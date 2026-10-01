Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Финская полиция начала расследование загадочных проникновений в дома депутатов
Правоохранительные органы проверяют информацию о визитах неизвестных в квартиры финских парламентариев, где были обнаружены подозрительные следы присутствия посторонних.
Столичная полиция возбудила дело после сообщений о проникновении в жилье политиков, передает РИА «Новости». «Полиция Хельсинки получила от парламента информацию о подозрительных проникновениях в дома членов парламента, о которых сообщали СМИ. Полиция начала предварительное расследование», – заявили правоохранители.
Всего зафиксировано менее 20 подобных инцидентов, о которых ранее сообщало издание Yle. Спикер парламента Юсси Халла-ахо пояснил, что из квартир ничего не пропало, а следы взлома отсутствуют. При этом злоумышленники оставляли включенный свет и открытые двери.
В настоящее время следствие находится на начальном этапе. Точное количество случаев, время совершения правонарушений и возможная связь между ними пока устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Юсси Халла-ахо вновь стал спикером финского парламента.
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