Взрывы прогремели около автовокзала в Луганске

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15 мая, понедельник | Последнее обновление — 09:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Отрыв Эрдогана от Кылычдароглу после вскрытия 99,86% урн сократился
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Крымский мост умудрился воплотить в себе все то, что мы знаем и любим в России – в стране, которая строит, развивает, восстанавливает и упорно создает будущее, о котором мечтает, невзирая на все препятствия. Сегодня ему исполнилось пять лет.
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Панночка-чаровница из загробного мира – из мира мертвых. Она несет смерть. Сейчас это становится ясно не только русским, но и европейцам, никогда не читавшим Гоголя.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Взрывы прогремели около автовокзала в Луганске
Около автовокзала в Луганске прогремели два взрыва
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Зафиксировано два взрыва в Луганске около автовокзала, сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, опубликовав фото со столбом дыма.
В своем Telegram-канале он отметил, что зафиксированы два прилета в район автовокзала в Луганске, скорее всего, ракеты. По его словам, ВСУ бьют по тому же сценарию.
Ранее в Минобороны сообщали, что истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29.
В ДНР рассказали, как уничтожили танк Leopard ВСУ
ВС России уничтожили танк Leopard на Соледарском направлении при наступлении ВСУ
Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении, сообщил министр информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.
По его словам, пехота ВСУ атаковала российские позиции при поддержке бронетехники, в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard, написал он Telegram-канале, передает Lenta.ru.
Он рассказал, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пытались оттащить танк, но российские бойцы сожгли его, закидав ручными гранатами.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области сбили Су-25 ВСУ.
При отражении массовых атак ВСУ под Артемовском погибли два полковника ВС России
Минобороны заявило о гибели полковников ВС России Макарова и Бровко при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском
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Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля.
В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя после полученного тяжелого ранения.
Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.
Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны.
Украинский генерал объяснил, почему Киеву «не победить великую российскую армию»
Украинский генерал Кривонос предрек неудачу Киева в контрнаступлении
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У российских военных есть существенные преимущества, что не позволит Киеву достигнуть целей в контрнаступлении, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос.
Кривонос назвал Россию мощной страной с сильной экономикой, а российскую армию – великой. «Вопрос стоит не столько в подготовке их бойцов, хотя она тоже высокая, речь идет об их численном превосходстве», – заявил Кривонос телеканалу «Прямой».
Военный призвал трезво смотреть на вещи и выразил мнение, что Киев вряд ли достигнет своих целей в контрнаступлении, а в случае поражения обвинит в этом военных. Кривонос также сообщил, что Киев не получил достаточно вооружения от Запада, что еще больше осложняет положение украинских военных, передает РИА «Новости».
Ранее Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его офис проявляют неуважение к военнослужащим армии, что может стать причиной антиправительственных протестов.
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Военкор рассказал о заслугах погибшего полковника ВС России Макарова
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Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров с позывным «Барнаул» всегда лично управлял боем и находился там, где обычно комбригов не встретить, поделился воспоминанием о погибшем военкор Первого канала Дмитрий Кулько.
«Барнаул» всегда лично управлял боем, круглыми сутками был в окопе на переднем крае вместе с рядовыми. Говорил, куда поставить пулемет, где нужно расширить траншеи. Выводил штурмовиков, саперов, танкистов, объясняя задачу не на карте в штабе, а на местности – наблюдая обстановку своими глазами», – написал Кулько в своем Telegram-канале.
По словам военкора, благодаря Макарову «были взяты несколько крупных опорников противника в кременском лесу».
Кулько также вспомнил, что комбриг всегда шутил и слушал советские песни в наушниках во время боя.
Ранее в Минобороны России сообщили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике.
Washington Post рассказала о желании Зеленского захватить российские города
Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба»
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал захватить российские приграничные города, а также взорвать нефтепровод «Дружба», сообщают СМИ со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона.
Как свидетельствуют полученные разведкой США материалы, Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории, а не только по регионам, которые Киев и Запад объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого Западом вооружения для ударов по территории России, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».
