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15 мая, понедельник | Последнее обновление — 14:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российская ПВО перехватила одну крылатую ракету Storm Shadow
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12:42
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21:02
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Мирошник: Лондон несет ответственность за обстрелы Луганска ракетами Storm Shadow
Экс-посол ЛНР Мирошник возложил ответственность за ракетный обстрел Луганска на Лондон
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Ракеты Storm Shadow дают ВСУ возможность поражать объекты ВС РФ на приграничных территориях и в Крыму. Необходимо донести до Лондона, что передача подобных вооружений Украине недопустима. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинские военные дважды обстреляли Луганск британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.
«Получив британские крылатые ракеты Storm Shadow, дальность которых, в зависимости от модификации составляет от 290 до 560 км, ВСУ приобрели возможность наносить удары по военным объектам РФ в Крыму и на приграничных территориях. Луганск стал первым городом, который Украина выбрала в качестве цели для проверки вооружения», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Противник, очевидно, хотел уничтожить здание бывшего авиационного училища, где располагаются резервы ВС РФ. Однако они использовали устаревшие координаты: попали по общежитию – и жертв в результате атаки, к счастью, удалось избежать. Кроме того, ВСУ пытаются использовать психологический фактор: Луганск – мирный город, обстрелов по нему не проводилось давно», – отмечает эксперт.
«Таким образом, офис Зеленского хочет запугать население. Допустить этого нельзя, как и дальнейших атак по нашим военным объектам. Украине необходимо дать симметричный ответ, чтобы сама идея нанесения ударов по российским городам вызывала у них опасения», – подчеркивает собеседник.
«Также важно принять меры в отношении Великобритании, поскольку именно она передала ВСУ дальнобойные ракеты. Вся ответственность за случившееся ложится на плечи Лондона, поэтому имеется крайняя необходимость донести до патронов офиса Зеленского информацию о неприемлемости продолжения подобной политики», – резюмирует Мирошник.
Ранее в районе автовокзала в Луганске было зафиксировано два взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Он также отметил, что вероятной целью ВСУ была территория бывшего авиационного училища штурманов. Кроме того, подчеркивается схожесть сценария с предыдущими двумя обстрелами города.
Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что Украина использовала для атаки ракеты англо-французского производства Storm Shadow. Позже на территории обстрела были найдены фрагменты снаряда иностранного происхождения.
Ранее в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз – украинские военные выпустили три крылатые ракеты Storm Shadow и 15 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS. Прилеты зафиксированы по населенным пунктам Молодежное, Первомайск, Стаханов, Луганск, Алмазная, Золотое-1, Юбилейный. Один человек погиб и 16 получили ранения, среди них шестеро детей.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем ракетный удар по Луганску выгоден Британии.
Анпилогов: Площадь зараженной зоны после детонации снарядов с обедненным ураном в Хмельницком сравнима с Чернобыльской
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Неправильное хранение снарядов с обедненным ураном на складах в Хмельницком могло усилить пожар и усугубить последствия. Сейчас необходимо отслеживать масштабы заражения. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов, комментируя рост уровня радиации после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном.
«По объективным данным украинской службы мониторинга, в районе Хмельницкого с момента удара действительно серьезно вырос радиационный фон. Естественными причинами вроде увеличения солнечной активности это не объяснить. Несмотря на то, что уран сам по себе достаточно тугоплавкий металл, при нагреве, который мог быть вызван ударом, он начинает очень охотно гореть», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Кроме того, могли быть нарушены условия хранения снарядов с обедненным ураном. Скорее всего, это был полевой склад. Хотя по стандартам такие боеприпасы должны храниться отдельно от пороховых зарядов. Если это правило было нарушено, то большое количество пороха повысило температуру при детонации и дополнительно способствовало процессу горения», – полагает эксперт.
«Если исходить из этого сценария, то основным последствием может стать заражение обширных прилегающих территорий. Пыль, образующаяся в результате горения, очень легко поднимается в атмосферу, разносится и оседает. Поэтому сейчас я бы советовал мирному населению закрыть двери и окна, а также провести влажную уборку в домах. Иначе все это будет чревато целым букетом онкологических заболеваний, проблемами с репродуктивной системой и прочее», – добавил собеседник.
