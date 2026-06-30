Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.0 комментариев
Мирошник: ВСУ семь дней пытались поразить узловые энергоподстанции Крыма
Украинские войска на протяжении недели целенаправленно били по распределительным подстанциям, обеспечивающим электричеством сразу несколько районов Крымского полуострова, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
«ВФУ совершали атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов», – указал дипломат, передает РИА «Новости».
По словам Мирошника, энергосистема Крымского полуострова находилась под массированными ударами на протяжении всей недели. В ночь на 24 июня без света остались Севастополь, Балаклава, Инкерман, Кача, Ласпи и другие населенные пункты, где проживают более 500 тыс. человек.
В Севастополе остановили троллейбусы, детские сады перевели на особый режим, а жителей попросили экономить электричество. Перебои также фиксировались в Феодосии, Ялте, Евпатории, Саках, Красноперекопске и Джанкое.
Ранее из-за аварии в Севастополе более 100 улиц остались без света, через некоторое время в городе отменили режим ограничения подачи электроэнергии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Мирошник сообщил о гибели 43 мирных жителей за неделю.