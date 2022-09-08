Как армия России может обмануть высокоточные снаряды Excalibur

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Российский авиапром бросил вызов успеху СССР

Российские авиакомпании массово переходят с иномарок на отечественные машины Нина Падалко/РИА Новости
Россия намерена полностью перестроить авиационные перевозки. И первый важный шаг на этом пути – пересадить российские авиакомпании с иностранных самолетов на исключительно отечественные. Западные санкции подтолкнули наших перевозчиков сформировать крупнейший в современной истории пакет заказов на отечественные магистральные борта. Готова ли отечественная промышленность к такому вызову?  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Жители Херсона и Запорожья настроились стать россиянами

Большинство жителей Запорожья и Херсона не хотят оставаться гражданами Украины Сергей Мальгавко/ТАСС
В Херсонской и Запорожской областях растет доля тех, кто выступает за проведение референдума о воссоединении с Россией, и тех, кто готов при этом голосовать за, уверенное большинство. К такому выводу пришли социологи. Обстрелы, которым украинская артиллерия подвергает освобожденные территории, дают обратный для Киева эффект – пророссийские настроения там только усиливаются. Какие еще факторы работают в пользу Москвы? Подробности...
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Как британцы опозорили славу своих авианосцев

HMS Prince of Wales сломался в самый ответственный момент Zuma/ТАСС
Британия была вынуждена срочно поменять авианосец для развертывания у восточных берегов США – вместо «Принца Уэльского» в поход отправилась «Куин Элизабет». А все потому, что HMS Prince of Wales позорно сломался прямо в начале своего путешествия. Что произошло с самым современным кораблем Великобритании, почему у этой страны в последние десятилетия все плохо с авианосцами – и какие уроки это несет для России?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Британию начало серьезно штормить

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Насчет шторма новая премьер-министр Великобритании абсолютно права: ее страну уже штормит так, что большой вопрос – выплывет ли Великобритания из него прежней. Подробности...
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Еще есть инструменты, кроме ответного запуска Апокалипсиса

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Жесточайшая тотальная война против России имеет два варианта завершения: или конец света, или некий новый миропорядок после того, как «коллективный Запад» осознает, что более не правит остальным миром. Подробности...
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Вернувшиеся из Германии видят Россию по-новому

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Немца в России «покарает» – отрезвит горькая и даже мучительная для него правда. Русские трудятся, празднуют, молятся и сражаются в том числе и для того, чтобы один континент прекратил грабить весь остальной мир. Подробности...
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Изюм – вторая линия контрнаступления ВСУ

Визовый вопрос. Неожиданный ход Кремля

Россия закупает оружие у КНДР?

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    Как армия России может обмануть высокоточные снаряды Excalibur

    У ВСУ не хватает квалифицированных кадров для стрельбы высокоточными снарядами
    		   8 сентября 2022, 19:45
    Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    США поставляют Украине высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, о чем стало известно из отчетов Пентагона. Начиная с весны ВСУ получили около тысячи таких снарядов. Предположительно, именно с их помощью американские гаубицы били по Антоновскому мосту в Херсоне. Как российская армия может нейтрализовать удары «экскалибуров» и какие у нас есть аналоги для такой же высокоточной стрельбы по американским артбатареям?

    Как стало известно в четверг, Вашингтон еще весной начал отправлять на помощь Киеву «свои самые точные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением». Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на только что опубликованный отчет о расходах Пентагона. Из документа следует, что Минобороны США потратит 92 млн долларов из утвержденных Конгрессом дополнительных средств «на закупку боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине». Поскольку один снаряд стоит 112 тыс. долларов США, ВСУ получит всего более 800 Excalibur, делает вывод новостное агентство.

    Еще в апреле США начали снабжать Украину гаубицами M777 (прозванных на фронте «три топора»), которые в числе других снарядов могут стрелять и Excalibur («Экскалибур»). Согласно планам, всего украинцы должны получить 126 таких орудий. Кроме того, Австралия пообещала отправить Киеву шесть своих M777, а Канада – четыре, сообщает Oryx.

    В июле шведский военный корреспондент Ларс Вильдерэнг предположил, что в арсенале ВСУ уже появились снаряды Excalibur. На такую догадку его навели видеозаписи последствий обстрелов Антоновского моста, ведущего через Днепр в Херсон. Швед обратил внимание на кучность восьми попаданий, сообщает Avia.Pro.

