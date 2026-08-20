Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Швейцария начала массово отказывать россиянам во въезде на лечение
Швейцария стала отказывать россиянам во въезде на лечение
Швейцарские власти начали отклонять заявки граждан России на въезд с медицинскими целями, не предоставляя при этом никаких объяснений, сообщил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.
«Впервые за все время вообще, как мне говорили коллеги-медики, которые работали с клиентами из России, было несколько отказов по выезду на лечение. Раньше такого не было», – заявил он РИА «Новости».
Попов подчеркнул, что отказы поступают без указания причин. Пациенты уже оплатили услуги швейцарских клиник, средства поступили в бюджет страны, однако въезд им запрещают.
Ранее дипломат отмечал, что Швейцария последовательно ужесточает визовую политику в отношении граждан России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне посол России в Берне Сергей Гармонин подтвердил факт выдачи швейцарской стороной преимущественно однократных виз, он же сообщил о финансовом произволе местных банков по отношению к россиянам из-за санкций. Швейцарский банк Swissquote стал закрывать счета граждан России.