Цены на электричество убивают литовскую экономику

«У нас нет другого выхода, кроме как прекратить деятельность». Такими словами руководители литовских фирм и промышленных предприятий комментируют происходящее прямо сейчас в экономике этой страны. Заводы и фабрики закрываются друг за другом. В чем причина этих событий и почему зимой, скорее всего, будет еще хуже?

Еще в августе, когда в Литве был зарегистрирован скачок цен на электричество, достигший 4 евро за кВт/ч (244 рубля), президент местной конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс предупредил, что добром для крупных предприятий это не кончится.

«Евро за киловатт-час – уже была космическая цена. Потом было два евро – тоже космос. Четыре евро – сверхабсурдно. В таком случае хочется остановить всё производство и оставить его в свободном режиме. Если только производственная технология позволит это сделать… Поскольку есть такие области производства, например, химическая, где производство остановить не очень-то и можно», – предупредил Янулявичюс.

«С такими ценами на электричество мы не можем продать свою продукцию»

Эксперт тогда подчеркнул, что проблему для промышленного производства создает высокий рост себестоимости продукции. Стоимость же товара для клиентов повысить невозможно, так как она зафиксирована в контрактах.

«С такими ценами на электричество мы не можем продать свою продукцию. Промышленные предприятия раньше платили за электричество 7-10 евроцентов за кВт/ч без НДС. Представьте, что подорожание идет в десятки раз. То есть мы должны вдвое поднимать цену на продукцию. Но мы не можем этого сделать, поскольку договоры заключены на год», – пояснил глава литовских промышленников.

А спустя месяц Янулявичюс сообщил, что из-за высоких цен на электричество в стране частично или полностью прекратили свою деятельность двенадцать компаний. Позже он уточнил, что таких компаний уже шестнадцать.

«Это число будет расти каждую неделю. Не надо думать, что предпринимателям легко даются такие решения. Страдает и пищевая промышленность, молочная, связанные с ней небольшие компании, много фирм обрабатывающей сферы. Кроме того, страдает производство пластика. Мы очень ждем разъяснения Еврокомиссии в сфере электроэнергии», – признался Янулявичюс.

Тот факт, что немало фирм частично приостановили свою деятельность, подтвердил и глава Ассоциации инженерной и технологической промышленности Литвы Дарюс Ласенис. «Оставшиеся работают в таких условиях, какие есть», – подчеркнул Ласенис.

Ранее литовские СМИ сообщали об остановке производства на промышленных гигантах Achema и Lifosa. Какое-то время не работала и компания Grigeo Klaipéda. Один из владельцев фирмы Rokiskio suris (крупнейший в Литве производитель молочных продуктов) Далюс Трумпа поведал, что компания пока работает, но из-за высоких цен на электричество от производства некоторых продуктов пришлось отказаться.

Трумпа рассказал, что в прошлом году его компания платила за электроэнергию 280 000 евро в месяц, а в нынешнем – уже 2 млн евро. «Чтобы компенсировать эти расходы, мы должны были бы повысить цены на двадцать процентов. Сейчас мы тратим на электричество те деньги, которые предусматривались на повышение зарплат, на инвестиции. Эти деньги уходят в другой карман», – продолжил Трумпа, добавив, что компания ждет помощи правительства.

«Каждый час следим за ценами»

В свою очередь глава действующей в городе Паневежисе компании Solteras Дайнюс Спирикавичюс сообщил, что его фирма уже прекратила производство перлита (смесь, используемая в садоводстве) и рассматривает возможность переезда в Польшу. По его подсчетам, счета выросли астрономически. «При таком удорожании наша продукция стала неконкурентоспособной. В других странах она дешевле», – жалуется предприниматель. «Газ и электроэнергия подорожали почти в десять раз. Раньше за газ и электричество мы платили до 20 000 евро в месяц, теперь же счета составляют около 200 000 евро. У нас нет другого выхода, кроме как прекратить деятельность», – сказал Спирикавичюс.

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Глава литовской Ассоциации птицеводства Гитис Каузонас предупредил, что нынешняя зима будет тяжелейшей, поскольку большинство предприятий отрасли не смогут оплатить счета за электроэнергию. Сейчас ассоциация просит государство выделить субсидии в размере 0,09 евроцента за каждый килограмм бройлера, а за каждое яйцо – по 0,90 евро. «Бизнес не может в одиночку оплачивать все счета и оказался в западне», – подчеркнул руководитель Ассоциации птицеводства. Он отметил, что прекратить производство невозможно, так как на фермах находятся миллионы живых птиц.

