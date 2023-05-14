Зеленский пожаловался на отсутствие сил и оружия для атаки на Россию

Зеленский: Атаковать территории Россию нет ни сил, ни оружия

У Украины нет ни намерения, ни достаточного количества оружия, чтобы в рамках готовящегося контрнаступления атаковать территорию Российской Федерации, заявил президень Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Зеленский рассказал, что на встрече с Шольцем они обсудили ситуацию на линии боевого столкновения.

Отвечая на вопрос, считает ли он возможным в рамках гипотетического контрнаступления для усиления переговорной позиции занять часть российской территории Зеленский заявил, что Украина не атакует территорию России, поскольку на это ни сил, ни временини оружия, с помощью которого можно было бы это сделать, передает РИА «Новости».

По его словам, Украина все еще подготавливает контрнаступление, а в случае неудачи задумается о необходимости мирных переговоров.

Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский и немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер проводят встречу в Берлине.