, передает ТАСС.

    Мужчину, которому 21 год, подозревают в умышленном поджоге с угрозой жизни граждан, а также в причастности к двум другим аналогичным поджогам в том же районе Лондона. Речь идет о попытке поджога автомобиля и еще одного жилого здания.

    Полиция уточнила, что целью поджога стал личный дом Стармера на севере Лондона, сдаваемый в аренду и оцениваемый примерно в 2 млн фунтов. В результате происшествия огонь повредил входную дверь, пострадавших нет.

    Очевидцы сообщили, что непосредственно перед возгоранием услышали громкий хлопок, который разбудил жителей близлежащих домов. Следствие по делу ведет контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Лондона произошел пожар в двух квартирах, связанных с премьер-министром Британии Киру Стармером. Полиция подозревает поджог.

    Отметим, что накануне Кир Стармер заявил о планах повысить требования к квалификациям и знанию английского языка для мигрантов в рамках новой миграционной политики.

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    13 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Макрон признался, что Франция исчерпала возможности поставок оружия Украине

    Макрон заявил об исчерпанных Францией запасах вооружений для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон признался в телеинтервью, что Париж больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире программы «Эммануэль Макрон – вызовы Франции» на телеканале TF1, что его страна исчерпала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов.

    «Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее, но нельзя отдавать то, чего у тебя нет... Мы не только передали все, что могли, но и втрое увеличили производство. В этом году все, что мы производим, отправляется на Украину», – цитирует Макрона ТАСС.

    Французский лидер заявил, что его страна передала Украине огромное количество снарядов и техники, артиллерийские системы, кроме того, во Франции прошла обучение «бригада из тысяч человек», которая отправилась в ВСУ под именем «Анны Киевской».

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, президент Франции высказался против отправки крупных военных сил западных стран на территорию Украины для ее безопасности.

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    13 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Суд Парижа признал Депардье виновным в домогательствах

    Депардье признали виновным по делу о домогательствах

    Суд Парижа признал Депардье виновным в домогательствах
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Актер Жерар Депардье был признан виновным по делу о домогательствах во время съемок картины три года назад и приговорен к 18 месяцам условного срока.

    Суд Парижа признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году, передает BFMTV. «Жерар Депардье признан виновным», – сообщило издание со ссылкой на заявление судьи.

    Актер был приговорен к 18 месяцам условного срока, сообщает РИА «Новости».

    Обвинение в марте этого года требовало для Депардье именно такое наказание, а также штраф в 20 тыс. евро. В данный момент продолжается зачитывание приговора.

    Инцидент, в котором обвиняют известного артиста, произошел на съемочной площадке три года назад. Детали дела не раскрываются, однако оно вызвало широкий резонанс во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года парижская прокуратура добилась направления в суд дела об изнасиловании против Жерара Депардье.

    1 апреля сообщалось, что актер Жерар Депардье, привлеченный к суду во Франции по обвинению в сексуальных домогательствах, якобы планирует переезд в Россию и уже начал изучать русский.

    2 мая организаторы концерта Депардье в немецком городе Путбусе решили отменить выступление артиста после того, как стало известно о запрете на его выезд из страны.

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    14 мая 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль ответил на заявления Макрона о размещении ядерного оружия Франции в Европе

    Песков заявил о необходимости усилий для стратегической безопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    России, США и европейским странам предстоит совместная работа по обеспечению стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что обладателям ядерного оружия в Европе необходимо приложить значительные усилия для формирования архитектуры стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Песков сделал это заявление в ответ на вопрос о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее выразил готовность обсудить размещение французских самолетов с ядерным оружием на территории других европейских государств.

    Российский посол во Франции Алексей Мешков охарактеризовал французскую инициативу о создании ядерного зонтика для Европы как ироничную, подчеркнув ограниченность военного потенциала Парижа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией, заявив, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    12 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    Премьер Британии объявил о новой миграционной политике страны

    Стармер назвал жизнь в Британии привилегией, которую нужно заслужить

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о планах повысить критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов в рамках новой миграционной политики страны.

    Британское правительство объявило о новых иммиграционных правилах, касающихся уровня знания языка, который станет обязательным для всех, квалификации, которую повысят до уровня диплома, и срока получения вида на жительство, увеличенного с 5 до 10 лет, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

    «Изменения являются частью правительственного плана перемен, направленного на то, чтобы перевернуть страницу более чем десятилетия упадка, в результате которого иммиграционная система Великобритании вышла из-под контроля с рекордными показателями миграции, что подорвало доверие работающих людей», – сказано в сообщении на сайте правительства.

    Главная идея обновления миграционного законодательства в том, чтобы порвать с позорным прошлым. В течение многих лет Британия поощряла предприятия нанимать низкооплачиваемых работников, а не инвестировать в молодежь. Теперь все должно измениться.

