В Госдуме призвали создать условия для развития искусственного интеллекта

Tекст: Дарья Григоренко

В понедельник на площадке КВЦ «Экспофорум» прошел первый день XIII Петербургского международного юридического форума – крупнейшей дискуссионной платформы для взаимодействия представителей правовой, предпринимательской и правоохранительной сфер по вопросам регулирования в интересах граждан и бизнеса.

«Сегодня на новом витке технологического прогресса мы видим, что государство осознает всю значимость развития искусственного интеллекта. И для успешной реализации этого процесса в России есть и политическая воля, и научный потенциал», – отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул необходимость пресечения злоупотреблений ИИ, особенно в мошеннических целях. Для этого, по его словам, требуется разработка точечных законодательных мер и предоставление соответствующих инструментов правоохранительным органам. При этом, добавил он, акцент должен делаться не на запретах, а на создании условий для развития: «При формировании комплексного регулирования в сфере искусственного интеллекта нам следует меньше фокусироваться на ограничениях и запретах и больше – на создании благоприятной среды и механизмах стимулирования отрасли. Ни в коем случае нельзя загонять эту технологию в жесткие рамки и барьеры – ей необходимо дать возможность свободного развития».

Горелкин указал на необходимость пресекать злоупотребления искусственным интеллектом, особенно в мошеннических целях, с помощью точечных законодательных мер. Парламентарий добавил, что для достижения технологического суверенитета стране важно стимулировать производство собственных микрочипов.

Академический руководитель программы «Цифровое право» НИУ ВШЭ Александр Савельев заявил о потребности в специальном правовом режиме для моделей ИИ, похожем на тот, что был принят для баз данных. Председатель комиссии Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил необходимость жесткого регулирования в отдельных сферах, например, при использовании ИИ для биометрической идентификации. Он привел в пример полный запрет на такую практику и признание использования ИИ отягчающим обстоятельством в уголовном праве.

Начальник отдела Научно-технического центра ГРЧЦ Анна Гущина подчеркнула, что нормативное регулирование часто не успевает за развитием технологий, поскольку большинство моделей ИИ – это «черный ящик» с огромным числом параметров. Она назвала критически важной разработку процедур тестирования и оценки моделей, чтобы выявлять перспективные отечественные проекты и минимизировать риски внедрения зарубежных решений.