Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.3 комментария
Выставку «Россия» посетил 12-миллионный гость
В субботу, 4 мая, 12-миллионным посетителем выставки «Россия» в Москве стала Ксения Юшкова из Ивановской области, которая приехала на выставку вместе с мужем Павлом и двумя детьми.
Семью поздравили на стенде Тульской области, где они получили сертификат на путешествие «Открой Тульскую область». В программе двухдневной поездки – экскурсии по знаковым местам региона, включая Тульский Кремль, Казанскую набережную, Музейный квартал, Тульский государственный музей оружия, творческий индустриальный кластер «Октава», Музей станка, мастер-класс по изготовлению тульского пряника и прогулка по музею-заповеднику Поленово.
«Мы переполнены эмоциями от такого сюрприза! Даже не могли представить, что именно мы станем 12-миллионными гостями», – поделилась впечатлениями Ксения Юшкова.
Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова поздравила семью Юшковых и выразила благодарность Тульской области за предоставленный подарок: «12 млн гостей – это знаменательная цифра для нашей выставки. Спасибо Тульской области за то, что они стали партнером этого события и подарили путешествие этой замечательной семье».
Стоит отметить, что 11-миллионным гостем выставки стала Ольга Лутова из Орла, а 10-миллионный рубеж преодолел Константин Панфилов. Все они получили сертификаты на незабываемые путешествия по России.
Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года.