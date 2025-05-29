Опрос: Почти вся российская молодежь использует ИИ в работе и учебе

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет ТАСС, результаты исследования компании NtechLab и Центра развития гуманитарных технологий «Новая эра» показали, что 88% молодежи в России используют искусственный интеллект в повседневной жизни, чаще всего для учебных и рабочих целей. Опрос был проведен в апреле 2025 года среди 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 35 лет.

Согласно исследованию, 90% опрошенных воспринимают ИИ как «библиотеку знаний», а 72% считают его технологическим прорывом, сравнимым с изобретением парового двигателя. Молодые люди также ассоциируют ИИ с «умным городом» и вопросами безопасности.

Как отмечается в отчете, 63% респондентов видят в ИИ собеседника или друга, а треть верят в возможность появления у искусственного интеллекта эмпатии. Главной угрозой 72% участников считают риск потери рабочих мест из-за появления ИИ, однако 71% уверены, что ИИ – это «пластилин в руках человека». 40% респондентов допускают возможность конфликта между ИИ и людьми.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук заявил: «Если ИИ-компании будут нести ответственность за разрабатываемые решения, а люди будут использовать ИИ как инструмент, а не центр принятия решений, то сценарий «восстания машин« останется не более, чем экшн-фильмом».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что нельзя ограничивать развитие искусственного интеллекта жесткими рамками. Государству следует сосредоточиться на создании благоприятных условий и стимулирующих механизмов.