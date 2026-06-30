Мирошник: ВСУ семь дней пытались поразить узловые энергоподстанции Крыма

Tекст: Алексей Дегтярёв

«ВФУ совершали атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов», – указал дипломат, передает РИА «Новости».

По словам Мирошника, энергосистема Крымского полуострова находилась под массированными ударами на протяжении всей недели. В ночь на 24 июня без света остались Севастополь, Балаклава, Инкерман, Кача, Ласпи и другие населенные пункты, где проживают более 500 тыс. человек.

В Севастополе остановили троллейбусы, детские сады перевели на особый режим, а жителей попросили экономить электричество. Перебои также фиксировались в Феодосии, Ялте, Евпатории, Саках, Красноперекопске и Джанкое.

Ранее из-за аварии в Севастополе более 100 улиц остались без света, через некоторое время в городе отменили режим ограничения подачи электроэнергии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Мирошник сообщил о гибели 43 мирных жителей за неделю.