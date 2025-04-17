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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    23 комментария
    17 апреля 2025, 10:10 • Новости дня

    Еврокомиссия запретила ИИ-помощников на онлайн-конференциях

    ЕК в стремлении минимизировать риски утечки информации запретила ИИ-помощников

    Tекст: Ирма Каплан

    Еврокомиссия ввела запрет на использование ИИ-помощников на онлайн-конференциях, чтобы ограничить их функционал и участие в мероприятиях, пишет Politico.

    Еврокомиссия (ЕК) запретила использование виртуальных помощников на базе искусственного интеллекта (ИИ) на своих онлайн-конференциях, новое правило было представлено на одной из недавних конференций, где на слайде с правилами встречи содержался пункт о запрете применения ИИ-помощников, пишет газета Politico.

    «Использование ИИ-помощников не допускается», – говорится на слайде презентации об этикете онлайн-встреч.

    Как пишет газета, Еврокомиссия признала, что впервые ввела правило на прошлой неделе, отказавшись предоставить более подробную информацию о причинах решения.

    Politico предполагает, что широта возможностей ИИ-помощников могла вызвать опасения за целостность и конфиденциальность информации на конференциях ЕК.

    В сравнении с популярными чат-ботами, такими, как ChatGPT от OpenAI, которые могут генерировать текст или выполнить одну задачу по запросу человека, ИИ-помощники способны автономно решать несколько задач и взаимодействовать в виртуальной среде.

    «Одной из таких задач является присоединение к онлайн-встрече, ведение заметок или даже чтение определенной информации», – приводит газета вероятные аргументы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Google DeepMind скрывает исследования, где видно, что их ИИ неидеален, из-за погони за прибылью, от чего страдают обычные пользователи, получая посредственный продукт, сообщили эксперты.

    15 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Политолог: Русофобия лишила победы на выборах правящую партию Финляндии

    Политолог Межевич: Финляндия сталкивается с крупнейшими социально-экономическими вызовами в истории

    Политолог: Русофобия лишила победы на выборах правящую партию Финляндии
    @ Lehtikuva/Roni Rekomaa/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Финляндия долго и целенаправленно разрушала отношения с Москвой. Между тем многие граждане республики зависели от торговли с Россией. Падение доходов и качества жизни от разрыва контактов с РФ теперь сказывается и на внутренней политике Хельсинки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее на муниципальных выборах в Финляндии победила оппозиционная Социал-демократическая партия.

    «Поражение правящей партии на местных выборах в Финляндии стало итогом стремительного ухудшения экономической ситуации в стране. Республика пребывает в кризисе. Впервые за 30 лет здесь начинается забастовка полиции – оплота власти. То есть действующая политическая система государства сталкивается с невиданными ранее вызовами», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Одной из причин ухудшения ситуации стали дополнительные военные расходы и исчезновение старых источников прибыли, в том числе после разрыва отношений с Россией. «Торговля с РФ для финнов вещь привычная. Еще Великое княжество Финляндское закупало товары из остальной части империи через таможенный барьер. После непростого периода 30-х годов ситуация выровнялась, и в 1988 году 15-17% финского ВВП зависело от СССР», – напомнил эксперт.

    В 90-х же этот показатель составил 9%. «Это не так мало, потому что торговля включала и сектор услуг в приграничных районах. Поэтому реальная цифра была наверняка выше. Однако Хельсинки собственными руками разрушили взаимовыгодные контакты», – рассказал собеседник. По его мнению, в настоящий момент перспективы налаживания отношений России и Финляндии незначительны.

    «И в этом плане не стоит обольщаться победой на выборах мэра Хельсинки Даниэля Сазонова. Да, его родители – выходцы из РФ, но все-таки его национальность в республике описывают как «ингерманландец». То есть он потомок финнов, которые были заселены в новгородские земли шведами после того, как эти территории были отвоеваны у Московского царства», – добавил эксперт.

    «Конечно, он знает русский язык, но в контексте диалога наших стран это не так важно. Высокие государственные посты в Финляндии можно получить лишь после тщательных идеологических проверок. Ему попросту не позволят делать заявления, которые могли бы хоть как-то намекать на восстановление контактов с Москвой», – заключил Межевич.

