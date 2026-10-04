Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Самолет-разведчик США заметили у российских границ над Прибалтикой
Американский самолет-разведчик ARTEMIS II выполняет патрулирование воздушного пространства над Прибалтикой в нескольких десятках километров от границы с Россией.
Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II курсирует над Эстонией и Латвией вблизи российских границ, передает РИА «Новости». Воздушное судно вылетело из Румынии, проследовав через воздушное пространство Венгрии, Словакии и Польши.
Утром самолет находился неподалеку от польского города Сейна, в десятках километров от Калининградской области, после чего взял курс на северо-восток. Около 11:50 мск борт начал совершать петли над Прибалтикой, оставаясь на небольшом удалении от российской территории.
ARTEMIS II представляет собой бизнес-джет, переоборудованный компанией Leidos для радиолокационной разведки. Подобные самолеты регулярно задействуют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе самолет-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II провел маневры в небе над прибалтийскими странами.
В конце сентября этот борт почти три часа кружил у границ Калининградской области.
Спустя два дня американское воздушное судно вновь подлетело к данному российскому региону.