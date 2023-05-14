Зеленский заявил о плане убедить Берлин поставлять Киеву истребители

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что намерен попросить Берлин участвовать в коалиции стран по поддержке Киева истребителями.

Зеленский на конференции также заявил, что некоторые страны работают над созданием «коалиции по истребителям», передает РИА «Новости».

По словам украинского президента, вопрос об этом обсуждался во время его визитов в европейские государства, поэтому с просьбой о подобной поддержке Зеленский намерен обратиться и к Берлину.

Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский и немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер проводят встречу в Берлине.