    Ранее на муниципальных выборах в Финляндии победила оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП). Свой голос за нее отдали 23% граждан. Второе место с результатом в 21,9% заняла правящая «Национальная коалиция», пишет Bloomberg. Ее возглавляет действующий премьер страны Петтери Орпо. Тройку лидеров замыкает Центристская партия (16,4%).

    Тем не менее кандидату от «Коалиции» Даниэлю Сазонову удалось одержать победу на выборах мэра Хельсинки. Как сообщает Yle, он является выходцем из семьи российских репатриантов. Сам политик родился в Финляндии. Тем не менее до девяти лет он сохранял гражданство РФ.

    Прошедшие в Финляндии выборы были призваны определить представителей в более чем 300 муниципальных советов и 21 окружной совет, ответственных за управлением медицинскими, социальными и экстренными службами регионов республики. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Финляндия намекает на восстановление отношений с Россией.

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    14 апреля 2025, 19:37 • Новости дня
    В ЕС пригрозили последствиями за поездку на парад Победы в Москву

    Каллас пригрозила последствиями участникам парада Победы в Москве 9 мая

    В ЕС пригрозили последствиями за поездку на парад Победы в Москву
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    Как сообщает ТАСС, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран ЕС сделала заявление о поездках на празднование 9 Мая в Москву. Каллас подчеркнула, что участие в параде Победы в Москве будет иметь значительные последствия для стран – кандидатов на вступление в ЕС. «Многие министры заявили, что ЕС серьезно относится к таким поездкам, и они будут иметь последствия», – заявила она.

    Каллас особо отметила, что Европейский союз требует от всех стран-кандидатов воздержаться от участия в праздновании 80-летия Победы в российской столице. «Мы четко дали им это понять», – добавила она. Такое постановление свидетельствует о жесткой позиции ЕС в отношении стран, находящихся на стадии кандидатства в союз.

    Отвечая на вопросы украинских журналистов о возможных визитах лидеров ЕС в Киев 9 мая, Каллас призвала представителей всех стран союза чаще посещать Украину. Она подчеркнула, что такие визиты должны сопровождаться конкретными обещаниями военной помощи, чтобы продемонстрировать поддержку Европой украинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что День Победы станет поводом для проведения множества мероприятий по всей России.

    Россия надеется на участие всех приглашенных лидеров СНГ в параде Победы 9 мая в Москве, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы продемонстрировать единство и отвлечь внимание от парада в Москве, сообщили СМИ.

    Коментарии (13)
    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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    15 апреля 2025, 08:15 • Новости дня
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН
    Володин призвал передать Каллас под трибунал ООН
    @ Francis Vachon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать главу европейской дипломатии Каю Каллас под международный трибунал ООН за призывы отказаться от визитов в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    В своем Telegram-канале он указал, что Володин заявил о необходимости отстранения Каллас от должности и передаче ее под международный трибунал ООН.

    Поводом для такого заявления стали высказывания Каллас, в которых она призвала страны Евросоюза и кандидатов, обсуждающих вступление в ЕС, отказаться от поездок в Россию в дни празднования 80-летия Великой Победы.

    Володин подчеркнул, что такие заявления являются неуважением к памяти миллионов людей, погибших в борьбе с фашизмом.

    Он напомнил, что советский народ и страны антигитлеровской коалиции, включая США и Британию, понесли огромные потери в этой борьбе. Володин отметил, что мир обязан помнить и чтить память этих героев.

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить память о них», – добавил Володин, подчеркнув, что в России действует закон, запрещающий реабилитацию нацизма.

    Он выразил уверенность, что время настанет, и такие люди, как Каллас, понесут ответственность за свои действия.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. На этом фоне глава дипломатии ЕС заявила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым настоятельно рекомендовано этого избегать.

    Коментарии (23)
    14 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    Эксперт: 9 Мая проявило двойной комплекс неполноценности у Европы и Украины
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и Украина не могут смириться с провалом планов по международной изоляции Москвы. Парад Победы на Красной площади соберет лидеров крупнейших держав современности, что сильно бьет по самолюбию Брюсселя и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая.

