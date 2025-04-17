Еврокомиссия запретила ИИ-помощников на онлайн-конференциях

ЕК в стремлении минимизировать риски утечки информации запретила ИИ-помощников

Tекст: Ирма Каплан

Еврокомиссия (ЕК) запретила использование виртуальных помощников на базе искусственного интеллекта (ИИ) на своих онлайн-конференциях, новое правило было представлено на одной из недавних конференций, где на слайде с правилами встречи содержался пункт о запрете применения ИИ-помощников, пишет газета Politico.

«Использование ИИ-помощников не допускается», – говорится на слайде презентации об этикете онлайн-встреч.

Как пишет газета, Еврокомиссия признала, что впервые ввела правило на прошлой неделе, отказавшись предоставить более подробную информацию о причинах решения.

Politico предполагает, что широта возможностей ИИ-помощников могла вызвать опасения за целостность и конфиденциальность информации на конференциях ЕК.

В сравнении с популярными чат-ботами, такими, как ChatGPT от OpenAI, которые могут генерировать текст или выполнить одну задачу по запросу человека, ИИ-помощники способны автономно решать несколько задач и взаимодействовать в виртуальной среде.

«Одной из таких задач является присоединение к онлайн-встрече, ведение заметок или даже чтение определенной информации», – приводит газета вероятные аргументы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Google DeepMind скрывает исследования, где видно, что их ИИ неидеален, из-за погони за прибылью, от чего страдают обычные пользователи, получая посредственный продукт, сообщили эксперты.