    «Каждая область иммиграционной системы, включая работу, семью и учебу, будет ужесточена, чтобы у нас было больше контроля. Правоприменение будет жестче, чем когда-либо, и количество иммигрантов снизится. Мы создадим контролируемую, избирательную и справедливую систему, которая признает тех, кто действительно вносит вклад в рост и развитие общества Великобритании», – отмечается в правительственном заявлении.

    Свод новых правил миграционной политики назвали Белая книга, задача которой обеспечить снижение чистой миграции, повышение квалификации и поддержку британских рабочих.

    Белая книга по иммиграции выходит после того, как чистая миграция достигла почти 1 млн в году, закончившемся в июне 2023-го, это в четыре раза превышает уровень 2019 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британский предприниматель Грэм Кинг увеличил состояние благодаря многолетнему контракту с правительством страны на расселение беженцев и предоставление им помощи.

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    14 мая 2025, 05:35 • Новости дня
    Французская разведка предупредила чиновников о «русских шпионах»

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудников госаппарата во Франции призывают быть бдительными из-за опасности контактов с «русскими шпионами», в том числе в неформальной обстановке, пишет L'Express.

    Главное управление внутренней безопасности Франции распространило среди новых сотрудников правительства и парламента специальные предупреждения, передает ТАСС со ссылкой на L'Express.

    В этих уведомлениях говорится, что любой человек, включая собеседника в баре, может быть потенциальным шпионом или пытаться оказать влияние на чиновника. Разведка отдельно подчеркивает опасность необдуманных романтических связей. Предупреждения направлены парламентариям, их помощникам и сотрудникам министерств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Франция отказала в аккредитации ряду российских журналистов на Олимпийских играх в Париже. Париж заявил, что действует из принципа предосторожности из-за угрозы кибератак через компьютерные сети. При этом гражданин Франции Лоран Винатье в июне признал вину в сборе сведений по военной деятельности России.

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    13 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Макрон выразил готовность провести переговоры с Путиным

    Макрон заявил о готовности встретиться с Путиным при прекращении Россией огня

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский лидер Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня, пишет Ouest-France со ссылкой на TF1.

    «Я сделаю это просто, проявив открытость и тесно сотрудничая с (Владимиром) Зеленским и европейскими партнерами», – сказал Макрон в ответ на вопрос журналиста о возможности разговора с российским коллегой.

    Французский лидер подчеркнул необходимость диалога с президентом России для поиска решения украинского конфликта.

    Напомним, ранее президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва нацелена на серьезный поиск долгосрочного мира и устранение причин конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

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    13 мая 2025, 23:23 • Новости дня
    Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Макрон заявил о признании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Tекст: Антон Антонов

    Власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Даже сами украинцы способны честно признать, что им не удастся вернуть все, что было потеряно с 2014 года», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Вместе с тем он настаивает, что вопрос о территориях должен обсуждаться на будущих мирных переговорах с Россией. По мнению президента Франции, западные союзники стремятся подвести Украину к переговорам в максимально выгодной для нее позиции. Макрон также отметил, что переговоры о мире могут начаться только после прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня.

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    14 мая 2025, 00:55 • Новости дня
    Макрон пригрозил России новыми санкциями
    Макрон пригрозил России новыми санкциями
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новые санкции против России собираются ввести «в ближайшие дни», если не будет перемирия на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мы хотим ввести их в ближайшие дни в тесной координации с США, если она (Россия) подтвердит свой отказ от соблюдения (перемирия)», – приводит слова Макрона РИА «Новости» со ссылкой на TF1.

    Также Макрон отметил, что представители так называемой «коалиции желающих» не получили ответа на требование о тридцатидневном перемирии, выдвинутое во время визита в Киев лидеров Британии, Польши, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий. Макрон признал, что Франция больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности. Президент Франции отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    12 мая 2025, 10:22 • Новости дня
    Лондон заявил о готовности представить санкции против России на встрече министров

    Глава МИД Британии заявил о готовности представить санкции ЕС против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Новые рестрикции будут объявлены на европейском саммите по вопросам безопасности, который впервые проходит в Лондоне с участием ряда стран ЕС, передает Bloomberg.

    Великобритания представит новые санкции против России на европейском саммите по вопросам безопасности, на котором соберутся представители Веймарской группы (Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского союза), мероприятие впервые проходит в Лондоне, заявил министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

    «Санкции будут направлены против «субъектов, поддерживающих незаконное вторжение России» на Украину, сообщило Министерство иностранных дел Великобритании в понедельник в заявлении, отправленном по электронной почте», – передает Bloomberg.

