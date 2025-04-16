Эксперты: Google DeepMind утрачивает научную прозрачность в погоне за прибылью

Лондонское подразделение Google по разработке искусственного интеллекта DeepMind принимает меры для ограничения публикации научных исследований. Это решение связано с усиливающейся конкуренцией на рынке ИИ и стремлением сохранить технологическое преимущество. В рамках этой стратегии компания внедрила новые бюрократические процедуры и ужесточила систему внутреннего одобрения, что значительно затруднило публикацию материалов, особенно тех, которые могли бы раскрывать уязвимости или отставание модели Gemini по сравнению с конкурентами, такими как GPT-4 от OpenAI.

Эти изменения в политике публикаций происходят на фоне усиленного акцента Google на коммерциализацию ИИ-разработок. Это стало особенно актуально после объединения DeepMind с подразделением Brain в 2023 году. В результате сотрудники считают, что публикационная активность уступила место приоритету создания конкурентоспособных продуктов. Среди таких продуктов – голосовой агент Astra и улучшенные поисковые ответы на базе ИИ.

По словам, члена Общественного совета при Минцифры России, первого зампреда комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России Армена Гаспаряна, мир ИИ уже другой – сейчас ценят открытость и прозрачность, а компания упрямо держится за старые подходы.

«Самое печальное в этой истории, что Google продолжает вести себя так, будто ничего не изменилось, будто они по-прежнему задают тренды», – отметил Гаспарян, добавив, что в итоге проигрывают обычные пользователи.

«Когда корпорации в погоне за прибылью начинают скрывать исследования и давить науку, страдает качество технологий. Мы рискуем получить дорогие, но посредственные ИИ-сервисы, разработанные не гениями, а теми, кто готов молчать о проблемах ради карьеры и денег», – отметил эксперт.

Он также напомнил, что западный ИИ все чаще становится проводником деструктивных идеологических нарративов, таких как предвзятость, двойные стандарты и навязывание чуждых ценностей, которые могут иметь далеко идущие негативные последствия для общества, в том числе россиян».

«Google DeepMind скрывает исследования, где видно, что их ИИ не идеален. Вместо того чтобы открыто улучшать свои модели, компания запрещает ученым публиковать критические исследования – вдруг мир узнает, что Gemini отстает от GPT-4? Как факт, науку просто подменили маркетингом: если выводы не сулят прибыль, значит их задвигают в стол. Ученых, которые раньше свободно публиковали свои работы, теперь заставляют в первую очередь думать о деньгах», – считает эксперт РОЦИТ, журналист и блогер Илья Гогуа.

« Получается, наука становится не про поиск истины, а про то, как бы поскорее запихнуть ИИ в новый платный сервис. Если так пойдет дальше, будущее искусственного интеллекта будут определять не умные и независимые исследователи, а западные ИТ-корпорации, которым главное – быстрее заработать. А это тупик», – заявил Гогуа.

По данным нескольких бывших и нынешних сотрудников, DeepMind откладывает публикацию стратегически важных работ на срок до шести месяцев. В ряде случаев публикации блокировались, даже если они содержали критику не только внутренних решений, но и конкурентов.

Внутренние напряжения из-за затрудненного доступа к ресурсам и ограничений на публикации уже привели к уходу части исследователей, поскольку новая политика мешает научной карьере, так как публикации в ведущих журналах традиционно считались основным показателем успеха в DeepMind.