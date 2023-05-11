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11 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Где в России растут зарплаты быстрее всего

Дефицит кадров способствует росту зарплат в России Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российский рынок труда переживает колоссальные изменения. Некоторые виды бизнеса столкнулись с трудностями, но для целых отраслей и санкции, и даже СВО принесли их сотрудникам значительное повышение зарплат. Какие специалисты, за какие деньги и почему востребованы в России прямо сейчас? Подробности...
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Россия упростила жизнь миллиону грузин

Россия решила снять санкции с Грузии ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе
У решения Москвы отменить визы для граждан Грузии и восстановить авиасообщение нашлись противники в Тбилиси среди проамериканских сил. Но официальные грузинские власти приветствовали это решение. Какой будет новая страница российско-грузинских отношений? Подробности...
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«Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

Жорж Коваль времен работы в нелегальной разведке Экспозиция Музейно-выставочного центра им В.И. Клипеля
Советский разведчик, работавший изнутри Манхэттенского проекта и раздобывший для СССР секреты атомной программы США. Человек с первых страниц романа Солженицына. Скромный доцент МХТИ, посмертно удостоенный звания Героя России. Родился в Америке, приехал в СССР. День Победы – прекрасный повод вспомнить о жизни и подвиге Жоржа Коваля (1913–2006), агента ГРУ под оперативным псевдонимом «Дельмар». Подробности...
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Запад делает Зеленскому намек о самоубийстве

Зеленский не хочет никаких мирных переговоров, но Запад может его заставить IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/apaimages/ТАСС
«Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней. Все, война окончена». Эту гипотетическую ситуацию озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, но явно не в качестве реального предложения. Зачем же он это сделал – и как Запад начинает осознавать, что Зеленского все-таки придется принудить к переговорам? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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В Голливуде устроили пролетарский протест против искусственного интеллекта

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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Методика Орбели для допросов артиллеристов ВСУ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля. Подробности...

Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почему 9 мая в Москву приехали руководители постсоветских стран? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они присоединяться не намерены. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Зачем Россия сняла санкции с Грузии

Пора порвать с Польшей

Обсуждение: 5 комментариев

Карл III доразвалит Британскую империю

Обсуждение: 9 комментариев
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Запад делает Зеленскому намек о самоубийстве

    Киевский режим принуждают к переговорам с Россией
    Зеленский не хочет никаких мирных переговоров, но Запад может его заставить
    		  
    11 мая 2023, 08:50
    Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/apaimages/ТАСС
    Текст: Василий Стоякин

    «Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней. Все, война окончена». Эту гипотетическую ситуацию озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, но явно не в качестве реального предложения. Зачем же он это сделал – и как Запад начинает осознавать, что Зеленского все-таки придется принудить к переговорам?

    Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, комментируя испанской газете La Sexta ситуацию на Украине, внезапно высказал революционную мысль:

    «Я знаю, как немедленно положить конец войне: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней. Все, война окончена. Но как закончилась война? Со страной, побежденной, оккупированной, превращенной в марионеточную страну, такую как Беларусь, лишенную своих свобод».

    Он подталкивает читателя к самоочевидному ответу – нет, такой хоккей нам не нужен, продолжаем матч до последнего украинца. Потому что пока последний украинец будет жив, никакой свободы у него не будет. Во всяком случае – при нынешнем украинском режиме.

    Мы несколько утрируем, но логика его именно такая. Однако возникает вопрос – с кем это Боррель дискутирует? Просто объясняет европейцам, почему они должны платить дань Зеленскому и его жуликам?

    Нет, не просто. Там, на Западе, действительно идет дискуссия, о чем свидетельствует статья в Foreign Affairs под многообещающим названием «Западу нужна новая стратегия на Украине».

    Сразу возникает вопрос – зачем? Ответ – затем, что Запад на Украине не смог достичь поставленных целей: «наиболее вероятным исходом конфликта является не полная победа Украины, а кровавый тупик».

    Цель, очевидно, была та же, что в 2014 году – втянуть Россию в конфликт, который ее измотает, вызовет дестабилизацию политического режима и приведет к перевороту, в результате которого к власти придет прозападная часть элиты. В общем – возвращение «святых 1990-х».

