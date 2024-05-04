Выставку «Россия» посетил 12-миллионный гость

Tекст: Кристина Цыцура

Семью поздравили на стенде Тульской области, где они получили сертификат на путешествие «Открой Тульскую область». В программе двухдневной поездки – экскурсии по знаковым местам региона, включая Тульский Кремль, Казанскую набережную, Музейный квартал, Тульский государственный музей оружия, творческий индустриальный кластер «Октава», Музей станка, мастер-класс по изготовлению тульского пряника и прогулка по музею-заповеднику Поленово.

«Мы переполнены эмоциями от такого сюрприза! Даже не могли представить, что именно мы станем 12-миллионными гостями», – поделилась впечатлениями Ксения Юшкова.

Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова поздравила семью Юшковых и выразила благодарность Тульской области за предоставленный подарок: «12 млн гостей – это знаменательная цифра для нашей выставки. Спасибо Тульской области за то, что они стали партнером этого события и подарили путешествие этой замечательной семье».

Стоит отметить, что 11-миллионным гостем выставки стала Ольга Лутова из Орла, а 10-миллионный рубеж преодолел Константин Панфилов. Все они получили сертификаты на незабываемые путешествия по России.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года.



