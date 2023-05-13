Эксперт призвал к ответственности за распространение слухов о наступлении ВСУ

Политолог Данилин призвал к ответственности за распространение в соцсетях недостоверной информации о наступлении ВСУ

Те, кто распространял в Telegram-каналах и соцсетях ложные сообщения о начале контрнаступления ВСУ, играют на руку врагу и должны нести за это прямую ответственность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. На этой неделе появились тревожные и панические сообщения о якобы начале наступления ВСУ, однако впоследствии информация не подтвердилась.

«Я абсолютно убежден, что люди, которые устроили паническую атаку для достаточно большого количества людей, сидящих в Telegram-каналах и соцсетях, должны понести прямую ответственность», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

По его словам, распространители информации о якобы начале контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) играют на руку противнику. Подобные сообщения в интересах ЦИПСО (украинский центр информационно-психологических операций) и начали «создавать панические настроения не только в соцсетях, но и в военных частях».

«В годы Великой Отечественной войны за подобное просто ставили к стенке. Сейчас другая реальность, но надо понимать, что сказанное слово стоит дорого. Если ты не имеешь возможности верифицировать источник информации, которая кажется тебе важной, то подумай, как твои слова скажутся на общественности. Это же логично. Будь у таких людей немного мозгов, совести и стыда, то ничего подобного не было бы», – рассуждает Данилин.

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Эксперт считает, что лживые сообщения о наступлении ВСУ распространялись исключительно в погоне за хайпом. «Кто-то вбросил, другие начали ретранслировать и понеслась. Я контролировал распространение этой информации первые полчаса, после чего мне стало понятно, что идет скоординированная информационная атака, в которую включили наших лидеров общественного мнения», – пояснил собеседник.

Данил рассказал, что еще за два дня до появления ложных сообщений о начале контрнаступления ВСУ в его Telegram-канал пришел бот с «историями и сказками» о ситуации на фронте. На просьбу подтвердить информацию ссылками на первоисточники бот предложил «посмотреть видосики в интернете».

«Это был бот ЦИПСО, которого я забанил. А кто-то не банит таких людей, не проверяет информацию, а начинает ее распространять, думая, что прохайпует на этом. Меня ежедневно читают 15 тыс. человек максимум, а его – миллион и понятно, что у него сносит крышу, ему нужен хайп. Но одно дело хайп, а другое, когда ты выступаешь проводником вражеской политики. За это надо наказывать», – подчеркнул Данилин.

По мнению эксперта, одной из мер противодействия мог бы быть аналог Совинформбюро, которое в годы Великой Отечественной войны составляло сводки для радио, газет и журналов о положении на фронтах, работе тыла, о партизанском движении.

«Информация должна быть проверенной, своевременной, адекватной и достаточно полной. Недостаток официальной информации и не совсем адекватная ее подача со стороны некоторых официальных спикеров вызывает подобные вещи. Но мне трудно представить себе деятельность Совинформбюро в современных условиях, поэтому надо работать через персональную ответственность», – полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований.

В ночь на пятницу Telegram-каналы и другие соцсети Рунета оказались переполнены сообщениями якобы о начале украинского контрнаступления. В реальности большая часть распространенной информации не подтвердилась.

Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения. Как подчеркнули в министерстве, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.

С обращением к медиа и военкорам не сеять панику на фоне непроверенных заявлений и слухов о начале контрнаступления ВСУ призывали в Общественной палате (ОП). «Очевидно, что таких вбросов будет в ближайшее время, часы, дни очень много, поэтому не нужно торопиться», – сказал ТАСС первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям ОП РФ Александр Малькевич.

Он убежден, что «ситуация информационной войны требует тщательной оценки любых сообщений о действиях противника». По его словам, реальный масштаб и характер этих действий станут понятны в ближайшее время.