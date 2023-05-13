Российские истребители сбили ударивший по Луганску ракетами Storm Shadow украинский Су-24

МО: Российские истребители сбили украинский Су-24, который ударил по Луганску ракетами Storm Shadow

Истребительная авиация ВКС России в пятницу сбила украинский Су-24, который нанес удар по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Также был сбит прикрывавший Су-24 истребитель Миг-29, сообщили в Минобороны.

В пятницу, 12 мая, украинские ВВС нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В Telegram Минобороны подтвердили, что удар был нанесен поставленными Великобританией авиационными ракетами Storm Shadow. При этом в военном ведомстве напомнили об обещаниях Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.



В Минобороны добавили, что в результате удара повреждены не только предприятий пищевой и химической промышленности, но и ближайшие жилые дома. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.

При этом российские истребители сбили наносивший ракетный удар украинский самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29.

Напомним, Киев 12 мая также обстрелял ЛНР двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. ВСУ также применили одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. В субботу, 13 мая Киев вновь ударил по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow.

Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.

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