    Мало того что не получилось, более того – прозападная часть элиты в значительной степени дискредитирована. Симпатии российского народа сегодня на стороне тех политиков, которые демонстрируют жесткую линию по отношению к Западу.

    В этой ситуации авторы статьи Ричард Хаасс и Чарльз Купчан рекомендуют сначала укрепить военный потенциал Украины, «а затем, когда сезон боевых действий закончится в конце этого года, (…) перевести Москву и Киев с поля боя за стол переговоров».

    Авторы статьи специально предостерегают от того, чтобы усиливать Украину чрезмерно – причем не из опасений эскалации конфликта, а из понимания, что военным путем цели Запада все равно недостижимы, а вот «полезных идиотов» из Киева можно и потерять: «даже с точки зрения Украины было бы неразумно продолжать упорно добиваться полной военной победы, которая может оказаться пирровой». «Попытки вернуть эти (российские – прим. ВЗГЛЯД) территории силой сейчас, гамбит, который, несомненно, будет дорогостоящим, но, скорее всего, провалится». Если же Зеленский не поймет намеков, то он должен столкнуться «с растущими ограничениями (…) в помощи из-за рубежа».

    В любом случае «к концу этого сезона боевых действий у Соединенных Штатов и Европы также будет веская причина отказаться от заявленной ими политики поддержки Украины «столько, сколько потребуется», как выразился президент США Джо Байден. (…) Реальность такова, что продолжение широкомасштабной поддержки Киева сопряжено с более широкими стратегическими рисками. (…) США должны готовиться к потенциальным военным действиям в Азии (чтобы сдержать или отреагировать на любой шаг Китая против Тайваня) и на Ближнем Востоке (против Ирана или террористических сетей)».

    Это не единственная подобная публикация. Вот самая свежая, например: Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников также пишет, что Запад ожидает возможных переговоров к концу года, после контрнаступления Украины. Здесь также отмечается, что само поощрение переговоров можно назвать сдвигом в мышлении Запада.

    Само собой разумеется, никто не собирается предлагать России сколько-нибудь приемлемые условия (никто новые территории не признает и санкции не снимут). И никто не собирается отказываться от стратегических целей дезинтеграции России. Но сама по себе идея начать переговоры уже вызывает в Киеве неподдельное раздражение. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина собирается воевать дальше.

    Почему? Причины на поверхности.

    Во-первых, нынешний киевский режим держится только на военной истерии. Если Зеленский пойдет на переговоры с Кремлем (допустим, Кремль захочет с ним договариваться), не достигнув декларируемых целей (выход на границы 1991 года), то на президентские выборы 31 марта 2024 года ему лучше не являться.

    По сути, Запад предлагает Зеленскому политическое самоубийство. Разумеется – во имя сохранения нацистского режима, но это так не работает. Основа режима – «еin Volk, ein Reich, ein Führer». Во всяком случае, Зеленский понимает ситуацию именно так.

    Во-вторых, Зеленский уже вошел во вкус жизни за чужой счет – сразу после заключения мирного соглашения объемы западной помощи Киеву сократятся в разы. Те самые танки, которые Зеленский сейчас получает бесплатно, потом ему придется покупать за деньги. А где их взять, если Европа фактически вводит против Украины экономические санкции (вообще ограничения носят экономический характер, но уж очень вовремя на фоне намеков на необходимость переговоров)?

    Если уж на то пошло, Зеленскому вообще не нужно результативное контрнаступление. Ему достаточно того, что обещает Кулеба: имитация наступления с тем, чтобы гарантировать западную помощь и возможность кивать населению на Запад – мы до сих пор не в Крыму, потому что США не дают нам атомные подлодки и межконтинентальные ракеты.

    Возможно, именно в этом секрет отказа главкома ВСУ Валерия Залужного от участия в заседании Военного комитета НАТО. Там от него будут требовать не имитации, а настоящего наступления, по итогам которого (независимо от результатов) надо будет переходить к переговорам.
     
     
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