Киев ударил по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow

СЦКК: Украина в субботу утром ударила по Луганску иностранной крылатой ракетой Storm Shadow

Киев при обстреле поселка Юбилейный в Луганске в субботу утром вновь использовал крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Там уточнили, что утром в субботу, 13 мая, ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Юбилейный в Луганске, применив крылатую ракету англо-французского производства Storm Shadow.



В результате удара ранена женщина 1943 года рождения. Также повреждены семь жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи, сообщает представительство в Telegram.

Ранее источник РИА «Новости» сообщал, что пострадали шесть человек.

Киев 12 мая также обстрелял ЛНР двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. ВСУ также применили одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.

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