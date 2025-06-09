Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.6 комментариев
В России решено содать Центр развития искусственного интеллекта
Вице-премьер Григоренко объявил о создании Центра развития ИИ
В России появится Центр развития искусственного интеллекта, который займется координацией внедрения новых технологий и поддержкой всех участников процесса.
Правительство России приняло решение о формировании Центра развития искусственного интеллекта, сообщает ТАСС. Об этом объявил вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Новый центр будет заниматься отбором и распространением типовых решений в сфере ИИ, а также координировать работу государственных органов, регионов и бизнеса.
Главными задачами структуры станут экспертное и методологическое сопровождение внедрения искусственного интеллекта, а также организация международного сотрудничества. Руководить деятельностью Центра будет сам Григоренко.
«Перед нами стоит задача, чтобы результаты внедрения искусственного интеллекта были доступны всем россиянам, а наша страна повышала конкурентоспособность на мировых рынках за счет развития современных технологий. Центр создается для координации усилий всех участников процесса развития технологий ИИ в России», – заявил вице-премьер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется созданием дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.
В России готовят к запуску систему на базе искусственного интеллекта, которая будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками. Почти девять из десяти молодых людей в России задействуют искусственный интеллект в учебе и профессиональной деятельности.