Поставки дальнобойных ракет Украине сыграют в пользу России

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2 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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В США ждут экономический кризис из-за картонных коробок

Все больше экономистов ожидают неминуемой рецессии в США Richard Drew/AP/ТАСС
Назван неожиданный предвестник ближайшего краха американской экономики. Это падение производства и спроса на картонные коробки. Это вполне объектовый показатель оценки, дополняющий традиционные показатели типа ВВП и инфляции, уверяют экономисты. И все больше экономистов действительно ожидают неминуемой рецессии в США.  Подробности...
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Россияне сформировали новые требования к политикам

Избиратели желают «общей судьбы» с политиками, считают эксперты Алексей Сухоруков/РИА Новости
В сентябре Россию ждет Единый день голосования, в ходе которого выборы впервые пройдут в новых регионах страны. Эксперты считают, что в этом году на всех уровнях выборов стоит ждать высокой конкуренции. Как будут строиться избирательные кампании партий и кандидатов, какие новые факторы и требования избирателей они должны учитывать? Подробности...
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Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

Россия шаг за шагом освобождает территорию Украины REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
В последнее время резко участились заявления о предстоящем буквально «в ближайшие дни» «решающем наступлении России на Украине». Подобные прогнозы звучат как от крупных функционеров на Западе, так и от отечественных военных экспертов. Что стоит за такими высказываниями, насколько они обоснованы – и как может выглядеть подобное наступление? Подробности...
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Зачем Киев повально мобилизует русскоязычное население

Насильственная мобилизация на Украине приобретает гигантские масштабы REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Появляется все больше свидетельств о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях. Отдельное внимание приковано к русским в Херсоне и венграм в Закарпатье. Почему командование ВСУ сделало упор именно на эти регионы и как результатами подобной мобилизации планирует воспользоваться офис Зеленского? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Вместе в Россией Запад хочет уничтожить мировую историю

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Они мечтают свою историю поскорей забыть, с ней расстаться, построить новую утопию, а точнее – умозрительную конструкцию, отталкиваясь от прошлого, стирая память. Для них история – это насилие, сплошная травма. Подробности...

Как английский язык стал оружием

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Что общего между курсами «критического мышления» и английского языка? Так называемые курсы критического мышления специально созданы как инструмент американского влияния. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Может ли Россия разрешить конфликт Индии и Китая

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Конечно, главным фактором дестабилизации региона остается англосаксонское доминирование. Да, сегодняшняя Индия, подчеркивающая свою независимость, – не самый удобный партнер для англосаксов. Но и англосаксы очень хорошо понимают принципиальную важность индийского фактора для будущего мира. Подробности...
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За Коломойским и Аваковым пришли

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
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    Поставки дальнобойных ракет Украине сыграют в пользу России

    Запад наращивает поставки на Украину все более современных вооружений
    		   2 февраля 2023, 18:00
    Фото: dpa/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Военные эксперты с тревогой комментируют намерение США передать киевскому режиму ракеты, способные поражать даже территорию Крыма. Дальнобойное оружие, по мысли США, должно изменить положение на полях сражений. Однако с политической точки зрения – в том числе для отношений России и Глобального Юга – новые поставки играют, скорее, на руку Москве.

    Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи киевскому режиму объемом почти в 2 млрд долларов. И впервые в этот пакет включены дальнобойные ракеты, способные поражать цель в радиусе 150 километров. Причем как стационарные цели, так и движущиеся.

    Блицкриг или вдолгую?

    Запад долгое время воздерживался от поставок подобных вооружений – в том числе и потому, что подобные поставки могут повлечь за собой жесткий российский ответ. «Ракеты с дальностью 150 км позволяют наносить удары по северным регионам Крыма, и российское руководство много раз давало понять, что это для него действительно красная линия», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Почему же сейчас Запад решил эту линию пересечь?

    Возможно, потому, что Запад считает незначительной ответную реакцию России. «Если США эту линию пересекут, а мы не предпримем никаких действий – не только в рамках закрытой дипломатии, но и на уровне военных решений, – то американцы и дальше будут наращивать поставки оружия Украине, не опасаясь каких-либо последствий с точки зрения эскалации» – говорит Дмитрий Суслов.

    С другой стороны, Запад не может не наращивать поставки вооружений. Ему нужно поддерживать способность киевского режима отправлять украинцев в мясорубку как можно более долгое время, чтобы максимально ослабить Москву перед возможным прямым столкновением с Западом.