«Кроме того, необходимо смотреть на розу ветров. При горении пыль попадает в слой кучевых облаков, там она может находиться достаточно долго и опускаться на землю вместе с осадками. Я бы предположил, что могут пострадать близлежащие регионы Западной Украины, а также такие страны, как Польша и Румыния», – продолжил он.
«Что касается масштаба возгорания, то по размеру его можно сравнить с пожаром Чернобыльской АЭС. Он был очень интенсивным и затронул большое количество горючих веществ. Поэтому возможная площадь зараженной зоны также может быть сравнима с Чернобыльской», – отметил эксперт.
«Безусловно, ответственность за последствия лежит на властях Украины и на тех, кто им поставил оружие с обедненным ураном. Сейчас украинские профильные службы и ведомства должны мониторить обстановку, предпринимать все необходимые меры и заботиться о жителях этой местности. А вот будут они это делать или же объявят «зоной военной цензуры» – вопрос открытый», – заключил Анпилогов.
Ранее стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации. Об этом сообщает украинский портал SaveEcoBot. Отмечается, что с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов.
Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули.
Ранее в Сети было опубликовано видео, предположительно, ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. По некоторым данным, там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания.
Напомним, эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов ранее высказывал озабоченность по поводу поставок западными странами Украине снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь.
В конце апреля стало известно, что Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном. Об этом говорилось в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».
Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после завершения конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов.
В России в свою очередь заявляли, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта. «У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, у нас есть своя военная доктрина, и, как сказали президент [России Владимир Путин] и министр обороны [РФ Сергей Шойгу], мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень», – подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что британцы должны понимать, что им придется нести ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном на Украину, а те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они будут наносить непоправимый вред и себе и своим гражданам.
Военкор рассказал о заслугах погибшего полковника ВС России Макарова
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Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров с позывным «Барнаул» всегда лично управлял боем и находился там, где обычно комбригов не встретить, поделился воспоминанием о погибшем военкор Первого канала Дмитрий Кулько.
«Барнаул» всегда лично управлял боем, круглыми сутками был в окопе на переднем крае вместе с рядовыми. Говорил, куда поставить пулемет, где нужно расширить траншеи. Выводил штурмовиков, саперов, танкистов, объясняя задачу не на карте в штабе, а на местности – наблюдая обстановку своими глазами», – написал Кулько в своем Telegram-канале.
По словам военкора, благодаря Макарову «были взяты несколько крупных опорников противника в кременском лесу».
Кулько также вспомнил, что комбриг всегда шутил и слушал советские песни в наушниках во время боя.
Ранее в Минобороны России сообщили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике.
Зеленский на церемонии в Германии уронил награду Карла Великого на пол
Президент Украины Зеленский уронил полученную в Германии награду Карла Великого и обвинил в падении трофея русских
Президент Украины Владимир Зеленский уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских, свидетельствует видео церемонии, трансляцию которой вел YouTube-канал немецкого журнала Der Spiegel.
После падения награды на пол Зеленский прервал свое выступление на торжественной церемонии в городе Аахен, сказав «русские», после чего поднял упавший трофей и вернулся на место, чтобы продолжить речь.
На награждении присутствовали немецкие политики и представители нескольких европейских стран, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого.
Шольц исключил окончание украинского кризиса на условиях России
На Украине не может быть мира на условиях России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание Spiegel.
По его словам, Киев готов к миру, но он просит, чтобы при поддержке Запада не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также президент Украины отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Командир одной из бригад ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе
NYT: Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и кошмарах о российских танках
Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах.
По словам командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ, каждый метр Артемовска находится под обстрелом. Он рассказал про не прекращающиеся ни на минуту артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары, добавив, что российские танки снятся украинским солдатам в кошмарах. По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin, передает РИА «Новости».
Ранее российские военкоры рассказали про уничтожение украинских танков под Артемовском и показали груды уничтоженной техники по дороге в город.
После удара по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком вырос уровень радиации
SaveEcoBot: Уровень радиации вырос в Хмельницком после удара по складу боеприпасов ВСУ
После удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации, сообщает украинский портал SaveEcoBot.
Так, по данным SaveEcoBot, с пятницы, 12 мая, в районе Хмельницкого наблюдается скачок уровня радиации с 80-100 нанозивертов до 140-160 нанозивертов, пишет «Российская газета».
