Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.3 комментария
Москвичей предупредили о заморозках и снеге на следующей неделе
На следующей неделе в столице ожидается похолодание с заморозками и снегом, сообщил синоптик Александр Ильин.
В понедельник, 6 мая, ночью похолодает до +1°… +3°C, днем до +9°…+11°C. В Подмосковье местами возможен небольшой дождь, сообщает «Вечерняя Москва».
Во вторник, 7 мая, ожидается мокрый снег и дождь. Ночью: +2°… +4°C, а днем похолодает до +6°… +8°C. В Подмосковье местами мокрый снег.
В среду, 8 мая, будет облачно, практически без прояснений, небольшие осадки. Ночью: -1°C – +4°C, днем – +4°…+9°C. В Москве без осадков, в Подмосковье местами небольшие дожди.
В четверг, 9 мая, ожидаются ночные заморозки минимальны, около 0°C. Днем: +10°C… +15°C.
Атмосферное давление будет расти до среды (до 765–770 мм рт. ст.), затем начнет понижаться.