    «Мы имеем дело с двойным комплексом неполноценности. И Европа, и Украина не могут спокойно дышать в моменты, когда Россия принимает крупное международное событие. А именно таким и будет являться празднование Дня Победы в Москве. На главном параде страны соберутся ключевые лидеры международной арены», – сказал Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Ожидается, что Россия примет председателя КНР Си Цзиньпина, индийского премьера Нарендру Моди. Прибудут главы государств СНГ и некоторых стран Европы. И все они вместе с Владимиром Путиным отдадут дань уважения павшим в боях с фашистской Германией героям. Ни о какой глобальной изоляции Москвы в таком контексте не может быть и речи», – рассуждает он.

    «Все это станет ударом по самолюбию чиновников в Брюсселе. ЕС так долго и старательно выстраивал "стену" вокруг России, что попросту не может признать провала собственной идеи. По-моему, именно Евросоюз и выдвинул идею организации сопутствующего мероприятия на 9 Мая в Киеве. Нужно же хоть как-то оттенить собственную ошибку», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, эта затея полностью противоречит идеологии Киева. Украина 10 лет отстраивалась от России с помощью оголтелой декоммунизации. В офисе Зеленского отмечали, что празднование Дня Победы вместе с Европой 8 мая – это прогрессивно и правильно», – считает эксперт.

    «Но этим словам грош цена. У них нет устоявшегося мировоззрения. В их головах крутится только одна мысль: делать что угодно, лишь бы это было в пику Москве. Замечу: не лучше, а именно в пику», – отмечает он.

    «Организовать собственное масштабное и красивое мероприятие у них не получится: они просто не понимают ценность грядущего события. А вот хотя бы немного оттенить успех России – для них важно. Нужно же хоть как-то радовать себя любимых на фоне колоссальных провалов в боевых действиях», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Украина намерена пригласить европейских лидеров посетить Киев 9 мая. Соответствующее приглашение представителям ЕС направил глава МИД страны Андрей Сибига, пишет Politico. Отмечается, что данная инициатива должна стать «противовесом» ежегодному параду Победы в Москве.

    По замыслу дипломата, визит в Киев должен показать «единство» союзников Украины перед лицом якобы «крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны». По данным издания, в настоящий момент рассматривается возможность приезда в республику лидеров стран-участниц так называемой «коалиции желающих».

    На этом фоне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что участие в праздновании Дня Победы в Москве представителей государств – кандидатов на вступление в союз «будет воспринято всерьез» пишет РБК. Между тем, 9 мая в Россию должны приехать президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии (страна уже находится в составе объединения) Роберт Фицо.

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    15 апреля 2025, 21:34 • Новости дня
    Захарова: На наших глазах возрождается евронацизм
    Захарова: На наших глазах возрождается евронацизм
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Планы Европейского союза запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая – это проявление европейского нацизма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта», – цитирует Захарову ТАСС.

    Так она прокомментировала намерение ЕС отказать Сербии в присоединении к этому объединению в случае приезда сербского президента Александра Вучича на парад Победы в Москву.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву. При этом словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что намерен принять участие в параде 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения от Каллас.

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    15 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    ЕС решил найти способ разорвать контракты на российский газ без штрафов

    FT: ЕС изучает юридические возможности расторгнуть контракты на российский газ

    ЕС решил найти способ разорвать контракты на российский газ без штрафов
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе рассматривают возможности разрыва контрактов на поставку российского газа без штрафов, что позволит избежать финансовых потерь для европейских компаний, сообщает газета Financial Times.

    Европейский союз изучает юридические возможности, которые позволят европейским компаниям разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа без выплаты крупных штрафов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    По данным издания, Брюссель рассматривает вопрос в рамках своей стратегии по отказу от российских энергоносителей.

    Как говорится в публикации, целью является минимизация финансовых потерь, которые могут возникнуть у европейских компаний при разрыве контрактов. Внутри ЕС ведутся активные обсуждения правовых аспектов этого вопроса, чтобы найти максимально безболезненное решение для всех сторон.

    Европейская комиссия перенесла публикацию дорожной карты по отказу от российских энергоносителей из-за дискуссий относительно будущего трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ, чтобы «спастись» от зависимости от США.

