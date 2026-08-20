Швейцария начала массово отказывать россиянам во въезде на лечение

Швейцария стала отказывать россиянам во въезде на лечение

Tекст: Катерина Туманова

«Впервые за все время вообще, как мне говорили коллеги-медики, которые работали с клиентами из России, было несколько отказов по выезду на лечение. Раньше такого не было», – заявил он РИА «Новости».

Попов подчеркнул, что отказы поступают без указания причин. Пациенты уже оплатили услуги швейцарских клиник, средства поступили в бюджет страны, однако въезд им запрещают.

Ранее дипломат отмечал, что Швейцария последовательно ужесточает визовую политику в отношении граждан России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне посол России в Берне Сергей Гармонин подтвердил факт выдачи швейцарской стороной преимущественно однократных виз, он же сообщил о финансовом произволе местных банков по отношению к россиянам из-за санкций. Швейцарский банк Swissquote стал закрывать счета граждан России.



