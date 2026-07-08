В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Правобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.0 комментариев
Муралы о семейных ценностях украсили российские перинатальные центры
В День семьи, любви и верности масштабные художественные композиции появились на зданиях медицинских учреждений Уфы, Омска и нижегородского Дзержинска.
Масштабные произведения монументального искусства торжественно открыли в рамках всероссийского проекта «Счастье – это…», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Инициативу художников официально поддержало Министерство здравоохранения Российской Федерации. Творческий подарок приурочили к главному семейному празднику страны.
Новые работы украсили фасады Республиканского перинатального центра в Уфе, Регионального центра в Омске и Дзержинского перинатального центра. Каждая композиция посвящена материнству, заботе и радости появления на свет новой жизни.
Выбор медицинских учреждений авторы объяснили особым символизмом. Именно в этих стенах ежедневно начинаются тысячи историй и рождаются дети. Современное искусство помогло превратить типовые здания в пространства светлых эмоций.