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    16 апреля 2025, 05:59 • Новости дня
    В Раде объяснили слова Зеленского о готовности отдать 15 млрд долларов за ЗРК

    Депутат Рады усомнилась в готовности Европы финансировать ПВО для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина готова заплатить США 15 млрд долларов за десять ЗРК Patriot.

    У депутата поинтересовались, может ли Киев позволить себе такие траты. Скороход предложила «иначе трактовать слова» Зеленского. По ее мнению, он имел в виду, что «европейцы заплатят». «Ну, а мы европейцев уже спросили?» – приводит слова депутата ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Скороход также отметила, что украинский государственный бюджет остается дефицитным и не способен самостоятельно покрыть расходы на закупку оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил об отсутствии поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot от США, объясняя это отсутствием политической воли у западных партнеров. Вашингтон подтвердил, что Зеленский стремится к приобретению ракет, но выразил сомнение в эффективности таких шагов.


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    14 апреля 2025, 17:04 • Новости дня
    В ЕС назвали сумму военной помощи Украине на 2025 год

    Каллас: ЕС решил выделить Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны планируют выделить 23 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году, что на три миллиарда больше, чем в прошлом году, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Каллас сообщила о выделении Украине 23 млрд евро военной помощи на 2025 год. Это заявление было сделано на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС. По ее словам, в прошлом году европейские страны выделили Украине 20 млрд евро на военные нужды, однако вместе с США это было до 40 млрд евро, передает ТАСС.

    В субботу министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене сообщила, что Литва намерена в 2025 году предоставить Украине 200 млн евро на военную помощь, включая закупки боеприпасов и системы радиосвязи.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине.

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    16 апреля 2025, 15:35 • Новости дня
    Еврокомиссия усложнила получение убежища гражданам из семи стран

    ЕК утвердила список стран, выходцам из которых сложнее получить убежище в Европе

    Еврокомиссия усложнила получение убежища гражданам из семи стран
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Еврокомиссия представила список из семи стран, гражданам которых будет сложнее получить убежище в странах Евросоюза в рамках реализации Пакта о миграции и убежище, принятого в 2024 году.

    Еврокомиссия предложила ускорить реализацию некоторых аспектов Пакта о миграции и убежище, принятого в 2024 году и вступающего в силу в июне 2026 года, перечислив так называемые безопасные страны, чей статус будет влиять на рассмотрение заявлений об убежище в странах ЕС.

    «Комиссия предлагает создать первый список ЕС, включающий Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис», – сказано в заявлении Еврокомиссии.

    Выходцам из вышеназванных стран получение убежища в ЕС будет проводиться по упрощенной процедуре, при этом запрос с большей степенью вероятности будет отклонен, пояснили в ЕК.

    «Государства – члены ЕС должны проводить индивидуальную оценку каждого заявления на предоставление убежища независимо от того, является ли данное лицо гражданином безопасной страны происхождения или нет», – уточняется в заявлении.

    Со временем список из семи стран безопасного происхождения может быть расширен или пересмотрен, а страны, которые сейчас состоят в нем, могут на время лишиться своего статуса или стать исключенными из списка, если больше не соответствуют критериям.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Европейский союз пересмотрит Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года, чтобы адаптировать ее к современным вызовам, связанным с миграцией.

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    16 апреля 2025, 05:22 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Прежнего Запада больше не существует

    Фон дер Ляйен заявила о прекращении существования Запада в привычном понимании

    Фон дер Ляйен: Прежнего Запада больше не существует
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После прихода к власти в США новой администрации Запад в прежнем виде перестал существовать, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Запада, каким мы его знали, больше не существует», – приводит слова фон дер Ляйен РИА «Новости» со ссылкой на Zeit.

    Фон дер Ляйен рассказала, что ей приходится вести множество переговоров с мировыми лидерами, которые стремятся расширить торговлю с Европой. Она подчеркнула, что речь идет не только об экономических связях, но и об установлении «общих правил и предсказуемости».

    Европа, по ее словам, известна своей предсказуемостью и надежностью, что сейчас воспринимается как особенно ценное качество. Фон дер Ляйен указала, что «это очень радует, но, с другой стороны, конечно, есть и огромная ответственность».

    Тем не менее, глава Еврокомиссии также выразила свое убеждение в важности трансатлантического партнерства. Она сказала, что верит в сохранение дружеских отношений между Европой и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали самую масштабную в современной истории тарифную войну. Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с Си Цзиньпином и обсудить введенные пошлины.