Кроме того, издание «Военное обозрение» сообщило, что после удара по складу ВСУ, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в Хмельницком на улицах появились дозиметрические (радиационные) патрули.
Ранее в Сети появилось видео ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком. Сообщалось, что удар был нанесен по заводу по производству промышленной электроники «Катион», где ВСУ хранили боеприпасы. Предполагалось, что там могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, которые обещала передать Киеву Великобритания.
Forbes: Россия наносит жесткие удары по артиллерии НАТО на Украине
Forbes: Россия наносит жесткие удары по переданной Киеву артиллерии НАТО
Российские силы активно уничтожают украинскую артиллерию, в том числе ту, что Киеву передали страны Запада, пишет Forbes.
«Уровень потерь Украины невероятно жесткий. Из 152 больших 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777, которые «официально» были переданы Украине, более трети уже повреждены или ликвидированы», пишет Forbes.
Кроме того, пишет издание, российскими силами уничтожена и часть самоходной артиллерии, особенно пострадали британские AHS Krab и американские M109. Коэффициент потерь колеблется от 18% до 21%. Из более чем 180 единиц поставленной техники по меньшей мере 36 были повреждены или уничтожены.
Тем временем Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники пишет, что НАТО на саммите в Вильнюсе может предложить Украине помощь, но не членство в альянсе.
Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы заняли ключевые высотки в Артемовске и продвигаются вперед
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Российские силы в Артемовске (украинское название – Бахмут), несмотря на сложности, продолжают продвигаться вперед и заняли важные высотки в западном секторе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в настоящее время все внимание сфокусировано на ситуации внутри Артемовска, где российские силы продвигаются вперед, несмотря на все сложности. «Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», – рассказал Пушилин, передает ТАСС.
Он добавил, что бойцы группы «Вагнер» в Артемовске также продвигаются вперед и доводят до логического завершения освобождение города.
Пушилин также отметил, что позиции российских военных улучшаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом он указал, что на Марьинском направлении ВСУ в последнее время пытались выбить из последних занятых позиций наши подразделения, но не смогли этого сделать.
В целом, добавил Пушилин, украинские военные активизировались по всей линии соприкосновения, но это еще не контрнаступление. «Противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем. … В целом ситуация под контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
Ранее командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках.
Мирошник: Российские военные вопреки слухам сражаются на Украине до конца
Экс-посол ЛНР Мирошник: Российские военные знают, что боевые товарищи готовы биться до конца
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В отличие от украинского командования, наши военные руководители готовы лично отстаивать интересы России. Вопреки слухам, распускаемым противником, мы сражаемся до конца, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Минобороны заявило о гибели двух полковников ВС России при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском.
«Сообщение Минобороны о гибели двух полковников – это подтверждение тому, что два воина, находясь на передовой, сами командовали собственными подразделениями. Они, в отличие от украинского командования, не прятались где-то далеко и были готовы идти до конца», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Мы видим, что в рядах российской армии воюют лишь достойные, грамотные и опытные офицеры. Да, к сожалению, некоторые из них гибнут. Но ВС РФ не сдаются и продолжают защищать честь России. Вместе с тем, несмотря на такие неопровержимые доказательства, мы и дальше будем сталкиваться со слухами о якобы бегстве с поля боя наших военных», – добавил собеседник.
«Необходимо осознать и принять – в информационном поле идет настоящая война против России. Грамотный и крайне циничный противник, которых хорошо интегрирован в западную систему влияния на мозги, не сдастся. Попытки сломить боевой дух русского солдата не прекратятся», – подчеркнул он.
«На мой взгляд, такие честные заявления Минобороны РФ в этой информационной войне серьезно помогают нам. Зная о случившемся, российские солдаты лишь еще больше сплотятся. Ведь они будут знать, что их боевые товарищи готовы биться до конца», – заключил Мирошник.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.
В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля. В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя после полученного тяжелого ранения.
Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.
Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны.
Sky News: Британия передаст Украине зенитные ракеты и сотни ударных дронов большой дальности
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Британский премьер-министр Риши Сунак в скором времени объявит о новом пакете помощи Украине, включающем зенитные ракеты и сотни дронов большой дальности, сообщает телеканал Sky News.
