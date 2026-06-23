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    23 июня 2026, 15:31 • Новости дня

    Авария оставила без света крупнейшие города Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    В Республике Крым произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее несколько крупных городов и районов полуострова из-за технологических нарушений в сетях.

    Потребители четырех городских округов и четырех районов Крыма, включая Симферополь, Алушту и Ялту, остались без электроснабжения из-за аварии, сообщило «Крымэнерго» в «Макс».

    В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы.

    «В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Кировского районов. Ведутся аварийно-ремонтные работы», – сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

    Электроснабжение планируют восстановить в течение суток. Точное количество абонентов, оставшихся без света, пока не уточняется. Ранее компания информировала об аварийных отключениях в Евпатории, Саках, Красноперекопске, Джанкое и ряде других районов республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за повреждений на линиях электропередачи произошло частичное обесточивание потребителей в трех энергорайонах Крыма.

    В связи с масштабными авариями на объектах инфраструктуры власти ввели графики ограничения режима потребления электрической энергии.

    Накануне аварийные бригады приступили к ликвидации последствий отключения света в восточной части полуострова.

    21 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Экономист Юшков: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

    Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник сконцентрировался на ударах по логистической инфраструктуре Крыма. На этом фоне ситуация с топливом на полуострове остается нестабильной. Нефтяники делают все, что в их силах, и только ВС России могут обеспечить безопасность логистики и предприятий топливного комплекса в Крыму, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти Крыма приостановили продажу топлива частным лицам и коммерческим организациям.

    «Ситуация с топливом в Крыму в последнее время довольно нестабильная. Сначала местные власти были вынуждены перейти от свободной продажи бензина на продажу по QR-кодам, затем удалось снова полностью открыть доступ, а теперь вновь введены достаточно жесткие ограничения», – восстанавливает хронологию событий Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Эта нестабильность объясняется тем, что Киев фактически сосредотачивает свои усилия на ударах по логистической и энергетической инфраструктуре Крыма. Подтверждением этих планов служат случаи «охоты дронов на бензовозы, а также удары по мостам, в том числе понтонным переправам». «Не исключаю, что противник снова попытается атаковать Крымский мост», – рассуждает собеседник.

    «Часть топлива на полуостров можно поставлять по морю. Тем более что в Крыму существует необходимая инфраструктура. Другое дело, что она обладает небольшой пропускной способностью и также находится в зоне риска», – объясняет спикер. На этом фоне особенно остро встает вопрос о защите как самих логистических цепочек, так и инфраструктуры, связанной с нефтепереработкой.

    «Это задача не столько для компаний топливного сектора, сколько для тех, кто занимается обеспечением безопасности – а это армия. Российские военные способны обеспечить необходимую защиту от атак противника», – заключил Юшков.

    Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу топлива на АЗС региона для частных клиентов и юридических организаций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами.

    Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

    О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

    Ситуация вокруг Крыма обострилась в начале лета. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго».

    Напомним, на минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами новых ударов по Крыму. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что «на любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем».

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    21 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    В Крыму решили ввести графики ограничения потребления электроэнергии

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Крыму вынужденно сокращают подачу электричества потребителям из-за недавних масштабных аварий на объектах энергетической инфраструктуры, сообщили в госпредприятии «Крымэнерго».

    «В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова», – говорится в сообщении в Telegram-канале госпредприятия «Крымэнерго».

    Уточняется, что актуальные данные о расписании отключений оперативно опубликуют на официальных ресурсах местных администраций и муниципалитетов. Также подробные сведения появятся на сайте самой электросетевой компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба предприятия «Крымэнерго» сообщила о частичном обесточивании трех энергорайонов полуострова из-за повреждений сетей.

    Позже специалисты ликвидировали перегруз электрических сетей за пределами Севастополя.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

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    21 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    Работа Керченской паромной переправы приостановлена после атаки ВСУ на паром

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение судов между полуостровом и материковой частью страны временно остановлено, водителям тяжелых грузовиков рекомендовано использовать сухопутный маршрут.

    Ограничения вступили в силу в воскресенье, передает РИА «Новости».

    «С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», – говорится в заявлении оперативного штаба Краснодарского края на платформе «Макс».

    Владельцам большегрузного транспорта предложено выбрать альтернативный путь по суше. Объезд организован по автомобильной трассе Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

    Подобная мера введена в связи с действующим запретом на проезд крупногабаритных автомобилей по Крымскому мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе.

    В результате этого налета погиб один человек. Ранее в мае власти приостанавливали проезд автомобилей по Крымскому мосту.

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    21 июня 2026, 10:51 • Новости дня
    Часть Крыма обесточена из-за повреждений в электрических сетях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из-за повреждений на линиях электропередачи произошло частичное обесточивание потребителей в трех энергорайонах Крыма, ведутся восстановительные работы, сообщила пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

    В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы для скорейшего возобновления подачи энергии, передает РИА «Новости».

