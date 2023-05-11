Как Россия будет сбивать ракеты Storm Shadow

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    Британские крылатые ракеты смогут навредить России только при их массовом применении
    Storm Shadow – крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования
    		  
    11 мая 2023, 20:40
    Фото: Corrado Baldassi/wikipedia.org
    Текст: Николай Гуляев

    Украина получила в свое распоряжение оружие, которое способно создавать только считанное количество стран в мире. Речь идет о высокоточных крылатых ракетах большой дальности воздушного базирования (КРБД) Storm Shadow британского производства. Что это за ракеты, какую угрозу они могут представлять российским войскам – и что нужно сделать для их уничтожения?

    Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес официально подтвердил, что Лондон передал киевскому режиму малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Разумеется, этот жест привязан к разрекламированному и Западом, и Украиной предстоящему контрнаступлению на российские территории.

    «Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины», – заявил Уоллес. Он поставил Storm Shadow в один ряд с другими подобными – высокоточными и большой дальности – вооружениями, ранее переданными Западом Украине. В частности, противокорабельными ракетами «Гарпун» и дальнобойными ракетами M270 MLRS к РСЗО HIMARS.

    Как передает ТАСС, из его слов следовало, что дальность передаваемых Киеву ракет составляет 250-300 км. Это соответствует характеристикам экспортного варианта Storm Shadow, при том, что максимальная дальность поражения у этих ракет может достигать 560 км.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия относится к таким поставкам «весьма негативно», это «потребует адекватного ответа и от наших военных».

    Storm Shadow – действительно серьезная система вооружений. «Ключевой параметр ракет – дальность поражения цели. Здесь стоит иметь в виду, что полет модернизированных Storm Shadow может быть доведен с 250 до 560 км, – говорит газете ВЗГЛЯД Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. – Данный факт необходимо держать в голове и крайне осторожно подходить к подобным поставкам ВСУ. В принципе, с передачей подобных снарядов можно говорить о новом витке эскалации со стороны западных стран».


    Ракеты такого класса являются весьма продвинутыми с технологической точки зрения. Ими обладают считанное количество стран в мире. В какой-то мере ракету Storm Shadow можно сравнить с рядом советских (российских) аналогов – например, с ракетой «Калибр». У этих ракет похожая мощность боевой части (200-300 кг) и дозвуковая скорость полета.

    Однако есть и существенные различия: Storm Shadow – ракета воздушного базирования. Иначе говоря, она разработана по умолчанию для пуска с воздушных носителей стран НАТО, например, британских самолетов «Торнадо», французских «Миражей» и «Рафалей» или же европейских истребителей-бомбардировщиков «Еврофайтер Тайфун». Этих машин в распоряжении ВВС Украины нет.

    Либо украинские МиГ-29, Су-27 и Су-24 уже доработаны для применения Storm Shadow (необходимо модернизировать узлы подвески и систему управления оружием), либо для Storm Shadow созданы наземные пусковые установки (причем специально для Украины). Ни о том, ни о другом ничего не сообщалось публично. Да и остается открытым вопрос: можно ли в принципе реализовать это чисто технически. Ничего не говорится и о том, как Украина будет осуществлять целеуказание данных ракет.

    С другой стороны, было бы странно поставлять Украине оружие, которое невозможно использовать, причем в самое ближайшее время. Да еще столь дорогостоящее и технологически сложное.

    У ВСУ уже есть опыт использования западных ракет, интегрированных в систему управления оружием МиГ-29. Например, это было сделано с противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

    Каким образом Украина сможет гипотетически использовать Storm Shadow и против каких именно целей? Примерно так же, как российские войска используют, например, ракеты «Искандер», «Кинжал» или же российские аналоги Storm Shadow воздушного базирования – Х-22/32/55/101. Эти системы вооружений применяются для поражения особо важных целей в тылу противника: аэродромов, складов топлива и боеприпасов, командных пунктов и т. д.

    В данный момент Украина регулярно атакует Крым (в том числе базу ВМФ РФ в Севастополе) с помощью относительно маломощных и тихоходных беспилотников. Но Storm Shadow несут 300 кг взрывчатки и движутся гораздо быстрее. «В принципе, ВСУ могут использовать Storm Shadow для поражения военных объектов, логистических путей и уничтожения объектов энергетической инфраструктуры», – полагает Козюлин.

    Ключевой проблемой с точки зрения отражения Россией этих ракет становится их своевременное обнаружение. Storm Shadow – ракета низколетящая, а значит, обнаруживать ее на сколько-нибудь значительном расстоянии (в момент пуска, за сотни километров) можно только с большой высоты, с воздуха, а не с наземных РЛС.

    Иначе говоря, необходим так называемый летающий радар. Более того, необходимо обеспечить постоянное дежурство подобных радаров в воздухе. Например, такую функцию выполняют российские самолеты ДРЛО А-50. Таким образом, колоссальная важность самолетов данного типа для проведения спецоперации еще более возрастает.

    Не менее важна работа систем связи и координация разных родов войск – с тем, чтобы поступившее от А-50 целеуказание по ракете Storm Shadow мгновенно передавалось системам ПВО. Российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1», «Бук» и другие отлично приспособлены для поражения именно таких целей. «Мы в состоянии противостоять Storm Shadow – наши системы ПВО к подобным вызовам готовы», – говорит Козюлин.

    Ракеты подобного класса представляют реальную военную угрозу только при условии их массового применения – десятки ракет в одном залпе. В таком случае справиться с ними весьма сложно даже столь совершенной системе ПВО, которой обладает Россия (и с помощью которой прикрыт Крым).

    Однако, во-первых, крайне маловероятно, что Британия передала Украине сколько-нибудь значимое количество Storm Shadow. Скорее всего, речь идет максимум о нескольких десятках ракет. А во-вторых, в лучшем случае ВВС Украины смогут поднять в воздух несколько носителей этих ракет одновременно. Это значит, что Украина сможет атаковать российские цели не более чем двумя-шестью ракетами в одном залпе. Вовремя их обнаружить и сбить – вполне посильная задача для российских систем ПВО.
     
     
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