    «Тысяча снарядов Excalibur – очень серьезная сила, это означает несколько сотен пораженных целей», – отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Сергей Денисенцев. По его словам, бороться с атакой этих снарядов непросто из-за их системы наведения. «Теоретически можно поставить помехи приемнику системы GPS, но на практике это непросто, плюс сам источник помех будет заметен системам радиоэлектронной разведки противника», – пояснил собеседник. Прямым аналогом американского снаряда он назвал китайский GP155B, также имеющий спутниковое наведение.

    Сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин тоже считает, что Excalibur на порядок эффективнее обычного вооружения. «Поэтому они стали бы очень значительным приращением силы для любой армии в любом конфликте, в том числе для ВСУ», – пояснил он газете ВЗГЛЯД. По словам эксперта, сбивать такие снаряды с помощью противоракетной обороны нет смысла – перехват обойдется России очень дорого в буквальном смысле, поскольку противоракета дороже, чем сам американский боеприпас.

    «Защищать с помощью ПРО от Excalibur следует только какие-то особо ценные объекты.

    А в остальных случаях надо вести контрбатарейную борьбу, использовать данные агентурной и космической разведки, чтобы определить расположение самих гаубиц М777», – предлагает Козюлин.

    Аналитики также отмечали: работа с подобными гаубицами требует очень высокой квалификации и обучить этому искусству украинцев всего за несколько месяцев Пентагон вряд ли бы успел. Военный репортер «Комсомольской правды» Александр Коц еще в июле сообщал, что расчетами гаубиц М777 командуют сами американские офицеры. «Об этом стало известно после того, как военные ЛНР затрофеили уничтоженное орудие под Лисичанском. Расчет был накрыт в зоне ожидания, где украинские артиллеристы пополняли боезапас. Местные жители рассказали, что гаубицы охраняли около 100 спецназовцев ВСУ. А курировал расчеты чернокожий инструктор. По данным разведки, это гражданин США», – писал Коц в своем Telegram-канале.

    Кстати, в прошлом месяце стало известно, что Запад резко снизил объем оружия, передаваемого Украине – такие выводы следуют из инфографики, подготовленной украинским Forbes. По данным журнала, больше всего упали как раз поставки артиллерии: если в апреле ВСУ получили 90 гаубиц M777, то в июле – ноль.

    Как предполагают аналитики, такое снижение вызвано двумя обстоятельствами: стоимостью самой гаубицы (а это около 4 млн долларов), а также высоким числом потерь – как известно, гаубицы регулярно уничтожаются российскими силами. Так, в начале сентября Минобороны России сообщило, что в районе Андреевки Херсонской области был уничтожен очередной взвод M777.

    Как напоминает Козюлин, бороться с высокоточными снарядами российская армия может за счет средств радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигналы GPS и сбивают корректировку Excalibur. «Трудно сказать, какие именно результаты принесло использование этого высокоточного оружия, ведь многое тут зависит от умелых рук. Возможно, в ВСУ – они не всегда умелые в плане пользования американским вооружением. Но, судя по всему, Запад сейчас обучает их работе и с M777 в целом, и с «экскалибурами» в частности», – подчеркнул аналитик.

    «У России есть аналог этого оружия, причем разработка его началась в советское время под прямым контролем ЦК КПСС. ЦК сам курировал программу «Сантиметра» – аналога американского управляемого снаряда Copperhead. Но идея управляемых артиллерийских снарядов родилась именно в США. Российские снаряды наводятся по лазерным отметкам с помощью комплекса целеуказания «Малахит»», – пояснил собеседник.

    Действительно, у российских Вооруженных сил есть примерный аналог Excalibur – это корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь», отмечает доктор военных наук Константин Сивков. «Правда, «Краснополь» уступает американскому в дальности стрельбы – 25 км против 40 км, но не хуже в точности поражения цели – с отклонением в два-три метра. Так что мы можем смело сказать: «Кто к нам с Excalibur придет, от аналога Excalibur и погибнет», – заявил он. «Excalibur – это снаряд, стреляющий из ствольной артиллерии больше чем на 40 км, с системой лазерного наведения на конечном участке пути до цели. Это дорогое, но настолько же и серьезное вооружение», – признает Сивков.

    По его словам, ни российская, ни какая-либо другая система противовоздушной обороны не в силах перехватить Excalibur. «Впрочем, у нас есть способ борьбы с таким вооружением: наши военные могут без особого труда уничтожать сами пусковые установки – гаубицы M777, из которых и ведется стрельба снарядами типа Excalibur. Что, собственно, наши войска и делают», – напомнил собеседник.

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