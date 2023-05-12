Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ прощупывают оборону ВС РФ на Кременском и Лисичанском направлениях

Противник перебрасывает дополнительные силы в сторону Северска, Красного Лимана и Купянска. А на Кременском и Лисичанском направлениях ВСУ пытаются прощупать нашу оборону, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее Министерство обороны опровергло распространенные в Сети заявления о прорывах фронта на различных направлениях.

«В северо-западной части ЛНР ситуация остается стабильной. Наши военные постепенно продвигаются вперед. Основное, чем занимаются подразделения на данном участке фронта, мониторинг линии боевого соприкосновения. Если мы фиксируем противника, по нему тут же наносится удар», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Между тем у нас имеется информация, что за пределами участков активных столкновений противник осуществляет переброску техники и солдат в сторону Северска, Красного Лимана и Купянска. Местные жители передают, что видели там западные Leopard и Bradley», – отмечает эксперт.

«Теоретически в районах данных населенных пунктов ВСУ могут формировать оперативно-тактические группы, которые будут предпринимать попытки прорыва нашей обороны. «Прощупывание» позиций ВС РФ ведется регулярно на протяжении последних двух месяцев. Особенно активно это делается на Кременском и Лисичанском направлениях. Правда, из-за дождей они пока снизили активность», – резюмирует Мирошник.

Ранее Министерство обороны опровергло распространенные в Сети заявления о прорывах фронта на различных участках линии соприкосновения. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что на Херсонском, Запорожском и Купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем.

Напомним, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» писал о серии немасштабных боев без задействования сил главного удара с западной бронетехникой. Отмечается, что ВСУ начали «ползучее контрнаступление», пытаясь замаскировать основное направление атаки. В сообщении подчеркивается, что ВСУ готовят удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно, какие-то удары будут ложные», – уточняют авторы публикации.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки офис Зеленского может организовать вторую.