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    17 апреля 2025, 04:24 • Новости дня
    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США

    Reuters сообщило об отказе ЕС от идеи введения запрета на импорт российского СПГ

    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские чиновники отвергли идею запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления отдельных государств и неопределенности с альтернативными источниками, а также нежелания впадать в зависимость от США и терять рычаг в переговорах, сообщают европейские официальные лица.

    Как пишет Reuters, основной причиной такого решения послужило сопротивление ряда европейских правительств, а также неопределенность с альтернативой российскому газу, передает «Прайм».

    Вместо этого Еврокомиссия намерена разработать план, который должен положить конец зависимости Европы от российских энергоносителей к 2027 году. Ожидается, что подробности этого плана будут объявлены в начале мая. По данным агентства, несмотря на подготовку 17-го пакета санкций в отношении России, работа над ними идет медленно.

    Европейские чиновники считают, что намерение США предложить ЕС больше газа может стать инструментом для переговоров по снижению пошлин. Однако конкретные условия американской стороны пока остаются неясными.

    Один из европейских чиновников отметил, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ, так как это может лишить ЕС переговорных возможностей. Также высказываются опасения по поводу возможной зависимости от США, которые являются третьим по величине поставщиком газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетические компании начали обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа, включая поставки от Газпрома, а также открыто заявили о своем желании вернуть дешевый российский газ.

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    15 апреля 2025, 16:24 • Новости дня
    Созданный учеными новый ИИ нашел 44 аналога Земли в нашей галактике

    ИИ выявил 44 похожих на Землю планеты в галактике Млечный Путь

    Tекст: Ирма Каплан

    Созданный учеными новый ИИ определил, что в галактике Млечный Путь существуют 44 системы с потенциально подобными Земле планетами, пишет Forbes.

    Исследователи из Бернского университета и швейцарского Национального центра компетенции в области исследований PlanetS разработали ИИ, который выявил 44 планетные системы потенциально земного типа в галактике Млечный Путь. К тому же точность ИИ на тестовых данных достигает 99%, пишет Forbes.

    «Модель BB выявила 44 системы, которые с высокой вероятностью могут содержать необнаруженные планеты земного типа», – пишет доктор Жанна Даву, ведущий автор научной статьи, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

    Ученые указали целью работы – предсказать, у каких звезд с наибольшей вероятностью может находиться планета, похожая на Землю (ELP), чтобы избежать слепых поисков и сократить их  время.

    «Тесты, проведенные с использованием модели машинного обучения, дают оценку точности до 0,99, что указывает на то, что 99% систем, определенных моделью как имеющие ELP (схожие с земными характеристики), обладают по крайней мере одной такой планетой», – сказано в научной работе.

    По словам соавтора исследования, доктора и содиректора Центра космоса и обитаемости Бернского университета Янна Алиберта, это важный шаг в поиске планет с условиями, благоприятными для жизни.

    «Это одна из немногих моделей в мире с таким уровнем сложности и глубины, позволяющая проводить предиктивные исследования, подобные нашим», – сказал он.

    Предположительно, новая модель ИИ позволит астрономам направлять телескопы на самые перспективные уголки Вселенной, увеличивая шансы найти жизнь за пределами Земли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астроном Леонид Еленин предупредил, что столкновение астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 можно будет наблюдать в телескоп.

    Ранее НАСА сообщало, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в конце 2032 года достигла 1,7% по данным на февраль. В апреле же вероятность такого события увеличилась до 3,8% на основе новых данных телескопа «Джеймс Уэбб».

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    16 апреля 2025, 08:47 • Новости дня
    Сербский министр назвала Европу «гниющим холстом»

    Сербский министр заявила об утрате Европой христианских ценностей

    Сербский министр назвала Европу «гниющим холстом»
    @ srbija.gov.rs

    Tекст: Вера Басилая

    Европа теряет христианские ценности, что выражается в «демографической зиме» и преобладании индивидуализма над семейными традициями, «на гнилом холсте нечего соткать», заявила сербский министр по вопросам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски.