    «В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов», – заявили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    В воскресенье утром в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 239 дронов ВСУ над регионами России.

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    22 июня 2026, 11:23 • Новости дня
    Аксенов сообщил о приостановке приема детей на отдых в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крымские власти временно прекратили бронирование мест и размещение несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона до начала осени, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    С 11.00 мск 22 июня по 1 сентября 2026 года в Крыму приостанавливается бронирование мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в Крыму, указал Аксенов, передает РИА «Новости».

    Также это касается бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в «в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности».

    До этого Аксенов сообщал, что при атаке дронов ВСУ на Крым погибли четыре человека.

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    21 июня 2026, 12:55 • Новости дня
    Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специалисты устранили перегрузку энергосетей за пределами Севастополя, возобновив подачу электричества большинству потребителей Крымского полуострова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Перегруз электрических сетей за пределами Севастополя ликвидирован. Специалисты включают объекты генерации и дают мощность потребителям Севастополя», – заявил глава города в своем канале на платформе Max.

    По состоянию на 11:30 свет вернулся в большинство районов. Глава администрации Ялты Янина Павленко также подтвердила возобновление подачи электроэнергии на Южном берегу Крыма.

    Она отметила, что большая часть территории уже запитана, а аварийные службы продолжают работу на местах. Власти призывают жителей и гостей региона рационально расходовать электричество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба предприятия «Крымэнерго» заявила о частичном обесточивании потребителей в трех энергорайонах полуострова из-за повреждений на линиях электропередачи.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    В воскресенье утром в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 239 дронов ВСУ над регионами России.

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    22 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Песков сообщил о минимизации последствий ударов Киева в Крыму

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму активно устраняют негативные последствия варварских атак украинских властей, обеспечивая безопасность и своевременное информирование местных жителей.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил текущую обстановку в регионе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что руководство республики предпринимает все необходимые меры для защиты граждан и оперативного оповещения людей о происходящем.

    «Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима», – заявил пресс-секретарь главы государства во время общения с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня пожилая жительница города Саки погибла в результате ночного удара украинских беспилотников.

    Чуть ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя» ударом по истории.

    Представитель Кремля также охарактеризовал обстрел пассажирского поезда Москва – Симферополь преступлением киевского режима.

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    22 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Движение по Крымскому мосту приостановили в третий раз за день

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено, в очереди на проезд скопилось более 800 транспортных средств.

    Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно остановили в третий раз за день, передает РИА «Новости». Ограничения ввели в 11.05 по московскому времени.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. Причины остановки трафика не уточняются. Людей, находящихся на переправе и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников безопасности.

    По состоянию на десять часов утра в очереди на проезд находилось более 800 машин. Со стороны Тамани досмотра ожидали 385 автомобилей, время простоя превышало один час. Со стороны Керчи скопилось 450 транспортных средств, а ожидание составляло около двух часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрывали.

    В августе количество ожидающих проезда машин достигало почти двух тысяч.

    Среднее время ожидания ручного досмотра со стороны Тамани составляло около четырех часов.

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    22 июня 2026, 13:05 • Новости дня
    В восточной части Крыма начались работы по ликвидации энергоаварии

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты приступили к ликвидации последствий аварии на электросетях, которая оставила без света часть жителей Восточного энергорайона Крыма.

    Аварийные бригады устраняют последствия отключения электричества в восточной части полуострова, передает РИА «Новости». Причиной инцидента стали серьезные повреждения на местных линиях электропередачи.

    «В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Восточного энергорайона. Ведутся аварийно-восстановительные работы», – сообщили представители предприятия «Крымэнерго». Ожидается, что специалисты полностью завершат ремонт и вернут свет в дома местных жителей до 17.00 понедельника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба предприятия «Крымэнерго» сообщила о частичном обесточивании трех энергорайонов полуострова из-за повреждений на линиях электропередачи.

    Позже специалисты ввели графики ограничения потребления электрической энергии.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о ликвидации перегруза энергосетей за пределами города.

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    22 июня 2026, 13:49 • Новости дня
    Минпросвещения: Родителям отдыхающих в Крыму детей предложат альтернативу

    Tекст: Ольга Иванова

    Отправку школьников в крымские санатории временно отменили, а отдыхающих в «Артеке» ребят организованно возвращают домой, детям предложат альтернативу, сообщили в Минпросвещения.

    Ситуация с приостановкой работы детских лагерей на полуострове находится под постоянным контролем, сообщает Минпросвещения. Для оперативного решения всех возникающих вопросов ведомство создало специальный оперативный штаб.

    Согласно распоряжению главы республики, бронирование мест и размещение организованных групп приостановили до 1 сентября 2026 года. В связи с этим запланированный заезд в центр «Алые паруса» пришлось отменить.

