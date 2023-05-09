Политолог раскрыл план Зеленского после спецоперации

Политолог Университета Колорадо Харрис раскрыл план Зеленского после спецоперации

Даже в случае временного перемирия президент Украины Владимир Зеленский не оставит идею о захвате Крыма, Донбасса и Запорожской области, написал в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.

Эксперт выразил уверенность, что даже если Киев решится на перемирие, власти все равно почувствуют «внутреннее давление, требующее вернуть территории», передает РИА «Новости».

Политолог считает, что ситуация сложилась так, что у киевских властей все равно будет стимул для возобновления военных действий и обеспечения более выгодных условий для переговоров.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в настоящее время киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.