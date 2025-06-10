Гендиректор Huawei назвал ИИ последней технологической революцией человечества

Tекст: Мария Иванова

Искусственный интеллект может стать последней технологической революцией человечества, заявил основатель и гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью газете «Жэньминь жибао», передает ТАСС.

По его мнению, развитие ИИ отличается масштабом и последствиями, поскольку речь идет не об усилении труда, а о замещении самого интеллекта.

Глава Huawei подчеркнул, что в будущем ключевые алгоритмы ИИ будут разрабатываться не столько IT-специалистами, сколько профессионалами из разных отраслей, которые лучше понимают суть производственных процессов.

Жэнь Чжэнфэй также выразил уверенность, что именно китайская промышленность станет основой для внедрения прикладных решений на основе искусственного интеллекта. Он отметил, что страна создаст собственные модели ИИ, адаптированные к национальной инфраструктуре.

Как ранее писала Financial Times, Huawei занята разработкой нового процессора Ascend 910D для технологий искусственного интеллекта, который должен заменить чипы американской Nvidia. Ожидается, что новый процессор будет превосходить по производительности известный чип H100. Первая пробная партия Ascend 910D должна быть готова к концу мая, а в течение 2024 года Huawei планирует поставить клиентам более 800 тыс. процессоров Ascend 910B и Ascend 910C.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель продукта ChatGPT Ник Терли отметил, что искусственный интеллект может только расширять человеческие возможности, но не способен заменить живое общение.

Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках развития искусственного интеллекта.

Между тем в России решили создать Центр развития искусственного интеллекта.