    Сейчас организован плановый вывоз школьников из международного центра «Артек» к местам их постоянного проживания. На протяжении всего маршрута сопровождающих координируют сотрудники спецслужб, обеспечивая полную безопасность возвращения.

    Всю необходимую информацию родителям передают в индивидуальном порядке. Взамен отмененных путевок им предложат альтернативные варианты отдыха и оздоровления в других российских регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временном прекращении размещения несовершеннолетних в оздоровительных учреждениях региона.

    Для решения возникающих вопросов власти создали специальный оперативный штаб.

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    21 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Пять поездов «Таврия» задержались из-за временного закрытия Крымского моста

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пять пассажирских составов «Таврия», курсирующих между Крымским полуостровом и остальной частью страны, отстают от расписания из-за ночного закрытия мостового перехода, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

    По состоянию на 14:00 по московскому времени задержки затронули поезда в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые пассажиры! Сегодня, 21 июня, в пути задерживаются поезда «Таврия». Опоздания связаны с временным закрытием Крымского моста в ночь на 21 июня», – сообщила компания-оператор «Гранд Сервис Экспресс».

    Из Крыма с задержками следуют три состава: два поезда Керчь – Москва отправлением 21 июня (опоздание на девять и четыре с половиной часа соответственно), а также поезд Керчь – Омск, задерживающийся на четыре с половиной часа. В сторону полуострова отстают от графика два поезда из Москвы: в Симферополь (на семь часов) и в Керчь (на три часа).

    В компании-перевозчике также отметили, что 21 и 22 июня все поезда «Таврия» будут начинать и завершать маршруты на станции Керчь-Южная. Кроме того, поезд № 67/68 отправится из Керчи 21 июня в 22:10, что раньше запланированного графика.

    Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после девяти часов остановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за приостановки движения по Крымскому мосту на Кубани задержали десять пассажирских поездов.

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    22 июня 2026, 22:36 • Новости дня
    Сейсмологи зарегистрировали за сутки 19 землетрясений у берегов Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Черного моря неподалеку от Севастополя за один день произошло 19 землетрясений, четыре из которых ощущалась на суше, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.

    В течение понедельника у побережья Севастополя было зарегистрировано 19 землетрясений. По словам заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марины Бондарь, четыре подземных толчка были ощутимы на суше, передает РИА «Новости».

    «За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море на удалении 30 км от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше», – рассказала сейсмолог. Последний толчок произошел в 21:18 по московскому времени, его магнитуда составила 3.0.

    Утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя.

    Очаг одного из землетрясений находился на глубине 35 километров.

    Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

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    22 июня 2026, 07:36 • Новости дня
    Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобильный трафик на Крымском мосту утром в понедельник временно прекращалось, сейчас оно уже восстановлено, сообщил официальный оперативный канал о ситуации об автомобильных подходах к мосту.

    Сообщение о прекращении движения появилось в 6.00 мск в Telegram-канале.

    Через несколько минут было опубликовано сообщение о возобновлении автомобильного движения по мосту.

    В мае движение автомобилей по этому мосту также временно ограничивали.

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    23 июня 2026, 06:20 • Новости дня
    В очередях на Крымский мост скопилась почти 1 тыс. автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Утром 23 июня перед въездами на Крымский мост образовались крупные заторы, время ожидания досмотра превысило два часа, сообщил канал об оперативной обстановке у подъездов к мосту.

    К 6.00 мск 23 июня в пробках с обеих сторон переправы находилось 975 транспортных средств, говорится в сообщении канала в Max.

    «В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 365 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», – отмечается в тексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали трижды за день.

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    23 июня 2026, 14:03 • Новости дня
    Власти Крыма сообщили об отмене всех спортивных мероприятий до 1 сентября

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Крыма временно отменили проведение всех спортивных состязаний и тренировок на территории полуострова в целях обеспечения безопасности участников.

    Проведение спортивных мероприятий, тренировок и турниров приостанавливается в Крыму до 1 сентября в целях безопасности.

    «С 11.00 22 июня до 00.00 1 сентября 2026 года на территории республики Крым приостанавливаются: проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет; проведение учебно-тренировочных мероприятий; проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий; проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий», – написала министр спорта республики Ольга Торубарова на своей странице во «ВКонтакте».

    Кроме того, по словам министра, до особого распоряжения прекращается выезд спортсменов для участия в соревнованиях за пределами полуострова. Участие в подобных мероприятиях на территории Крыма также приостановлено. Торубарова подчеркнула, что данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности детей, спортсменов и всех участников спортивного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крымские власти временно прекратили размещение детей в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.

    Министерство просвещения организовало плановый вывоз школьников из международного центра «Артек».

    Неделей ранее глава республики Сергей Аксенов ограничил ночное движение мототехники на полуострове.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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