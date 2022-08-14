СМИ: Запад резко сократил поставки оружия для ВСУ

Страны Запада резко снизили объемы поставок оружия и техники на Украину, следует из инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко.

По данным инфографики, наибольшее снижение отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки, передает «Московский комсомолец».

Также после всплеска в июне сильно снизились поставки вертолетов и дальнобойных ракетных систем, включая HIMARS.

Значительно снизился и подвоз техники. Если раньше подвозили более 200 единиц в месяц, то в июне и июле практически ничего нет.

В начале августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что поставка США Украине вооружений сопровождается не только инструктажем, они также выполняют функцию наводчиков, что свидетельствует о прямой вовлеченности Вашингтона в боевые действия.

Ранее в США усомнились в способности Запада долго содержать Украину.

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