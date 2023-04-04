О чем думали финны, когда шли в НАТО

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4 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:30  |  vz.ru
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Почему Запад так сильно недоволен действиями ОПЕК+

Решение ОПЕК+ увеличит дефицит на рынке до 1 млн баррелей в сутки Егор Алеев/ТАСС
Тайное вплоть до самого объявления решение ОПЕК+ серьезно сократить добычу шокировало Запад. Сам картель объясняет свое неожиданное для всех решение тем, что мировая экономика оказалась на пороге нового кризиса. И опоздать, как в 2008 году, ОПЕК+ больше не хочет. Однако есть еще одна важная причина – это противостояние США и Саудовской Аравии. Что ждет нефть? Подробности...
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США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
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Киев превращает навальнистов в террористов

Трепова стала марионеткой в руках экстремистов и радикалов МВД России
Дарья Трепова, которая передала Владлену Татарскому статуэтку, подтвердила свою причастность к преступлению. Следствие подчеркивает: 26-летняя девушка является сторонницей экстремистских структур Алексея Навального. Как именно связаны подобные организации с украинскими и западными спецслужбами и на что они обращают внимание при вербовке будущих террористов?  Подробности...
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Как Грузия избежала украинизации

Участникам протестов 7–8 марта едва не удалось повторить в Тбилиси сценарий киевского Майдана EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Грузинский лидер Ираклий Гарибашвили объявил о срыве плана «украинизации» его страны. По его словам, Киев планировал реставрировать в Тбилиси режим Саакашвили. С этой целью украинские и западные политики провоцировали грузинскую молодежь на уличный бунт в стиле Евромайдана. Как республике удалось уклониться от «экспорта революции достоинства» и ждать ли попыток повторения Евромайдана в Тбилиси? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

Сергей Анисимов
Сергей Анисимов, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения «Опоры России»
На одно место юриста сегодня девять претендентов. И все потому, что юрист общей практики сегодня заменяется компьютерными программами, которые способны создавать тексты договоров не хуже выпускника вуза. Подробности...
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О чем думали финны, когда шли в НАТО

Максим Климов
Максим Климов, Капитан 3 ранга в запасе
Это просто холодный и простой военный расчет – такой порт и логистический узел с такими возможностями, как Хельсинки, просто не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО над Россией в обычных вооружениях – ядерного поражения. Подробности...
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США готовят информационный удар по ЗЕ-команде

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно. Подробности...
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Как наказать Финляндию за НАТО

Обсуждение: 5 комментариев

Теракт и убийство Татарского: главное

Кому нужен арест Трампа

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Максим Климов

    О чем думали финны, когда шли в НАТО

    Максим Климов
    Капитан 3 ранга в запасе
    4 апреля 2023, 11:38

    Последнее формальное препятствие для вступления Финляндии в НАТО в виде особой позиции по этому вопросу Турции снято: ее парламент проголосовал за вступление.

    О последствиях этого нам немедленно напомнили самолеты-разведчики НАТО (в том числе такие «топовые», как RC-135), уже приступившие к разведке нашей территории из воздушного пространства еще недавно нейтральной Финляндии. Однако возникает вопрос: а сами в прошлом нейтральные финны осознали, во что и в чьих интересах ввязались?

    Вопреки заявлению премьер-министра Финляндии Санны Марин о том, что якобы «Россия в этом сама виновата», все гораздо сложнее: и уши реальных интересантов видны вполне.

    О якобы «целесообразности» вступления Финляндии в НАТО из-за «российской угрозы». Лучшим контраргументом на это был подчеркнуто нейтральный статус Финляндии даже в самые напряженные моменты холодной войны. Когда противостояние СССР с США и НАТО доходило до почти горячего Карибского кризиса, состояние отношений между СССР и Финляндией было подчеркнуто ровным. Это прекрасно показывает диалог из стенограммы пленума ЦК КПСС 1957 года (когда «антипартийной группой» Молотова и Маленкова была предпринята попытка устранения Хрущева):

    «Молотов: …Только что т.т. Хрущев и Булганин были в Финляндии. Там на одном из приемов, после выпивки и беседы, в три часа ночи т.т. Хрущева и Булганина пригласил в баню президент Финской Республики. (Оживление в зале).

    Я должен добавить, тов. Булганин правильно поступил и не пошел, а тов. Хрущев в три часа ночи отправился к президенту Финляндии в баню и был там до шести часов утра.

    Серов: … Молотов … не понимая существа дела. В Финляндии, по существующим порядкам, баня  это традиционный обряд каждого финна. В бане встречаются хорошие друзья, в бане обсуждаются деловые вопросы и т. д. … три месяца тому назад в финских газетах была помещена фотография, где полный состав правительства Финляндии сидят голые в бане и обсуждают вопросы. Вот что такое финская баня. Поэтому пусть не удивляется Молотов такому явлению, а учитывает местные традиции».

    Причем несмотря на попытку использования факта такого «неформального общения» в борьбе за власть в руководстве СССР, в последующем «банная дипломатия» продолжала эффективно работать (а премьер Косыгин и в горы ходил с президентом Урхо Кекконеном).

    Собственно, этот исторический опыт (причем в очень непростой международной обстановке) исчерпывающе отвечает на вопрос о реальности (в кавычках) российской военной угрозы (в кавычках) для Финляндии.

    Фото: JOHANNA GERON/AP/ТАСС

    Все предыдущие годы западные (и особенно прибалтийские) СМИ просто заходились в истерике о «российской военной угрозе» – при том, что по экономическому, военно-техническому потенциалу НАТО превосходит Россию практически на порядок. О какой угрозе и о каком захвате Россией каких-либо стран НАТО может идти речь – даже если бы Россия и носила такие зловредные замыслы? Однако вся эта истерика западных СМИ и политиков только на первый взгляд кажется потоком бреда. Если перевернуть шахматную доску и посмотреть на количество, расстановку и шаги фигур, то становятся очевидными как раз агрессивные действия НАТО в отношении России – прикрытием чего и была эта истерика в западных СМИ о якобы существующей «российской военной угрозе».

    С учетом крайне неблагоприятного для России соотношения обычных (неядерных) сил против НАТО, конфликт с ним может быть только ядерным (с минимальным «предъядерным периодом»). Можно с уверенностью утверждать, что после Второй мировой войны никаких планов захвата Финляндии (и тем более применения против нее ядерного оружия) СССР не имел. СССР полностью устраивал нейтральный статус и добрососедские отношения с Финляндией.

    Теперь это в прошлом – в том числе и в части ядерного планирования (поражения конкретных объектов). Реальные планы огневого (ядерного) поражения целей, разумеется, являются документами высших грифов секретности, однако есть очевидные, в первую очередь военно-географические, факторы, из которых следует, что, например, такой крайне важный для НАТО (и весьма проблемный для России) объект, как порт Хельсинки, попадает в него в числе первых. В этом нет никакой «кровожадности», «негуманности» и т. п. Это просто холодный и простой военный расчет – порт и логистический узел с такими возможностями не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО в обычных вооружениях – ядерного поражения.

    Насколько это осознавали сами финны, когда в ходе опросов заявляли о желании вступить в НАТО? То, что им не рассказали это их политики – так просто потому, что они действуют не в интересах Финляндии, а в интересах других стран, и мы знаем – каких. Характерно, кстати, что шведы оказались умнее финнов – они уже не торопятся в НАТО и сейчас пытаются проанализировать ситуацию.

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