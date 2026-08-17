Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Компании из десяти провинций Китая зарегистрировались на форум в Хабаровске
Более 100 компаний из семи российских регионов и десяти китайских провинций примут участие в деловых переговорах с 4 по 6 сентября, сообщают организаторы мероприятия.
Встречи пройдут на полях второго Российско-Китайского форума в Хабаровске. Подбором партнеров занимается Центр поддержки экспорта Хабаровского края в рамках профильного национального проекта.
«Интерес со стороны бизнеса к Российско-Китайскому форуму продолжает расти. Уже зарегистрировались в переговорах более 100 компаний из десяти китайских провинций: Хэбэй, Ляонин, Хэйлунцзян, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, Юньнань, Внутренняя Монголия, Чжэцзян, Цзянсу, а также из семи российских регионов», – заявила заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова. Она добавила, что расширение географии подтверждает важность прямого взаимодействия предпринимателей.
По словам Авиловой, диалог затронет сельское хозяйство, логистику, туризм, машиностроение, ИТ-сектор и другие ключевые направления. В целом программа форума включает свыше 40 тематических площадок.
Ожидается, что событие, проходящее под девизом совместного освоения Большого Уссурийского острова, объединит более 3000 участников из обеих стран.
Участники форума обсудят вопросы технологического партнерства двух стран в космосе.
В культурно-спортивную программу форума войдут гастрономический фестиваль и парусная регата.