    По словам министра по вопросам семьи и демографии Сербии Милицы Джурджевич-Стаменковски, Европа переживает утрату христианских ценностей, что превращает ее в «гниющий холст», передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что Европа отдалилась от своих христианских и византийских корней, что требует возвращения к истокам с семьей в качестве ключевой ценности.

    «Наш народ говорит: «На гнилом холсте ничего не соткать», – отметила министр.

    Министр также вспомнила слова американского политолога Сэмюела Хантингтона о том, что борьба за ценности станет главной битвой двадцать первого века. Джурджевич-Стаменковски отметила, что агрессивный индивидуализм и конформизм привели к концепции «человека-бога», который изолирован от общества, семьи и нации. По ее мнению, личные материальные интересы стали важнее общественных.

    Кроме того, министр выразила обеспокоенность демографической ситуацией в Европе, назвав ее «демографической зимой». Основными причинами стали ухудшение репродуктивного здоровья и откладывание брака и родительства. Меры по стимулированию рождаемости через финансовые пособия, по ее словам, не решат проблемы, так как корень заключается в ценностях. Она отметила политические изменения в США, указывающие на возврат к традициям, а также ослабление позиций леволиберальной повестки в Европе.

    На вопрос о том, когда стоит ожидать отхода Европы от либеральной повестки, Джурджевич-Стаменковски сказала, что предсказать сроки невозможно. Она подчеркнула, что перемены будут долгими, так как процессы, подрывающие институт семьи, разворачивались долго. Однако, по ее мнению, начинается новая эпоха, где традиционные ценности восстанавливают свои позиции.

    Сербский министр Джурджевич-Стаменковски заявила, что идея вступления Сербии в Евросоюз теряет привлекательность, поскольку сам ЕС находится в состоянии глубокого кризиса.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил, что Европа утратила свои ценности и, по его мнению, не имеет будущего в нынешнем виде.

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    14 апреля 2025, 22:49 • Новости дня
    Лавров: Европа хочет сохранить режим Зеленского или найти «нового полуфюрера»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры будут стремиться сохранить режим Владимира Зеленского на Украине или заняться поисками «какого-то новенького полуфюрера», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера продвигают миротворческие инициативы, направленные на сохранение режима Владимира Зеленского.

    Лавров считает, что Европа сделает все возможное, чтобы не допустить смены власти на Украине, поддерживая русофобский режим, который, по его мнению, может быть использован для подготовки очередной войны против России.

    Сергей Лавров также отметил, что на Западе не обсуждаются выборы на Украине.

    «Сейчас, правда, американцы сказали, выборы надо проводить. Но Европа сделает все, чтобы режим не сменился по сути своей», – отметил Лавров.

    Лавров допустил, что европейские лидеры могут попытаться найти «какого-то новенького полуфюрера», но это не изменит сути режима.

    Руководитель российской дипломатии подчеркнул, что такая позиция Европы является серьезной проблемой для ее репутации на международной арене.

    Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Депутат Рады Дубинский сообщил, что Владимир Зеленский начал подготовку к выборам, несмотря на свои публичные заявления об их невозможности.

    Дубинский также заявил, что Владимир Зеленский утратит актуальность сразу после завершения украинского конфликта.

    Президент России Владимир Путин ранее предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

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    14 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать новые санкции ЕС против России

    Сийярто: Венгрия не поддержит санкции ЕС против России в области энергопоставок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не будет поддерживать новые санкции ЕС против России в области поставок энергоносителей, даже несмотря на давление со стороны ряда европейских коллег и Украины, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто после встречи в Люксембурге с коллегами из стран ЕС заявил о позиции своей страны по вопросу введения новых санкций Европейского союза против России. На заседании обсуждался проект 17-го пакета санкций, который предполагал ограничения на поставки российских энергоносителей и атомной промышленности, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Украина активно требовала ввести санкции против российских энергетических поставок. Эта позиция активно поддерживалась несколькими странами ЕС. Однако Венгрия категорически не намерена присоединяться к такого рода ограничениям. «Мы ясно дали понять, что никоим образом не поддержим это», – заявил Сийярто в интервью венгерским СМИ, которое транслировалось по телеканалу М1.

    5 апреля глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предложил лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе для предотвращения раскола объединения, а также за сотрудничество с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России.

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