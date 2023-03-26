«Счастье» Скандинавии и Прибалтики оказалось двусмысленным

«Всемирный рейтинг счастья» вошел в противоречие с экономикой

С одной стороны, страны Скандинавии заняли ведущие места в так называемом Всемирном рейтинге счастья. С другой – Финляндию и Швецию захлестывает безостановочная волна протестов и забастовок, а магазины готовятся к защите от нападений. «Жадные ублюдки, стоящие за ростом цен, заслуживают расстрела», пишут в соцсетях «счастливые» шведы.

В начале недели в рамках программы ООН World Happiness Report был представлен самый свежий «Доклад о мировом счастье». Исследование основано на опросах, проведенных американским Институтом Гэллапа. Россию по уровню счастья, испытываемого ее жителями, авторы этого доклада разместили на 70-м месте, а почти всю первую десятку заняли государства ЕС и НАТО. Самой счастливой в мире – причем уже в шестой раз подряд – на уходящей неделе признали Финляндию.

Парадокс в том, что прямо сейчас в стране встал весь железнодорожный транспорт, ибо финские железнодорожники бастуют. Люди недовольны условиями своего труда и размером заработной платы. Прийти к компромиссу по этим жизненно важным вопросам не удалось, поэтому люди прибегли к забастовке, как к последнему оставшемуся в их распоряжении доводу. К подобному способу защиты своих прав прибегают в стране всё чаще.

Стачка за стачкой

Так, за несколько дней до железнодорожников бастовали сотрудники клининговой отрасли – всего на работу не вышли 2500 человек. Стачка, проведенная под руководством финского профсоюза работников сферы услуг (PAM), состоялась с 16 по 18 марта. Ее последствия финны увидели в поездах, на кораблях, в автобусах и трамваях, в отелях, офисах и на предприятиях. Причина стандартная – люди недовольны уровнем зарплаты.

9 февраля в Финляндии по всей стране в течение трех дней бастовали сотрудники гипермаркетов сетей Kesko и S-ryhmä, точки этих сетей в дни акции оказались закрыты. Не работали и рынки в некоторых городах, региональные терминалы логистических услуг Kesko. А 15 февраля, в шесть часов утра, началась масштабная забастовка транспортников. Работники отрасли также недовольны своими зарплатами и условиями труда.

В прошлом году Финляндию охватила двухнедельная забастовка медсестер и сиделок, начавшаяся 1 апреля – в ней участвовали 25 тыс. медработников младшего звена. Во многих финских учреждениях здравоохранения из-за этого пришлось ограничить несрочную, а то и срочную медицинскую помощь. И снова требования бастовавших были просты и понятны – они желали повышения своей зарплаты и улучшения условий труда.

Глава профсоюза Tehy Миллариикка Рюткенен говорит, что нехватка работников ставит под угрозу безопасность пациентов. И это не пустые слова: летом 2021 года недостаток медперсонала (тогда многие ушли в отпуск) уже приводил к закрытию шести поликлиник в Финской Карелии – в муниципалитетах Полвиярви и Эно.

Профсоюзы, представляющие интересы учителей, врачей, педагогов, воспитателей детских садов и персонала, занятого в муниципальных сервисах, давали понять, что готовы следовать примеру медсестер. И они свою угрозу выполнили. Заявленная цель забастовки, прошедшей с 3 по 9 мая 2022 года в десяти финских городах – добиться заключения новых коллективных трудовых договоров для 425 тыс. муниципальных работников. В акции приняли участие более 80 000 человек – от учителей до библиотекарей и водителей автобусов.

Также в прошлом году в Финляндии бастовали около 2000 сотрудников бумагопроизводящего концерна UPM. Потом их примеру последовали докеры. В общем, изрядная получается картина «самой счастливой в мире страны».

Угрожают персоналу магазинов

Швеция в свежем рейтинге счастья заняла шестое место – поднявшись за год на ступеньку выше. При этом в прогнозе Еврокомиссии по экономическому росту на 2023 год королевство заняло последнее место в ЕС – минус 0,8.

В стране выросли цены – буквально на все. Только в феврале инфляция в Швеции подскочила до 12%. Помидоры, к примеру, стали дороже на 38%, а цветная капуста – на 48%. В прошлом году цены на продукты питания и безалкогольные напитки в стране выросли более чем на 20% – подобных изменений роста цен не наблюдалось с 1950-х годов.

