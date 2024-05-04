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На Украине ввели допэкзамен в вузах для сокращения числа имеющих отсрочку
В аспирантуре украинских вузов вводится дополнительный экзамен, который, по задумке властей, должен привести к отчислению части студентов и пополнить ряды мобилизованных, сообщил замминистра образования Украины Михаил Винницкий.
«Новый квалификационный экзамен ждет аспирантов «в ближайшее время», – написал он на своей странице в Facebook*, передает ТАСС.
В комментариях к посту Винницкий фактически подтвердил, что цель нововведения – отчислить часть обучающихся, имеющих отсрочку от мобилизации.
Как сообщает издание «Страна», минобразования Украины решило узаконить проведение единого государственного квалификационного экзамена для бакалавров, магистров и аспирантов. Экзамен будет проводиться после выполнения учащимися половины программы обучения.
Эту поправку уже одобрил образовательный комитет Верховной Рады. Законопроект был принят в первом чтении в конце марта, а голосование во втором чтении запланировано на ближайшее время.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