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Четыре города и три района Крыма временно остались без света
Из-за внешнего воздействия на магистральных сетях произошло технологическое нарушение, обесточившее ряд населенных пунктов на севере и западе Крыма, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
«Вследствие технологических нарушений на магистральных сетях, вызванных внешним воздействием, временно прекращена подача электроэнергии в следующих муниципальных образованиях: города Армянск; Красноперекопск; Джанкой и Джанкойский район; город Евпатория и городской округ; Черноморский район; Сакский район», – сообщил он, передает РИА «Новости».
По словам главы правительства республики, восстановительные работы уже ведутся. Ожидается, что частичное возобновление подачи электричества произойдет в течение ближайших суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска целенаправленно били по распределительным подстанциям Крымского полуострова.
В конце июня масштабный сбой в электросетях оставил без энергоснабжения жителей Евпатории, Сак и Джанкоя.
Днем ранее технологические нарушения в сетях обесточили Симферополь, Алушту и Ялту.