Участники фестиваля антифашисткой песни «Гитары в строю!» записали манифест

Представители разных культур и стран призвали народы мира не допустить распространение фашизма и повторения страшных уроков истории.

В первом фестивале антифашистской песни принял участие звезда Голливуда, гражданин России актер Стивен Сигал. Он совершил 17-часовой перелет, чтобы принять участие в мероприятии.

«Я обязательно буду рассказывать об антифашистском фестивале в Самарской области, когда вернусь к себе на Родину. Надеюсь вернуться сюда, на берега Волги, еще не один раз. У вас тут замечательные места и губернатор», – поделился Стивен Сигал.

В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к зрителям и участникам гала-концерта «Гитары в строю!» По его словам, самарская земля является духовным центром антифашистского движения.

В манифесте участников и организаторов Международного фестиваля антифашисткой песни «Гитары в строю!» говорится, что фашизм опять поднимает голову, а лидеры другой крупной западной державы вновь заявляют об исключительности своей нации, о праве управлять миром.

«Мы вновь слышим о развале России, об отмене российской культуры и истории, об уничтожении всего российского народа. Мир в опасности, и значит вновь, как в далеком 1941 году мы все должны объединиться с друзьями и братьями со всего мира. Обращаемся к людям доброй воли всей планеты с призывом не допустить возрождения фашистской чумы!», – следует из текста обращения.

«Если говорят что Урал – это становой хребет России а Москва – ее сердце, то Волга – это духовный стержень нашей Великой страны и этот стержень никому и никогда не вынуть из наших сердец, потому что Волга протекает через сердце каждого россиянина! Мы повторяем завет антифашистов всего мира: «Они не пройдут!», потому что они не прошли тогда, в сорок пятом, не пройдут и сейчас. А на берег Волги и впредь будет выходить простая девушка Катюша, и с волжских самарских берегов как послание всему миру будет лететь наша великая песня!».

Видеоверсию манифеста покажут 6 мая, в рамках финального гала-концерта фестиваля «Гитары в строю!» на площади Куйбышева в Самаре.