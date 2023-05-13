Зеленский договорился в Италии о «защите неба» Украины

Зеленский заявил о «важных решениях по защите неба» после встречи с премьером Италии

Приняты «важные решения» по защите неба над Украиной, а также в области безопасности и военного сотрудничества, заявил украинский президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Что именно он имел в виду под «защитой неба», Зеленский не уточни. По его словам, он также обсудил с Мелони украинскую «формулу мира», передает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утром субботы прибыл в римский аэропорт Чампино, где его встретил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

Также после встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.

При этом итальянцев возмутил приезд Зеленского.