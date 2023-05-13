Ракетный удар по Луганску выгоден британской империи

Украина впервые применила против России крылатые британские ракеты Storm Shadow

Киев впервые применил британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета до 300 км. Целью стал Луганск. Ракетный удар нанес украинский Су-24, который летел под прикрытием МиГ-29. Оба самолета в итоге были сбиты российской авиацией. Почему целью удара стал именно Луганск и на какие регионы Киев попробует направить эти ракеты в будущем?

В ходе пятничного обстрела Луганска украинская сторона впервые применила две крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщило в субботу представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, ВСУ задействовали одну американскую ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD.

Взрывы произошли около 18.35 мск, после чего над городом появился столб черного дыма, который, по словам местных жителей, был виден во всех районах Луганска. Атаке подверглось предприятие «Полипак», где производят химикаты. Здание получило значительные разрушения. В пятницу в ЛНР отмечался День республики.

В Минобороны в субботу сообщили, что украинский Су-24, который нанес удар по Луганску ракетами Storm Shadow, был сбит истребительной авиацией ВКС России. Также был уничтожен украинский истребитель МиГ-29, прикрывавший Су-24. Однако в субботу утром стало известно о пуске еще одной ракеты Storm Shadow при обстреле ВСУ поселка Юбилейный в Луганске.

В начале недели британские власти подтвердили передачу Киеву малозаметных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. При этом, как отмечала западная пресса, Лондон взял с офиса президента Украины Владимира Зеленского обещание, что это оружие не будет использоваться по целям в России.

Как говорил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, «использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины».

Дальность переданных Киеву ракет составляет 250-300 км. Это соответствует характеристикам экспортного варианта Storm Shadow, при том, что максимальная дальность поражения у модернизированных ракет достигает 560 км. Мощность боевой части (200-300 кг) и дозвуковая скорость полета делает ее похожей на российскую крылатую ракету «Калибр». Однако более точными аналогами Storm Shadow считаются российские ракеты Х-22/32/55/101, которые тоже исключительно воздушного базирования.

Москва назвала передачу Storm Shadow очередным враждебным шагом Лондона по дальнейшему накачиванию Украины вооружениями. МИД подчеркивал, что Россия оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз от этих ракет.

Ранее в этом месяце британское правительство опубликовало уведомление о закупках через Международный фонд для Украины. В нем говорилось, что Лондон заинтересован в приобретении для Киева ракет дальнего радиуса действия от 100 до 300 км, наземного, морского или воздушного базирования с полезной нагрузкой 20-490 кг.

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В субботу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия, отметив, что Россия наносит удары с большого расстояния. Украине, по его словам, тоже нужно оружие, которое позволяет отвечать тем же. Ранее он желал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем и «эта война должна быть выиграна на поле боя».

Также Боррель заявил, что Украине необходима 1 тыс. снарядов ежедневно в ходе боевых действий в одном только Артемовске (украинское название – Бахмут) и призвал наращивать темпы поставок боеприпасов Киеву.

В экспертной среде уверены, что удар крылатыми ракетами по Луганску имеет несколько причин. Ранее высказывались предположения, что ВСУ в первую очередь заинтересованы поражать с помощью этих ракет цели в Запорожье и Крыму, бить по военным объектам и энергетической инфраструктуры, логистическим путям.

«Если ВСУ практически ежедневно обстреливают Донецк, то Луганск не подвергался обстрелам. После того, как мы объявили летом прошлого года об освобождении ЛНР, Украина хотела отомстить. Именно поэтому они решили точечно нанести удар по мирным жителям Луганска», – отмечает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

По мнению эксперта, следующей целью для этих ракет могут стать объекты на территории старых регионов России, прежде всего Белгородской, Курской, Брянской или Ростовской областей. «Возможно, ВСУ попробуют задеть Калужскую область», – предупреждает собеседник.

По мнению Перенджиева,

Британия, вооружая Киев, лишний раз доказала, что «ведет войну против России».

«Британцы точат на нас зуб со времен сирийской операции. Вспомните, сколько было завываний и криков со стороны Лондона, когда мы брали город Алеппо. Британцы даже придумали фейковую девочку в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), которая жаловалась на обстрелы. Но главное – в Алеппо среди боевиков «Исламского государства*» были взяты в плен британские инструкторы. После этого Лондон развязал против нас дипломатическую войну», – напомнил Перенджиев.

По его словам, Британия конкурирует с США за влияние на украинский кризис и в целом на положение дел в Восточной Европе. Именно поэтому Лондон согласился поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты. «Британия хотела бы получить свои дивиденды», – отметил эксперт.

Военный эксперт Владимир Гундаров согласен, что Лондон исторически всегда был провокатором. «Британия первой будет поставлять самые мощные вооружения Украине. Это выгодно ее оборонно-промышленному комплексу, политическому менеджменту. Они таким образом затягивают Евросоюз еще глубже в эту войну. Это провокационная политика для сохранения гегемонии британской империи на мировой арене», – считает Гундаров.

Он уверен, что офис Зеленского не подписывал никаких условий по поводу не нанесения ударов по территории России при передаче Украине ракет Storm Shadow. «Где обозначена ответственность Киева за применение этих ракет по территории РФ, какими договорами и протоколами это оформлено? Документа нет. Подобные утверждения – это часть пропагандисткой кампании, дезинформации и оболванивания населения.

Вот куда они смогут закинуть эти ракеты, туда они и будут их посылать»,

– убежден эксперт.

По его словам, Киев хочет получить крылатые ракеты с дальностью полета до 500 километров с расчетом наносить удары по всему Крыму. «Британия предоставит Украине такие ракеты, потому что Лондону это выгодно», – прогнозирует собеседник.

Гундаров считает, что использовать именно эти ракеты для удара по Луганску Украина решила из-за возможности Storm Shadow преодолевать средства ПВО, что достигается за счет особенностей подлета к цели и малой заметности для радаров. После запуска ракета в ходе полета огибает рельеф, чтобы избежать обнаружения. При приближении к цели ее бортовая инфракрасная головка самонаведения сопоставляет изображение цели с сохраненным изображением для более точного удара.

«Луганск оказался наиболее приемлемой и подходящей целью для этих ракет. Наращивание мощностей Украины будет продолжаться. А мы будем отвечать мощностью своих вооружений», – уверен Гундаров.

Он напомнил, что в ходе СВО Россия уже применяет тяжелые бетонобойные бомбы БЕТАБ-500 и другие различные средства нападения, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». «Все это свидетельствует о том, что ни о каких переговорах в ближайшие несколько месяцев речи не идет. Вот когда Украина признает, что их «контрнаступ» не состоялся, а наши войска займут более выгодные позиции, чтобы гнать националистов за Днепр, тогда могут начаться переговоры о перемирии. А пока будет происходить усиление ударов и повышение их интенсивности», – прогнозирует эксперт.