Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
Еврокомиссия запретила ИИ-помощников на онлайн-конференциях
ЕК в стремлении минимизировать риски утечки информации запретила ИИ-помощников
Еврокомиссия ввела запрет на использование ИИ-помощников на онлайн-конференциях, чтобы ограничить их функционал и участие в мероприятиях, пишет Politico.
Еврокомиссия (ЕК) запретила использование виртуальных помощников на базе искусственного интеллекта (ИИ) на своих онлайн-конференциях, новое правило было представлено на одной из недавних конференций, где на слайде с правилами встречи содержался пункт о запрете применения ИИ-помощников, пишет газета Politico.
«Использование ИИ-помощников не допускается», – говорится на слайде презентации об этикете онлайн-встреч.
Как пишет газета, Еврокомиссия признала, что впервые ввела правило на прошлой неделе, отказавшись предоставить более подробную информацию о причинах решения.
Politico предполагает, что широта возможностей ИИ-помощников могла вызвать опасения за целостность и конфиденциальность информации на конференциях ЕК.
В сравнении с популярными чат-ботами, такими, как ChatGPT от OpenAI, которые могут генерировать текст или выполнить одну задачу по запросу человека, ИИ-помощники способны автономно решать несколько задач и взаимодействовать в виртуальной среде.
«Одной из таких задач является присоединение к онлайн-встрече, ведение заметок или даже чтение определенной информации», – приводит газета вероятные аргументы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Google DeepMind скрывает исследования, где видно, что их ИИ неидеален, из-за погони за прибылью, от чего страдают обычные пользователи, получая посредственный продукт, сообщили эксперты.