Запад делает Зеленскому намек о самоубийстве

Киевский режим принуждают к переговорам с Россией

«Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней. Все, война окончена». Эту гипотетическую ситуацию озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, но явно не в качестве реального предложения. Зачем же он это сделал – и как Запад начинает осознавать, что Зеленского все-таки придется принудить к переговорам?

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, комментируя испанской газете La Sexta ситуацию на Украине, внезапно высказал революционную мысль:

«Я знаю, как немедленно положить конец войне: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней. Все, война окончена. Но как закончилась война? Со страной, побежденной, оккупированной, превращенной в марионеточную страну, такую как Беларусь, лишенную своих свобод».

Он подталкивает читателя к самоочевидному ответу – нет, такой хоккей нам не нужен, продолжаем матч до последнего украинца. Потому что пока последний украинец будет жив, никакой свободы у него не будет. Во всяком случае – при нынешнем украинском режиме.

Мы несколько утрируем, но логика его именно такая. Однако возникает вопрос – с кем это Боррель дискутирует? Просто объясняет европейцам, почему они должны платить дань Зеленскому и его жуликам?

Нет, не просто. Там, на Западе, действительно идет дискуссия, о чем свидетельствует статья в Foreign Affairs под многообещающим названием «Западу нужна новая стратегия на Украине».

Сразу возникает вопрос – зачем? Ответ – затем, что Запад на Украине не смог достичь поставленных целей: «наиболее вероятным исходом конфликта является не полная победа Украины, а кровавый тупик».

Цель, очевидно, была та же, что в 2014 году – втянуть Россию в конфликт, который ее измотает, вызовет дестабилизацию политического режима и приведет к перевороту, в результате которого к власти придет прозападная часть элиты. В общем – возвращение «святых 1990-х».

Мало того что не получилось, более того – прозападная часть элиты в значительной степени дискредитирована. Симпатии российского народа сегодня на стороне тех политиков, которые демонстрируют жесткую линию по отношению к Западу.

В этой ситуации авторы статьи Ричард Хаасс и Чарльз Купчан рекомендуют сначала укрепить военный потенциал Украины, «а затем, когда сезон боевых действий закончится в конце этого года, (…) перевести Москву и Киев с поля боя за стол переговоров».

Авторы статьи специально предостерегают от того, чтобы усиливать Украину чрезмерно – причем не из опасений эскалации конфликта, а из понимания, что военным путем цели Запада все равно недостижимы, а вот «полезных идиотов» из Киева можно и потерять: «даже с точки зрения Украины было бы неразумно продолжать упорно добиваться полной военной победы, которая может оказаться пирровой». «Попытки вернуть эти (российские – прим. ВЗГЛЯД) территории силой сейчас, гамбит, который, несомненно, будет дорогостоящим, но, скорее всего, провалится». Если же Зеленский не поймет намеков, то он должен столкнуться «с растущими ограничениями (…) в помощи из-за рубежа».

В любом случае «к концу этого сезона боевых действий у Соединенных Штатов и Европы также будет веская причина отказаться от заявленной ими политики поддержки Украины «столько, сколько потребуется», как выразился президент США Джо Байден. (…) Реальность такова, что продолжение широкомасштабной поддержки Киева сопряжено с более широкими стратегическими рисками. (…) США должны готовиться к потенциальным военным действиям в Азии (чтобы сдержать или отреагировать на любой шаг Китая против Тайваня) и на Ближнем Востоке (против Ирана или террористических сетей)».

Это не единственная подобная публикация. Вот самая свежая, например: Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников также пишет, что Запад ожидает возможных переговоров к концу года, после контрнаступления Украины. Здесь также отмечается, что само поощрение переговоров можно назвать сдвигом в мышлении Запада.

Само собой разумеется, никто не собирается предлагать России сколько-нибудь приемлемые условия (никто новые территории не признает и санкции не снимут). И никто не собирается отказываться от стратегических целей дезинтеграции России. Но сама по себе идея начать переговоры уже вызывает в Киеве неподдельное раздражение. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина собирается воевать дальше.

Почему? Причины на поверхности.

Во-первых, нынешний киевский режим держится только на военной истерии. Если Зеленский пойдет на переговоры с Кремлем (допустим, Кремль захочет с ним договариваться), не достигнув декларируемых целей (выход на границы 1991 года), то на президентские выборы 31 марта 2024 года ему лучше не являться.

По сути, Запад предлагает Зеленскому политическое самоубийство. Разумеется – во имя сохранения нацистского режима, но это так не работает. Основа режима – «еin Volk, ein Reich, ein Führer». Во всяком случае, Зеленский понимает ситуацию именно так.

Во-вторых, Зеленский уже вошел во вкус жизни за чужой счет – сразу после заключения мирного соглашения объемы западной помощи Киеву сократятся в разы. Те самые танки, которые Зеленский сейчас получает бесплатно, потом ему придется покупать за деньги. А где их взять, если Европа фактически вводит против Украины экономические санкции (вообще ограничения носят экономический характер, но уж очень вовремя на фоне намеков на необходимость переговоров)?

Если уж на то пошло, Зеленскому вообще не нужно результативное контрнаступление. Ему достаточно того, что обещает Кулеба: имитация наступления с тем, чтобы гарантировать западную помощь и возможность кивать населению на Запад – мы до сих пор не в Крыму, потому что США не дают нам атомные подлодки и межконтинентальные ракеты.

Возможно, именно в этом секрет отказа главкома ВСУ Валерия Залужного от участия в заседании Военного комитета НАТО. Там от него будут требовать не имитации, а настоящего наступления, по итогам которого (независимо от результатов) надо будет переходить к переговорам.