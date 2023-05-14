Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Эксперты объяснили, что может скрываться за словами Зеленского о захвате российских городов

Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России?

Газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории. Причем речь идет не только о регионах, которые в Киеве и на Западе объявляют «оккупированными». Сами удары планируется нанести ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на ранее данные обещания не использовать западное вооружение для ударов по России.

Кроме того, Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».

В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, президент Украины пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».

Тогда же на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».

Сам Зеленский, комментируя эти сообщения, заявил: «Я, как президент Украины, когда я хочу куда-то приехать, я приезжаю официально, и никуда не проникаю». Его слова приводит украинское издание «Страна». Вместе с тем, на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский отметил, что Украина не атакует территорию России, поскольку на это нет сил, времени и необходимого оружия.

Примечательно, что ранее возможные атаки ВСУ на российские регионы де-факто легализовал Берлин. Так, глава минобороны Германии Борис Писториус еще в апреле заявлял, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной». Газета ВЗГЛЯД тогда подробно разбиралась, какова вероятность этих атак.

В экспертном сообществе уверены – если Зеленский действительно говорил о планах захватить приграничные российские города, то делал он это не по своей воле. Вместе с тем, собеседники газеты ВЗГЛЯД поспорили, кто же в данном случае «дергает за ниточки».

«Теория безумца»

«При оценке планов Зеленского в отношении российских регионов и нефтепровода «Дружба» надо рассматривать два варианта. Во-первых, президент Украины мог окончательно сойти с ума. И поэтому он выдвигал опасные и нереализуемые предложения», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Второй вариант – США вновь перешли к «теории безумца» президента Никсона. Она получила развитие в 70-х годах прошлого века. Суть заключается в том, что чем более радикальными и безумными являются требования одной из сторон, тем легче будет усадить за стол переговоров оппонента», – продолжает собеседник.

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«Когда президент США Никсон приказал разбомбить Ханой, а затем угрожал применением ядерного оружия, стратегия сработала. Штаты еще неоднократно прибегали к «теории безумца». И если исходить из этой логики, то опубликованные в Washington Post планы Зеленского – это попытка принудить Москву согласиться сесть за стол переговоров на условиях Вашингтона», – рассуждает эксперт.

«Также стоит учитывать, что Washington Post очень близка к администрации Байдена и является своего рода рупором демократов. Так что публикация явно появилась неслучайно и преследует определенные цели», – подчеркнул Ткаченко.

Реальные планы Вашингтона

Сенатор Константин Долгов также уверен, что в публикации Washington Post раскрываются истинные амбиции США. «Не стоит недооценивать подобные сообщения. «Ни для кого не секрет, что Зеленский выполняет заказ Вашингтона. И он готов действовать любыми методами, в том числе прибегать к террористическим актам. Нападением на российские территории и подрывом нефтепровода США, вероятно, попытались бы ослабить или, как там выражаются, стратегически победить Россию», – пояснил он.

«Более того, ВСУ уже сейчас периодически обстреливают наши города и совершают диверсии на железных дорогах. Стоит также понимать, что подрыв российских нефтепроводов – это игра в пользу американских компаний», – добавляет собеседник. Парламентарий также напомнил, что после теракта на «Северных потоках» фиксировалось достаточно много свидетельств того, что в этом были замешаны США.

«Я также не исключаю, что это некая попытка оказать психологическое давление на Россию, ведь против нас ведется открытая информационная война, – подчеркнул сенатор. – Еще одна причина, по которой могла появиться публикация – это недовольство отдельных персоналий Белого дома тем, что Зеленский постепенно выходит из-под контроля.

Но в любом случае нам необходимо со всей серьезностью подойти к анализу этих сообщений и принять жесткие меры, в том числе превентивные».

«Англичанка гадит»



«Зачастую подобные публикации являются отражением некой внутренней борьбы в Вашингтоне, – в свою очередь считает американист Дмитрий Дробницкий. – Абсолютное большинство таких «утечек» призваны надавить на один из политических кланов».

«Однако, если Зеленский действительно выдвигал подобные предложения, то делал он это не по указке Белого дома. На Западе сложилось определенное «разделение обязанностей» в отношении конфликта на Украине», – рассуждает собеседник.

«Вашингтон в последнее время придерживается позиции, согласно которое киевские власти якобы сами решают, какие действия на фронте им предпринимать. На деле же вся военная составляющая находится по четким контролем Британии», – указывает эксперт.

«В связи с этим, я не исключаю, что нападение и захват российских территорий – не что иное, как идея Лондона. Учитывая, что Washington Post не называет ни одной фамилии западных политиков, через какое-то время мы увидим некое продолжение этой истории. И если бы у ВСУ действительно была техническая возможность напасть на Россию, они бы это сделали», – заключил Дробницкий.