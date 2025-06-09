В России решено содать Центр развития искусственного интеллекта

Вице-премьер Григоренко объявил о создании Центра развития ИИ

Tекст: Денис Тельманов

Правительство России приняло решение о формировании Центра развития искусственного интеллекта, сообщает ТАСС. Об этом объявил вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Новый центр будет заниматься отбором и распространением типовых решений в сфере ИИ, а также координировать работу государственных органов, регионов и бизнеса.

Главными задачами структуры станут экспертное и методологическое сопровождение внедрения искусственного интеллекта, а также организация международного сотрудничества. Руководить деятельностью Центра будет сам Григоренко.

«Перед нами стоит задача, чтобы результаты внедрения искусственного интеллекта были доступны всем россиянам, а наша страна повышала конкурентоспособность на мировых рынках за счет развития современных технологий. Центр создается для координации усилий всех участников процесса развития технологий ИИ в России», – заявил вице-премьер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется созданием дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.

В России готовят к запуску систему на базе искусственного интеллекта, которая будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками. Почти девять из десяти молодых людей в России задействуют искусственный интеллект в учебе и профессиональной деятельности.