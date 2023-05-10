Киев рассказал о планах на случай провала контрнаступления ВСУ

Украинский министр Кулеба: В случае неудачи контрнаступления ВСУ организуют еще одно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую.

Кулеба в интервью Bild отметил, что на Украине пока не знают, что получится в результате контрнаступления, которое готовят украинские националисты. В случае неудачи, по его словам, нужно будет готовиться к следующему контрнаступлению, передает ТАСС.

В очередной раз глава украинского внешнеполитического ведомства потребовал от Берлина нарастить военную помощь Киеву. Он заявил, что для «победы в войне» ВСУ нуждаются в «оружии, оружии и еще раз оружии». У Германии, считает украинский министр, «его достаточно». Кулеба подчеркнул, что от Германии «зависит многое».

Тема возможного украинского контрнаступления обсуждается в СМИ уже несколько месяцев. Назывались разные сроки его начала. В среду военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ подготовились к попытке совершить «прорыв сразу на нескольких направлениях».

Между тем Москва подчеркивала, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

