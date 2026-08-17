Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
В Петербурге за взятки задержан сотрудник Росжелдора
Правоохранительные органы пресекли деятельность должностного лица Росжелдора в Петербурге, наладившего незаконную схему получения денег за успешную сдачу тестов в специализированных центрах, сообщили в Росгвардии.
Операцию провели сотрудники регионального управления ФСБ при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Фигурантом оказался работник Северо-Западного территориального управления федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый, используя служебное положение, организовал коррупционную схему по получению через посредников денежного вознаграждения за беспрепятственное прохождение третьими лицами тестирований в аттестационных центрах Петербурга», – рассказали в Росгвардии.
Следователи уже возбудили уголовное дело по факту выявленного преступления. В настоящее время силовики продолжают проведение необходимых оперативно-следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося.
В конце 2024 года силовики задержали заместителя начальника управления транспортной безопасности Росжелдора за получение крупной взятки.
В марте 2026 года следователи поймали начальника управления вагонного хозяйства РЖД на незаконном вознаграждении в размере 12 млн рублей.
Месяцем позже правоохранительные органы пресекли коррупционную деятельность начальника Западно-Сибирской железной дороги.