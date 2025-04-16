Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Эксперты: Google DeepMind утрачивает научную прозрачность в погоне за прибылью
Google DeepMind скрывает исследования, где видно, что их ИИ неидеален, из-за погони за прибылью, от чего страдают обычные пользователи, получая посредственный продукт, сообщили эксперты.
Лондонское подразделение Google по разработке искусственного интеллекта DeepMind принимает меры для ограничения публикации научных исследований. Это решение связано с усиливающейся конкуренцией на рынке ИИ и стремлением сохранить технологическое преимущество. В рамках этой стратегии компания внедрила новые бюрократические процедуры и ужесточила систему внутреннего одобрения, что значительно затруднило публикацию материалов, особенно тех, которые могли бы раскрывать уязвимости или отставание модели Gemini по сравнению с конкурентами, такими как GPT-4 от OpenAI.
Эти изменения в политике публикаций происходят на фоне усиленного акцента Google на коммерциализацию ИИ-разработок. Это стало особенно актуально после объединения DeepMind с подразделением Brain в 2023 году. В результате сотрудники считают, что публикационная активность уступила место приоритету создания конкурентоспособных продуктов. Среди таких продуктов – голосовой агент Astra и улучшенные поисковые ответы на базе ИИ.
По словам, члена Общественного совета при Минцифры России, первого зампреда комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России Армена Гаспаряна, мир ИИ уже другой – сейчас ценят открытость и прозрачность, а компания упрямо держится за старые подходы.
«Самое печальное в этой истории, что Google продолжает вести себя так, будто ничего не изменилось, будто они по-прежнему задают тренды», – отметил Гаспарян, добавив, что в итоге проигрывают обычные пользователи.
«Когда корпорации в погоне за прибылью начинают скрывать исследования и давить науку, страдает качество технологий. Мы рискуем получить дорогие, но посредственные ИИ-сервисы, разработанные не гениями, а теми, кто готов молчать о проблемах ради карьеры и денег», – отметил эксперт.
Он также напомнил, что западный ИИ все чаще становится проводником деструктивных идеологических нарративов, таких как предвзятость, двойные стандарты и навязывание чуждых ценностей, которые могут иметь далеко идущие негативные последствия для общества, в том числе россиян».
«Google DeepMind скрывает исследования, где видно, что их ИИ не идеален. Вместо того чтобы открыто улучшать свои модели, компания запрещает ученым публиковать критические исследования – вдруг мир узнает, что Gemini отстает от GPT-4? Как факт, науку просто подменили маркетингом: если выводы не сулят прибыль, значит их задвигают в стол. Ученых, которые раньше свободно публиковали свои работы, теперь заставляют в первую очередь думать о деньгах», – считает эксперт РОЦИТ, журналист и блогер Илья Гогуа.
« Получается, наука становится не про поиск истины, а про то, как бы поскорее запихнуть ИИ в новый платный сервис. Если так пойдет дальше, будущее искусственного интеллекта будут определять не умные и независимые исследователи, а западные ИТ-корпорации, которым главное – быстрее заработать. А это тупик», – заявил Гогуа.
По данным нескольких бывших и нынешних сотрудников, DeepMind откладывает публикацию стратегически важных работ на срок до шести месяцев. В ряде случаев публикации блокировались, даже если они содержали критику не только внутренних решений, но и конкурентов.
Внутренние напряжения из-за затрудненного доступа к ресурсам и ограничений на публикации уже привели к уходу части исследователей, поскольку новая политика мешает научной карьере, так как публикации в ведущих журналах традиционно считались основным показателем успеха в DeepMind.