В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, Зеленский пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».
Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».
Напомним, Зеленский в интервью Washington Post заявил, что заранее не получал информации об утечке ни из Белого дома, ни из Пентагона, он назвал инцидент «плохой историей». Ряд СМИ предполагал, что утечка секретных документов Пентагона была попыткой Вашингтона сказать Зеленскому о том, что продолжать бои против России бесперспективно.
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Командир «Ахмата» прокомментировал контрнаступление ВСУ
Командир «Ахмата» Алаудинов прокомментировал контрнаступление ВСУ и обстрел Луганска
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Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал пятничный обстрел Луганска и контрнаступление украинских войск, в том числе в Артемовском направлении.
По словам Алаудинова, пока рано говорить о том, какими ракетами был нанесен удар по Луганску, но поскольку взрывы произошли одновременно, удар, вероятно, наносился одним комплексом. Командир спецназа «Ахмат», что специалисты позже разберутся, были ли это ракеты английского производства.
Алаудинов в своем Telegram добавил, что находится на постоянной связи с бойцами по всей линии фронта. По его словам, украинские войска в Артемовском направлении в течение двух суток выдались выдавить российские подразделения, но успеха не достигли. «Бойцы отстояли свои позиции. ЧВК «Вагнер» ежедневно двигается вперед», – добавил Алаудинов.
Напомним, удар по Луганску в пятницу, 12 мая, украинские войска нанесли, использовав, предположительно, оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Однако сообщалось, что на месте нашли обломки американской ракеты ADM-160 MALD. В результате удара пострадали шестеро детей.
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Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием по тыловым пунктам дислокации ВСУ
Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по тыловым пунктам украинской дислокации и складам с боеприпасами в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в ходе атаки были уничтожены также вооружения и военная техника, которая поступила из стран Запада. В Минобороны заявили, что на Купянском, Краснолиманском, Соледаро-Артемовском направлениях поражены более 440 украинских военных.
Отмечается, что на Купянском направлении в районах населенных пунктов Ивановка и Двуречная Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили пять автомобилей, гаубица Д-20 и противотанковая пушка «Рапира».
На Краснолиманском направлении российские войска поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка и Григоровка ДНР, а также Червоная Диброва ЛНР. Уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», указали в ведомстве.
Как добавили в Минобороны, на Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовска. Все атаки подразделений ВСУ отражены, прорывов обороны российских войск не допущено.
В пресс-службе заявили, что российскими войсками южнее населенного пункта Красное ДНР отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ. Также отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка ДНР, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты.
В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в ДНР.
В пятницу военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ.
Российские истребители сбили ударивший по Луганску ракетами Storm Shadow украинский Су-24
МО: Российские истребители сбили украинский Су-24, который ударил по Луганску ракетами Storm Shadow
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Истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29, сообщили в Минобороны.
В пятницу, 12 мая, украинские ВВС нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В Telegram Минобороны подтвердили, что удар был нанесен поставленными Великобританией авиационными ракетами Storm Shadow. При этом в военном ведомстве напомнили об обещаниях Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.
В Минобороны добавили, что в результате удара повреждены не только предприятий пищевой и химической промышленности, но и ближайшие жилые дома. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.
При этом российские истребители сбили наносивший ракетный удар украинский самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29.
Напомним, Киев 12 мая также обстрелял ЛНР двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. ВСУ также применили одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. В субботу, 13 мая Киев вновь ударил по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
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Появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
В Сети появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
Снятые местные жителями кадры подтвердили уничтожение «Геранью» военного объекта ВСУ с десятками тонн боеприпасов близ Хмельницкого на Украине.
Во второй половине дня в Сети появились видео, новые свидетельства поражения ВС России одного из объектов ВСУ близ Хмельницкого, передает «Военное обозрение».
СМИ сообщали, что дрон-камикадзе ВС России поразил топливное хранилище, позже появились свидетельства о мощной детонации на объекте, которая продолжалась несколько минут. Местные жители уверены, что был уничтожен крупный склад боеприпасов и место хранение военной техники с хранилищем ГСМ для нее в Хмельницком.