    В заявлении Лэмми говорится, что страны Европы сталкиваются с «уникальным моментом для коллективной безопасности нашего континента», который касается не только будущего Украины – он имеет «жизненно важное значение для Европы в целом».

    На фоне снижения поддержки традиционных союзников в лице США европейские страны усиливают сотрудничество в вопросах обороны. Великобритания и ЕС обсуждают соглашение о безопасности и обороне, его подписание ожидается 19 мая.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, около половины всех ограничений, которые войдут в готовящийся 17-й пакет санкций Евросоюза против России, было сформулировано Францией.

    Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая, в нем Евросоюз намерен ограничить деятельность российских компаний, включая «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК.

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    12 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    FT: Палестинские активисты подали в суд на Британию из-за деталей F-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иск против британского правительства был инициирован из-за экспорта деталей для истребителей, используемых Израилем в секторе Газа.

    Иск был подан представителями палестинской правозащитной организации Al-Haq в Высокий суд Лондона, передает ТАСС. Предметом иска стали поставки Британией критически важных компонентов для истребителей F-35, которые используются Израилем.

    По данным Financial Times, в сентябре прошлого года британское правительство приостановило действие некоторых экспортных лицензий на оружие для Израиля, связав это с возможными нарушениями международного гуманитарного права. Однако детали для F-35, поставляемые через США, под это ограничение не попали.

    Истцы заявляют: «Правительство Великобритании продолжает разрешать экспорт деталей для истребителей F-35, использование которых привело к значительным разрушениям в секторе Газа». По их мнению, такое решение нарушает международные обязательства Лондона, включая обязательства по предотвращению геноцида.

    Юристы британского правительства настаивают, что у Лондона была веская причина продолжать экспорт. По их словам, приостановка поставок может нанести ущерб международной безопасности и затронуть интересы НАТО. Приостановка экспорта также может негативно отразиться на обслуживании и эксплуатации F-35 в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США отложили поставку истребителей F-35 в Израиль из-за обнаруженных неисправностей. Британия несет крупные убытки в результате закупки американских истребителей F-35. В Британии признали нехватку летчиков для эксплуатации и обслуживания этих самолетов.

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    13 мая 2025, 22:08 • Новости дня
    Модный дом Dior сообщил об утечке данных клиентов

    Dior сообщил об утечке данных клиентов без финансовой информации

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский модный дом Dior уведомил владельцев аккаунтов о несанкционированном доступе к части их пользовательских данных без ущерба для финансовых реквизитов, пишет Global Times.

    Французский дом моды Christian Dior сообщил о взломе аккаунтов и несанкционированном доступе к информации клиентов, о чем 12 мая уведомили клиентов, чьи аккаунты пострадали, пишет Global Times.

    «Недавно мы выявили нарушение безопасности, которое привело к несанкционированному доступу к определенным данным, которые мы храним, включая информацию о клиентах. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли меры по ее устранению», – рассказал представитель Dior в комментарии Global Times.

    По данным Dior, инцидент произошел 7 мая, когда злоумышленники получили доступ к информации, включая имена, пол, номера телефонов, адреса электронной почты, почтовые адреса, суммы покупок и предпочтения покупателей.

    В уведомлении клиентам было сказано, что реквизиты банковских счетов, IBAN и данные кредитных карт не были затронуты.

    В компании сообщили, что расследование продолжается и дополнительные детали будут сообщены непосредственно пострадавшим клиентам по телефону.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страница премьер-министра Чехии Петра Фиалы в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) подверглась хакерской атаке, в результате которой была опубликована ложная информация о санкциях и нападениях.

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    Пик укрепления рубля еще впереди

    Доллар упал с начала года со 100 до 81 рубля в апреле. И хотя эксперты не верили в дальнейшее укрепление рубля в мае, оно все еще происходит. Более того, новые появившиеся факторы дают шанс российской валюте пойти дальше – ниже 75 за доллар. При каких условиях такое возможно? Подробности

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    Ультиматумы Мерца России оказались блефом ради Украины

    Перспектива переговоров в Стамбуле вынуждает Германию допускать непростительные дипломатические ошибки. Сперва Берлин поставил ультиматум Москве согласиться на 30-дневное перемирие, а затем несколько раз сдвинул сроки «часа Х». Чем можно объяснить подобное поведение нового правительства Фридриха Мерца? Подробности

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    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

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    Конфликт Индии и Пакистана доказал превосходство оружия России и Китая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди сфотографировался на фоне купленных у России комплексов С-400 на авиабазе Адампур и похвалил российскую систему за беспрецедентную мощь. В ходе очередного обострения конфликта также проявили себя пакистанские истребители J-10C китайского производства. Как полагают эксперты, теперь Россия и Китай начнут усиливать позиции на рынке оружия, потому что дорогая западная продукция не оправдала потраченных средств. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    • Парад Победы на Красной площади

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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