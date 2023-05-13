Боррель приветствовал поставки оружия дальнего действия Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия.

Боррель заявил, что Россия наносит удары с большого расстояния. Украине, по его словам, тоже нужно оружие, которое позволяет вести огонь на такое расстояние, передает ТАСС.

После встречи глав МИДов стран ЕС с украинским министром Дмитрием Кулебой, которая прошла в субботу, Боррель сообщил, что вопрос о приеме Киева в состав Европейского союза не обсуждался.

Также Боррель заявил, что Украине необходимо 1 тыс. снарядов ежедневно в ходе боевых действий в одном только Артемовске. Нужно наращивать темпы поставок боеприпасов Киеву, призвал он.

Ранее в субботу Киев при обстреле поселка Юбилейный в Луганске вновь использовал крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства. Впервые эти ракеты украинская сторона применила в ходе пятничного обстрела Луганска, в результате которого пострадали шестеро детей.