В комментарии одного из очевидцев, говорится о том, что через несколько секунд после начала горения, стали разлетаться осколки. Высота столба дыма и огня составляла несколько сотен метров.
Известно о том, что объект, по которому сегодня утром был нанесён удар, уничтожен полностью, также сообщается об уничтожении подразделения нацгвардии Украины, охранявшей объект.
Ранее в подконтрольной Киеву Хмельницкой областной военной администрации заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры после взрыва, прогремевший за пределами населенных пунктов.
Также сообщалось, что за минувшие сутки на Украине повреждено 175 объектов инфраструктуры.
Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных
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Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Двуречного Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В течение ночи под Котляровкой Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 60 военнослужащих, бронемашина, две боевые машины РСЗО «Град», американская артиллерийская система М109 Paladin, а также самоходная артустановка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у Торского Донецкой народной республики (ДНР).
За ночь недалеко от Червоной Дибровы и Кременной ЛНР ликвидированы две ДРГ.
За прошедшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20.
В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжили бои по овладению кварталами. Подразделения ВДВ оказывают поддержку и пресекают попытки контратак ВСУ на флангах, отчитались в Минобороны.
За минувшие сутки в районе Артемовска авиацией совершены девять вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки ДНР.
На Соледарском направлении противник провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км. Подразделениями ВСУ предприняты 26 атак, в них задействовали более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая спецтехника. Все атаки отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено, сообщил Конашенков.
На Малоильиновском направлении для повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки занят рубеж с учетом преимуществ Берховского водохранилища.
Отражая атаки противника, мужественно себя проявили военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ.
Ликвидированы более 540 военнослужащих, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.
В общей сложности потери противника на Донецком направлении составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и британская гаубица L-118.
Средствами ПВО в районе Часова Яра сбит Су-27 воздушных сил Украины.
Под Авдеевкой уничтожен склад артбоеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника у Водяного и Угледара ДНР. Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, самоходная артустановка «Гвоздика».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы около 40 военнослужащих, бронемашина и самоходная установка «Акация», перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 72 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.
Возле города Запорожье уничтожено хранилище топлива военной техники ВСУ.
Рядом с Боровой Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также рядом с Никополем Днепропетровской области уничтожен радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1».
Средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».
Также уничтожены 25 украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Кривошеевка ЛНР, Авдеевка, Белогоровка, Часов Яр ДНР, Каменское, Пологи, Токмак Запорожской области, Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Командир одной из бригад ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе
NYT: Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал о пережитом в Артемовске ужасе и кошмарах о российских танках
Командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ рассказал американскому изданию The New York Times о пережитом в Артемовске ужасе и снящихся украинским солдатам кошмарах о российских танках, постоянных артобстрелах, ракетных и авиаударах.
По словам командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ, каждый метр Артемовска находится под обстрелом. Он рассказал про не прекращающиеся ни на минуту артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары, добавив, что российские танки снятся украинским солдатам в кошмарах. По словам украинского военного, они не могут противостоять российской армии из-за нехватки противотанковых ракетных комплексов типа Javelin, передает РИА «Новости».
Ранее российские военкоры рассказали про уничтожение украинских танков под Артемовском и показали груды уничтоженной техники по дороге в город.
В Сети возмутились заявлением главы МИД Германии о России
Пользователей Сети возмутило заявление главы МИД Германии Бербок о России
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Пользователей соцсетей возмутило заявление министр иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая приравняла поставки России третьими странами оружия или товаров военного назначения к участию в конфликте на Украине.
Такое мнение Бербок высказала в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза. Она также призвала страны мира не поддерживать российскую спецоперацию. Возмущенные пользователи Twitter в ответ поинтересовались, приравнивает ли Бербок поставки оружия ЕС на Украину к участию в конфликте.
«Бербок следует замолчать. Запад итак масштабно поставляет оружие Киеву, а теперь еще и указывает другим государствам, что делать», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
Пользователи также напомнили Бербок, что суверенные страны сами могут решать, как им поступать.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может полностью заблокировать экспорт ряда товаров в третьи страны, которые в настоящее время обходят антироссийские санкции. Кроме того, ЕС еще больше ужесточит энергетические санкции против России.