Заместитель гендиректора компании Panevezio Auridа (занимающейся производством автомобильных компрессоров) Мантас Клупшас сказал, что внимательно следит за ценами на электроэнергию. «Мы покупаем электричество на бирже. Поэтому каждый час следим за ценами. В определенные часы оборудование, которому нужно много электричества, не включаем. В начале недели проведем собрание, будем решать, как работать дальше. Может, сократим рабочую неделю, но увеличим количество часов… Надо думать», – сказал Клупшас. «Может, остановим производство в декабре. Есть такие планы, потому что в декабре-январе кВт/ч дорожает в два раза. Есть идея остановки производства», – признал Клупшас.

Свою деятельность вынуждено было оптимизировать и литовское металлообрабатывающее предприятие Metalistas Group. Председатель его правления Мантас Гудас сказал: «Мы трудимся обычно в две смены. Но уже третью неделю подряд работает лишь одна смена. Решение было принято из-за высоких цен на электричество и общего экономического спада». По словам Гудаса, некоторых работников пришлось уволить, а других – отправить в отпуск.

В свою очередь гендиректор Vilvi group (производство молочных продуктов) Гинтарас Берташюс сообщил, что растущие расходы компания пока погашает за счет своего резерва. Однако он не исключил, что в случае ухудшения ситуации придется пойти на сокращение персонала и производства.

За последние шесть месяцев процедуру банкротства начали 312 литовских компаний – в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как свидетельствуют данные Департамента статистики Литвы, наибольшее число (137) предприятий, начавших процедуры банкротства, работали в строительной отрасли. Почти удвоилось число процессов неплатежеспособности компаний оптовой и розничной торговли и фирм, предоставляющих услуги по ремонту механических транспортных средств и мотоциклов. Банкротятся гостиницы, предприятия общепита, компании обрабатывающей промышленности.

Характерной также стала ситуация с литовским предприятием Achema, являющимся крупнейшим производителем азотных удобрений в Прибалтике.

Отметим, что строительство завода Achema началось в литовском городе Йонава в 1962 году. Предприятие заработало в феврале 1965 года – тогда оно носило название «Завод азотных удобрений им. XXV съезда КПСС». Данный завод считается одним из ценнейших активов, доставшихся современной Литовской Республике от СССР. Работал он в течение десятилетий – а недавно прекратил свою работу из-за подорожания природного газа. Правда, руководство Achema заявило, что надеется возобновить деятельность завода в декабре.

Всего на предприятии работает свыше 1250 человек. Часть сотрудников компания отправила в простой на полмесяца, часть – на месяц (им обещают выплачивать пособия в полном размере), а 5% уволила. «Сотрудники чрезвычайно для нас важны, но, к сожалению, принимаемые решения неизбежны. Бездействие или отсутствие решимости вскоре потребовало бы гораздо больших увольнений. Промышленные компании просто не имеют выбора и должны сокращать расходы всеми возможными способами», – пояснил генеральный директор Achema Рамунас Миляускас. По его словам, Achema не может конкурировать с американскими и российскими производителями азотных одобрений, обладающими собственными источниками газа. Около 80% себестоимости продукции Achema приходится именно на природный газ.

По словам председателя правления концерна Achema Group Лидии Любиене, сейчас не время вводить общественность Литвы в заблуждение. «Большинство населения страны еще не в полной мере осознает, с каким огромным и беспрецедентным энергетическим кризисом в настоящее время сталкивается и Литва, и вся Западная Европа. Последствия этого периода будут ощущаться всеми нами еще долго. Поэтому при поиске сложных, но обязательных решений нам необходимы понимание и поддержка», – говорит Любиене.

По ее словам, из-за высоких цен на газ компании по производству удобрений в Норвегии, Германии, Польше, Франции, Великобритании и Венгрии либо совсем остановили, либо радикально сократили деятельность.

Не менее характерной стала ситуация на заводе по производству фосфорных удобрений Lifosa, находящемся в городе Кейданяй. 98% его продукции поставлялось в Бельгию, Великобританию, Германию, Испанию, Польшу, Францию, Украину и ряд других стран. Данное предприятие «лихорадит» с начала года. Весной оно попало под антироссийские санкции – введенные против российского бизнесмена Андрея Мельниченко, входившего в состав совета директоров компании. 9 марта счета Lifosa были заморожены, а 10 апреля компания приостановила свою деятельность.

В июне завод возобновил производство, но столкнулся с новой бедой – резким повышением цен на электричество и сырье. В начале сентября руководство Lifosa сообщило, что завод вновь прекратил производство. В компании пояснили, что это произошло из-за нехватки одного из основных видов сырья (аммиака) и резкого роста цен на природный газ. Планируется, что предприятие возобновит свою деятельность в ноябре. Но как оно будет в реальности, сказать уже не может никто.