По данным британского правительства, в пакет военпомощи войдут сотни зенитных ракет и сотни новых ударных дронов большой дальности (более 200 километров), передает РИА «Новости».
Предполагается, что именно поставку вооружения в понедельник будут обсуждать в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Встреча пройдет в загородной резиденции британского премьера под Лондоном, передает ТАСС.
Всего Великобритания оказала военной помощи Украине в прошлом году на 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов) и намерена сохранить объем помощи на этом же уровне в нынешнем году.
Ранее британские власти подтвердили передачу Киеву малозаметных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. При этом, как отмечала западная пресса, Лондон взял с офиса президента Украины Владимира Зеленского обещание, что это оружие не будет использоваться по целям в России.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия, отметив, что Россия наносит удары с большого расстояния.
В Сети раскритиковали слова Макрона о «поражении» России
Пользователи Twitter высмеяли слова Макрона о «поражении» России
Пользователей соцсетей рассмешили заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Такое мнение Макрон высказал в интервью газете L'Opinion.
Так, один из пользователей Twitter (заблокирован в России) напомнил, что Франция сама остается «вассалом США». Другие добавили, что Макрон «живет в параллельной вселенной», а Россия, в отличие от Франции, проводит независимую политику.
«Китай и Россию рассмешили заявления Макрона», – заключили читатели, передает РИА «Новости».
В апреле сообщалось, что Соединенные Штаты и Евросоюз недовольны предложением президента Франции Эммануэля Макрона об урегулировании ситуации на Украине с помощью посредничества Китая.
Франция пообещала оснастить несколько батальонов ВСУ колесными танками
Лидеры Франции Макрон и Украины Зеленский договорились об оснащении нескольких батальонов ВСУ колесными танками AMX-10RC
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Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC, говорится в совместном заявлении президентов Франции и Украины по итогам воскресной встречи в Елисейском дворце, распространенном французской стороной.
Согласно договоренностям Макрона и Зеленского, военная поддержка Францией Украины продолжится, готовятся новые поставки с учетом самых срочных потребностей Украины. В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC, передает ТАСС.
В Париже пообещали и дальше оказывать поддержку Киеву в области ПВО, а также напомнили о готовности продолжать обучение украинских военных для противостояния ВС России. Кроме того, во Франции пообещали продолжить фокусироваться на немедленной поддержке Украины в рамках НАТО.
Напомним, в начале апреля Минобороны сообщало о создании спецгрупп по борьбе с натовскими танками.
На месте удара в Луганске нашли фрагменты ракеты иностранного производства
На месте удара в Луганске были найдены фрагменты ракеты иностранного производства, передают корреспонденты.
На месте удара со стороны ВСУ по территории бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ) найдены фрагменты ракеты иностранного производства, передает РИА «Новости».
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли Луганск, скорее всего, ракетой Storm Shadow англо-французского производства.
Ранее в Telegram-канале сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз – украинские военные выпустили три крылатые ракеты Storm Shadow и 15 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS. Прилеты зафиксированы по населенным пунктам Молодежное, Первомайск, Стаханов, Луганск, Алмазная, Золотое-1, Юбилейный. Один человек погиб и 16 получили ранения, среди них шестеро детей.
Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого
Президента Украины Владимира Зеленского наградили премией имени Карла Великого в Ахене, вступительную речь произнес канцлер Германии Олаф Шольц.
По словам Шольца, Европа многим обязана Зеленскому, так как украинский президент внес большой вклад в европейское единство, передает РИА «Новости».
Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. Ранее ее получали папа Римский Франциск, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Ранее Зеленский сообщил, что прибыл в Берлин. 13 мая Зеленский неожиданно прибыл в Рим. После встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони Зеленский прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.
Стала известна страна, которую Зеленский посетит после Германии
Вечером в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский должен прибыть во Францию, сообщил телеканал BFMTV.
Зеленский должен прибыть в Париж во второй половине дня. Там он встретится с премьер-министром Элизабет Борн и министром иностранных дел Катрин Колонна. После этих встреч Зеленский отправится на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский сообщил, что прибыл в Берлин. По данным СМИ, он также посетит Ахен, где ему собираются вручить премию имени Карла Великого.
Напомним, 13 мая Зеленский неожиданно прибыл в Рим. После встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони Зеленский прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.
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