Блогеры обратили внимание на символические подарки папы Римского и Зеленского
В Сети обратили внимание на «воинственный» подарок президента Украины Владимира Зеленского в ответ на сувенир папы Римского, символизирующий мир.
«Папа Франциск подарил Зеленскому бронзовую скульптуру, представляющую оливковую ветвь, символ мира. В ответ Зеленский подарил ему картину с сюжетом об убийстве детей и икону, написанную на бронежилете», – отметила в Telegram-канале Небожена.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в субботу инициативы Ватикана по урегулированию, заявил, что его страна не нуждается в посредниках. Он заявил, что переговоры могут быть только по его «мирной формуле». Также Зеленский заявил, что с Путиным говорить «не о чем», передает ТАСС.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что пригласил папу Римского Франциска к реализации украинской «формулы мира», как единственном действенном алгоритме достижения справедливости, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский после встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.
Напомним, папа Римский Франциск сообщил о «мирной миссии» Ватикана по Украине, не раскрыв деталей. Как сообщил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа римский призвал Украину отказаться от наступления.
Военкоры показали груды уничтоженной техники по дороге в Артемовск
Военкоры опубликовали кадры «дороги смерти» ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) с грудами уничтоженной боевой техники.
Кадры с уничтоженной военной техникой ВСУ опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». На видео – новая куча разбитой различной военной техники от бронеавтомобилей, БМП и различных автомобилей.
Отмечается, что дорога идет в Артемовск через поселки Красное и Ивановское, которое находится под огневым контролем российской артиллерии.
Ранее военкоры показали уничтожение украинских танков под Артемовском.
Российские войска взяли под огневой контроль трассу под Авдеевкой
Боец спецназа Южной группировки российских войск сообщил об огневом контроле трассы под Авдеевкой
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Российские войска на передовой под Новокалиново в ДНР установили полный огневой контроль над участком трассы Н20, с которого украинские позиции просматриваются на много километров, сообщил боец спецназа Южной группировки войск.
Боец спецназа сказал, что на позиции находятся огневые расчеты минометов, АГС и ПТУРов. На указанном направлении фронта мало лесополос, равнинная местность просматривается на расстояние до 5 км, в связи с чем вооруженным силам Украины будет «очень тяжело прорваться», передает РИА «Новости».
Кроме того, в Южной группировке войск сообщили, что украинские военные в Марьинке «боятся, вольно себя не ведут», передвигается перебежками, а в случае контактного боя «ведут огонь из-за укрытий, порой по-сомалийски – не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла». Движение диверсионных групп ВСУ обнаруживается еще на подступах к городу, по ним сразу наносится удар.
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на Южнодонецком направлении российская артиллерия ликвидировала под Марьинкой разведгруппу ВСУ. Дроном «Ланцет» у Шахтерского уничтожена украинская гаубица M777.
Также артиллерия уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области – у населенных пунктов Каменское и Новоданиловка. У Темировки уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б», у Малой Токмачки и Каменского – пикапы с боевиками, а у Чаривного – грузовой автомобиль украинских военных. Также российскими расчетами ЗРК «Бук» отражен удар РСЗО HIMARS.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские ракетные подразделения нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ у Краматорска и по украинской артиллерии у населенного пункта Мемрик, передает ТАСС.
Российская авиация атаковала скопления украинских военных у Григоровки и Авдеевки. В Григоровке и Белогоровке артиллерия уничтожила скопления автомобильной техники противника, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава. В районе Марьинки сорвана попытка ВСУ провести разведку боем.
В Минобороны России также сообщили, что расчеты батарей самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ, которые уничтожили огневые позиции артиллерийских расчетов и резервы украинских националистов в южном секторе проведения специальной военной операции.
Напомним, на донецком направлении штурмовыми отрядами при поддержке подразделений ВДВ на флангах освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. В районе Краматорска был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ.
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