    «США делают ставку не на интенсификацию конфликта, а на его пролонгацию. Вероятно, позже могут быть поставлены и ракеты средней дальности, и самолеты F-16. Затяжной конфликт наряду с санкциями должен способствовать исчерпанию российских ресурсов в то время, пока НАТО готовится к войне с Россией», – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    В то, что с Москвой удастся договориться, на Западе не верят. Прежде всего потому, что под «переговорами» понимают принятие Москвой условий де-факто капитуляции, включающих сдачу российских территорий – на что Россия, естественно, не пойдет.

    Наконец, в рамках третьей версии, США как раз боятся «войны на истощение» – просто потому, что прекрасно понимают величину российского мобилизационного, экономического, военного и общественного потенциала. Величину, абсолютно несравнимую с украинской (где, напомним, военкоматы в поисках пушечного мяса уже штурмуют дома простых граждан, а власти говорят о возможной мобилизации ограниченно годных).

    «В последнее время на Западе сформировался нарратив о том, что длительная война на истощение им невыгодна, что она создает предпосылки для победы России. И чтобы эту победу не допустить, Запад идет на эскалацию. Как материальную, так и информационную – отсюда решение по танкам, более дальнобойным ракетам и т. п., – говорит Дмитрий Суслов. – Цель эскалации – принуждение России к переговорам и к какой-то сделке».

    Мобилизация и оптимизация

    В то же время поставки ракет на Украину могут сыграть в пользу не только США. И не только в пользу Киева, чья пропаганда сделает из ракет очередное вундерваффе. В выигрыше может остаться, как ни странно, и Россия, которая при помощи этих ракет может провести внутреннюю мобилизацию и внешнюю оптимизацию.

    В частности, эти поставки укрепляют решимость российского руководства и российского населения. Чем больше Запад поставляет оружия на Украину, чем больше пересекает красные линии, тем меньше у России ограничений для того, чтобы применить все имеющиеся (кроме ядерных, конечно) возможности в деле разгрома киевского режима.

    «Если бы Украине поставили все вооружения, какие Киев требует, то у российского руководства не осталось бы выбора и пришлось бы проводить более масштабную мобилизацию, переводить экономику на военные рельсы и т. д. Предполагаю, что это очень ускорило бы разгром ВСУ. А пока то, что мы видим, на самом деле правильно называть спецоперацией, ограниченные боевые действия», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Кроме того, агрессивные действия Запада развязывают Москве руки и добавляют аргументы в переговорах с партнерами из южных и восточных стран – так называемого Глобального Юга. Партнерами, которые нас давно убеждают достичь какого-то компромисса на Украине – и которым мы сейчас можем указать на абсолютно неконструктивное, агрессивное поведение Запада, закручивающего спираль эскалации.

    «Основная критика Глобального Юга направлена на Запад, который не желает серьезных переговоров и занимается эскалацией, поставляя Украине все больше вооружений.

    Москва же постоянно говорит о том, что она к переговорам готова, но Запад предлагает лишь ультиматумы, условия которых для РФ неприемлемы», – говорит Дмитрий Суслов.

    Есть, конечно, эксперты, которые считают, что курс Запада на обострение рано или поздно лишит нас поддержки Глобального Юга. Однако это видится маловероятным.

    «Чем хуже будут отношения между РФ и странами – членами НАТО, тем сложнее будет остальным государствам лавировать между Москвой и Вашингтоном, между сохранением отношений с РФ и выполнением требований США. И арабские государства, и Турция, и Индия, и Китай оказываются в непростом положении, – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД, политолог-международник Елена Супонина. – Тем не менее они будут сохранять отношения с Москвой. И не только потому, что их власти и народы устали от диктата США (антиамериканские настроения в мире очень сильны).

    Дело в серьезных, даже цивилизационных разногласиях между Глобальным Югом и нынешним коллективным Западом. Взять, к примеру, чудовищную акцию с сожжением Корана в Швеции, которая оскорбила Турцию, Эрдогана, турецкий народ и мусульман всего мира. На таком фоне, конечно же, многие страны будут сохранять отношения с Москвой, которая уважительно относится к традиционным ценностям».

    И не только к ценностям, но также к интересам и суверенитету. Да, кто-то скажет, что сейчас это неважно – ведь из всего Глобального Юга открыто Россию поддержали (как морально, так и материально) лишь Иран и, вероятно, КНДР. Однако, чем больше США и Запад в целом ввязываются в украинский конфликт, чем больше становятся его участниками – тем больше очков теряют в глазах Глобального Юга. И тем большую пользу способна извлечь из происходящих событий Россия.

     
     
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