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Кроме того, в феврале выросли цены на мероприятия отдыха, культуры, туристические путевки и бытовую технику. Стали дороже одежда, мебель, транспортные перевозки, различные товары и услуги. Видя подобную картину, даже шведы, за которыми закрепился имидж спокойных флегматиков, начинают злиться. Теперь торговая сеть ICA предупреждает персонал своих магазинов о повышенном риске нападений. И повод для тревоги действительно есть – в социальных сетях зазвучали призывы: «Пора повесить каждого жадного владельца магазина» или «Все жадные ублюдки, стоящие за ростом цен, заслуживают расстрела».

Руководитель службы безопасности ICA Андерс Юнассон заявляет, что вероятность реализации угроз пока низкая, но совсем исключать их нельзя. «Ситуация в стране влечет за собой риск атаки на магазины, продавцов и вашу частную собственность», – говорится в письме, которое в ICA разослали управляющим магазинами.

«Грустно, что все стало настолько серьезно. Если что-то случится, то лучше быть к этому готовым. Сейчас важно начать дискуссию о наших проблемах. Есть возросшие цены на электроэнергию, высокая инфляция, наша слабая валюта. Столько всего влияет на цены на продукты, что нельзя винить только торговцев ICA», – оправдывается управляющий одного из магазинов ICA Кристиан Пальмен.

Но винят во всех проблемах владельцев магазинов не только рядовые шведы, но и руководство страны. Министр финансов Элизабет Свантессон вызвала «на ковер» руководителей всех крупных шведских торговых сетей и поставила им прямой вопрос: почему цены на продукты питания в Швеции выросли намного больше, чем в соседних странах?

В стране ширится практика выселения из жилья – причем от этого страдают не только взрослые, но и дети. Только в 2021 году в Швеции вместе со своими семьями было выселено из домов 572 ребенка. Основная причина выселений – задолженности по квартплате. Стараясь отложить деньги на жилье, шведы экономят на пище. «Все больше и больше людей выбирают менее дорогие продукты питания», – свидетельствует управляющая одной из розничных сетей Карин Бриннелл.

Невероятно «счастливая» Литва

Но самой поразительной, пожалуй, является нынешняя позиция в свежем «рейтинге счастья» Литовской Республики. Литва замыкает первую двадцатку, причем с 2017 года она поднялась более чем на тридцать позиций. При этом никаких существенных изменений к лучшему за минувшие шесть лет там не произошло. Еще в 2018 году Литву признавали лидером ЕС по самоубийствам и потреблению алкоголя. В 2019 году Литва была седьмой в мире по самоубийствам.

«По-настоящему удивляет то, что руководство страны, на глазах всего мира совершающей акт физической самоликвидации, упорно рапортует о ее достижениях, учит другие страны, как надо жить, и продает «историю успеха» Литвы в качестве ориентира и примера для подражания»,

– удивлялся политолог Александр Носович.

В настоящее время страна страдает от самого большого в ЕС промышленного спада, сопровождающегося в Литве ростом годовой инфляции – по официальным данным она в феврале достигла 18,7%. В Литве массово закрываются предприятия – только за шесть месяцев 2022 года процедуру банкротства начали свыше трехсот литовских компаний. Это в 1,7 раза больше, чем в аналогичный период позапрошлого года.

Почти удвоилось число процессов неплатежеспособности компаний оптовой и розничной торговли, а также фирм, предоставляющих услуги по ремонту механических транспортных средств и мотоциклов. Закрываются гостиницы, предприятия общепита, туристические фирмы. Промышленный гигант Achema, производящий азотные удобрения и другие химические продукты, из-за резко подорожавшего сырья несколько месяцев находился в простое, а сейчас работает в частичном режиме – и оттуда увольняются работники. Другой гигант Lifosa, занимающийся изготовлением фосфорных удобрений, тоже не работает, а предприятию предрекают закрытие.

В Литве сохраняются рекордные цены на электроэнергию и продукты питания, дорожает топливо, вода и другие товары. Население страны возобновило исход в другие государства, приостановившийся было из-за пандемии COVID-19. Литовская Республика с 1991 года и так лишилась миллиона жителей – солидная цифра для государства, в котором сейчас проживают 2,7 млн человек.

С другой стороны, 77% литовцев заявляют, что вполне довольны своей жизнью – во всяком случае, так следует из опроса Eurobarometer, проведенного в январе–феврале 2023 года. Что ж, это вполне совпадает с рейтингом мирового счастья. А значит, заставляет относиться к этим цифрам с тем же – то есть примерно нулевым – уровнем доверия.