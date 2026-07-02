Четыре города и три района Крыма временно остались без света

«Единая Россия» выступила за упрощение оформления пенсий

Tекст: Елизавета Шишкова

Партия «Единая Россия» выступила с инициативой упростить процесс оформления пенсионных выплат для россиян, сообщает официальный сайт «Единой России». Заместитель руководителя фракции в Государственной Думе Андрей Исаев рассказал о разработке соответствующего законопроекта.

По словам парламентария, новые нормы позволят назначать страховые пенсии по старости автоматически, исключая необходимость личного визита граждан в ведомства. «Сегодня у государства достаточно инструментов, чтобы сделать этот процесс быстрым, удобным и комфортным для граждан», – отметил Исаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд России подготовил переход к проактивному назначению страховых пенсий по старости.